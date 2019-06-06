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【聯副文訊】平鑫濤先生辭世

2019-06-06 00:16聯合報 聯副

出版、影劇業巨擘平鑫濤先生於5月23日辭世。

平鑫濤1927年生於上海，江蘇常熟人。年少時即熱愛文學、藝術，原本想赴杭州美專學畫，迫於父親的要求，轉讀上海大同大學會計系。大學畢業後，於1949年來台，任職台灣肥料公司。1954年2月22日創辦《皇冠》雜誌，同年並成立皇冠出版社。為補貼出版雜誌的花費，除以「費禮」為筆名翻譯小說外，還在空軍廣播電台主持西洋流行音樂節目，創立「熱門音樂」一詞。

1963年6月接任《聯合報》「聯合副刊」主編直到1976年1月。1964年10月創立「皇冠基本作家制度」，以預付稿費的方式培養有才華、有潛力的作家，是當時台灣出版界和文藝圈的空前創舉，蔚為佳話，也逐步將「皇冠」打造成享譽海內外華人世界的出版王國。

之後先後跨足電影、電視、唱片，成立火鳥影業公司、巨星影業公司、怡人傳播公司、可人傳播公司、可人唱片公司等。一生當過十四年公務員、擔任過五年DJ，編過五千多天報紙，出版過784期雜誌、六千多種叢書，拍過十六部電影、六百多小時連續劇。皇冠雜誌和皇冠出版曾四度榮獲「金鼎獎」，2002年個人獲頒「中國文藝協會文藝獎章」，2005年「皇冠文化集團」獲得台北市政府特別譽揚，表彰其卓越的出版成就和深遠的文學貢獻。

著有遊記《穹蒼下》和回憶錄《逆流而上》，譯有《原野奇俠》、《麗秋表姐》等書。今年五月去世，享壽92歲。（桂樨）

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