【文學台灣： 台東篇2】巴代／小溪床上的天天來

2019-06-07 00:12 聯合報 巴代



這溪就是如此生猛、活躍，一如其他的名江大河，有著各自的身世與獨特的故事，也有著相同的滲出、交融、匯集與奔流的過程，如歌如泣，歡樂或悲喜，情緒俱在……

搶在猴子前收割熟香蕉。 圖／巴代提供 分享 facebook

天氣開始轉熱，擔心八十八歲的母親身體適應的狀況，去了電話關心。在響鈴十數聲之後，母親接了電話。我問她在哪兒？熱不熱？她說：「我就在這裡啊。」那個聲音像是回答對面山腰的問話，那般地扯開了嗓子說話。我便知道她說的「這裡」，是她天天會走走巡巡的溪邊一小塊旱田，她取名為「天天來」的休息工寮。

2005年，母親與姑媽短暫的擁有一大塊的小米田，在栽種一年並風光收穫後，地主收回了那原本荒蕪的旱田。於是母親與姑媽同部落的其他長輩們，在部落左側的溪床荒埔，開闢各自的一小塊旱作田園，種植諸如小米、花生、蔬菜或其他瓜果。一方面當成休閒勞動，打發時間；一方面緬懷早年農務的辛苦勞動，並增加家庭糧食類別。當時母親開墾了大約有三個籃球場大小的旱田。同時雇請部落人搭建一座工寮，作為休息、小聚與儲藏工具、雜物的地方，她給工寮以及旱田取了一個名字叫「天天來」，意味著她的喜愛與態度。

母親在「天天來」養過幾回雞，先後種過的農作物，包括高粱、小米、玉米、落花生、南瓜、洛神、生薑，還有不下十數種的果樹與蔬菜。儘管後來姑媽因老邁而不再參與農務，加上有好幾回颱風，土石流摧毀過農作田，養的雞隻數度被偷，甚至連蔬菜都有人定時趁夜幫她「收割」。母親總是在一陣咕噥之後，自己一個人又繼續開墾恢復田園，繼續養雞、種菜、種雜糧。我們兄弟姊妹八人，散居外鄉也只能勸勸別過勞，從不參與她的勞動，我甚至好些年沒有踏進這個離老家只有不到一百公尺的溪床旱田。我總覺得那是母親的田園，那些農務不是我的擅長，我不可能從中得到任何的樂趣。

前些年媽媽開刀，在高雄我的住處待了十幾天。回台東部落後，她要我陪著去「天天來」巡一巡。旱田裡已經長出了不少雜草，木瓜樹上幾顆熟黃的果子，被鳥啄食過半，桑椹熟果掉了一地，樹葡萄枝幹上只剩青黃的小果子，那些應該紫紅的果子被啄食落了地。還好，菜園還有幾種我叫不出名字的青菜，跟著雜草競長竟也理直氣壯，而香蕉樹叢正垂著一掛黃熟的香蕉。我正研究如何割下那一掛香蕉，卻發現田地外的溪床，有幾隻獼猴走來，看見我站在香蕉樹旁，忽然都停了下來，然後慌張的回頭找了棵樹爬了上去。那情景令我大感開心，這可是我大半輩子來，山居生活經驗裡，第一次搶在猴子前發現熟香蕉。而母親忽然哼起了歌謠，這裡拔兩根草，那裡又撥正了幾根歪塌的籬笆柱子，儘管初癒衰弱，神情卻十分愉悅。

我忽然理解「天天來」對母親的意義。就像她在電話裡說的，她只有在「天天來」才能不想東想西的憂心孩子們過得好不好。她不一定要種什麼，只要有種子，她便要試著種植，好好的觀察與見證農作物成長，能賣錢就賣錢，被偷了，就當是救濟。也不一定要工作多久，她一個人，一整個白天的時間，累了就休息，餓了自己煮東西吃。樹蔭下吹著涼風，腦海源源不絕浮現從小學得的歌謠，令她心情大好而開心清唱。在那裡可以完全不理會外在世界怎麼紛亂，兀自平靜心安；做自己想做的事不受干擾，或者根本什麼也不做的耍廢一整天。那是屬於她私密的獨處空間，一個完全由她打造的，不拘形式的小小私人世界。

儘管我不是那麼融入母親對「天天來」的情懷，但這條溪，確曾蒐藏我童年時光的身影，也曾提供成為我想逃避家人的小小私人天地。

這是一條地圖上沒註記名稱的無名溪，原是一條終年不乾涸的溪流。溪床最寬廣處只有二十公尺左右，這裡曾有一條日本修築的，橫越溪床的灌溉小水道。由山區往下流的溪水，會流入灌溉小水道並溢出，繼續往下流去，再匯入村子下方更大的灌溉渠道，在冬天或較為乾旱的季節，除了水量變小，這情形大致不變。這溪段，經常是村民洗衣、簡單梳洗的地方，也是我們戲水游泳，以及學校辦理遠足活動常來的旅遊地。早年經常可以看見太平營區的軍人老兵，採割生長在溪床的瓊麻，在溪中拍打揉洗，並帶回瓊麻線。這裡還曾經短暫的設有「軍樂園」，提供營區老兵們紓解生理需求，一群光棍沿著小水道拿著臉盆排隊打水的情景，甚為壯觀。

母親總愛在「天天來」的旱田種各類蔬果。 圖／巴代提供 分享 facebook

溯著溪床往上，有一大片水麻生長的溪段，溪水流經較大的卵石區逐漸上升，那大致是比較寬直、穩定、無水窪的溪段，溪水流速較快。再往上到溪水出山口之間，溪水的落差變大，其中錯落著大小、形狀不一的大石塊，那是每一次颱風沖刷而下，經年累積淘洗所形成的。水流鑽著大小石塊之間，或成細長的瀑布，或像桶子倒水那般從一個石縫間迸出，形成一個個水量充沛的小潭，隨後在幾個已經深埋固定在溪底的石頭上，又向下分岔流洩。過了大石區往上，溪床變得稍稍平緩，幾戶村民在這裡栽種了不少的經濟作物，我總是沿著既成的農作小徑繞過這個區塊，再進入溪床。這裡已經是小溪的上游段，水道因為長年的下切力量，形成溪床兩側高，水道低深的凹谷地形。因為日照量減少，兩側植物接連著溪水競相爭高與枝長，枝葉經常大面積的掩覆溪床，以至於溪床的石板石塊都成了暗黑色。大體而言，這一溪段的水流較為活潑與不穩定，有的形成水簾洞似的掛著水簾，有的開散形成可容納一個人平躺的水潭，甚至又分流出去，安靜的形成一處有許多落葉、斷枝、水面下青苔雜生的，看似死水的小水窪。於是，蝌蚪聚生、螞蝗、水蛭暗伏，而毛蟹在水底石塊找尋食物或爬上露出水面石頭上，各自盤據與觀望。青蛙在大小不一的水濂洞內的石層、石片上集體歇息，或偶有幾隻在水道兩側涼濕處獨享空間。於是，蛇來了，食蟹獴來了，探險的我們來了，專業採集捕食青蛙、毛蟹的村民趁著黑夜也來了，這裡成了整條溪最繽紛熱鬧卻又極其安靜的溪段。再往上，地勢更陡，陽光卻忽然多了起來，不再切割的地形，有三五處不斷滲出的水流，涓滴成串往下流淌，流經之處，長滿了翠綠的水生苔以及諸多我始終叫不出正確名稱的低矮、伏貼生長的植物。這裡，已經是小溪的源頭之一了。

這溯溪的旅途獨特、處處令人驚豔，而最被忽略的，卻是溪水那時刻存在，有時令人煩躁的聲音，但仔細聽，諧鳴、錯落、各自有韻味。

先說那源頭吧。水氣從斜坡壁滲出，分別在青綠的苔葉上附著、凝結成水珠，逐漸變大，而後順著壁面滑落，紛紛又爭先恐後的掉落在壁面下端，那山壁剝離堆積的一攤碎屑上，發出極輕微的，連續不斷的「喳」聲。再往下滲透、匯集而後順著一株有數根節理條狀的植物，向下滑落滴成一處淺淺小窪，而終於發出較大的「滴哩」聲響。接著，順勢沿著小水窪的縫隙流成一條逕流流竄，與其他逕流結合壯大，在高低落差下，開始發出「稀哩」的聲響，以慶祝眾多水珠們開始奔向遠方的旅途，聲音越發清亮與持續。到了那日照大多被遮蔽的溪段，形成更多的匯集，發出更自信的「嘩啦啦」聲響；來不及加入的，被擠向一邊的水流，順著石塊表面凹處，跳水似的縱跳而下，發出不間斷的「唆」聲；迷了路的水流，流向一灘看似死水的窪潭，瞬間認分的，安靜無語的不停轉圈圈伺機找罅隙重回溪流。再往下，農作區的流水聲「空蔥」「里拉」的回應山壁的挲撫與碰撞；大石塊區的各個水流，倒像是慶祝終於流出山口奔向大溪床，因而「淅瀝」「嘩啦」「轟隆」地聲嘶力竭吶喊，以至於到了水麻區，變得沙啞，只能發出「撒啦」的啞音，甚至終於抵達瓊麻與灌溉水道後，勉強的竊竊低語，偶爾「稀啦」偶爾「唰」的發出聲響，令人一時無法辨識出那是水流聲，抑或是長腿水鳥走過的划水聲。

這溪就是如此生猛、活躍，一如其他的名江大河，有著各自的身世與獨特的故事，也有著相同的滲出、交融、匯集與奔流的過程，如歌如泣，歡樂或悲喜，情緒俱在。可惜，1971年一場颱風，毀了這一切，小溪成為一條乾涸溪床，只在颱風來時，或長期強降雨的非常時期才有出現沖刮、吞噬一切的洪水、土石流。

然而我的小溪死了，2005年後，卻活成了母親的「天天來」，小溪流淌的歌聲，變成母親隨興的歌聲。祈願母親一直健康的天天來。