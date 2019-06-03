【文學相對論6月 二之一】方文山vs.可樂王／我在思考現代人類心靈的樣子（上）

2019-06-03 00:03 聯合報 方文山、可樂王



現代資訊太快速，經典的東西反而不會過時， 我想時間是一座大型的篩選器，會讓人類文明好的部分留下來……

方文山（左圖）、可樂王（右圖）。 圖／方文山、可樂王提供 分享 facebook

創作 就是想跟這個世界對話

●可樂王：

嗨，文山，好久不見，最近好嗎？還記得在《聽見下雨的聲音》，看完片子那幾天，主題曲一直在我腦海中反覆迴盪，顯然音樂藉由電影呈現，進一步產生了一種無可言說的魔力。當年你已是電影導演，跨越作詞家，身分也越趨多元，其後你也給許多熱門網路遊戲寫主題曲。前陣子在網路上看見一則新聞，許多人紛紛討論周杰倫新歌裡「怎麼沒有方文山的歌詞了？」，大家似乎顯得十分失落，喚求「方文山趕快回來」！我也一樣好奇。可否談談你的近況。

●方文山：

好久不見，〈聽見下雨的聲音〉，是我自己很喜歡的一首歌曲。這首歌當時是完完全全為電影量身打造的，當年它沒有入圍金馬獎最佳電影主題曲，我還有些遺憾，但遺憾是自己造成的，因為時間太趕，音樂電影公司把還沒有調光剪接好的毛片，急於送件報名，因此沒有入圍。

可樂王兄提的這個問題，我相信應該有一些讀者跟網友深感興趣。之前周同學寫了一首歌〈不愛我就拉倒〉，然後有些網友就呼籲我回來填詞，但我認為這應該說是周同學歌迷的愛之深責之切。那麼久沒有聽到杰倫的新歌，他們當然希望會有詞曲、編曲、vocal方面的驚喜，但我覺得這種心情稍微還是嚴肅了一些，因為歌詞並不代表音樂的全部，而且歌詞本來就是反應各種的狀況情緒，或是說明一種情懷。不見得每一個字句都要去鑽研，具有咬文嚼字般的文學分量。我在一些講座場合也一再重申，音樂就是情緒的催化劑，會讓你情緒得到共鳴與宣洩，歌詞只是輔助旋律給予故事性與節奏感。至於提到所謂的畫面感跟故事性，是否需要文學分量、字字斟酌，我認為視狀況而定，因為有些歌就是很輕鬆，就是一種創作時的想法，很簡單也沒那麼多累字贅語，單純就是為了抒發自己的某種情緒，周同學的那首歌〈不愛我就拉倒〉，其實就是很真實的反應創作時的一種心理狀態。我認為這樣的歌詞，並沒有不好也沒有不妥，畢竟流行音樂就是反映現實生活的一種狀況，總不可能每一個生活狀況都非常「文藝」。

至於我現在在做的事情，即跨領域的在籌備一個以書法為元素及主軸的電視劇，名稱是《書法武林之九州大地》，這是我非常慎重去跨領域的一個合作，也和我的創作想法有關，因為創作就是想跟這個世界對話，差別在於形式不同，不局限於文字，影像、雕塑、音樂等各種表現形式都可以去嘗試。為什麼會想要嘗試電視劇呢？因為歌詞文字大概就四、五分鐘可以唱完，會覺得意猶未盡，而電視劇可以有十集、二十集，甚至更長，我籌備的這部書法戲劇大概有五十集，可以很完整的建立一個故事架構、一個世界觀。這個跨領域的規畫，應該是今年重中之重的創作，也是我的創作生涯規畫裡一個非常重要的環節。

跟你認識也有將近十年了，我對可樂王最近在做什麼事情也很感興趣，一直以來你都以繪畫創作為主要工作內容，那麼今年度有什麼規畫嗎？

來自一個美好的召喚

●可樂王：

文山，是啊，我們認識十六年有了吧，記得那個時候《壹詩歌》和編輯去採訪你，還聊得非常愉快。之後也讓你請了不少頓飯，真是不好意思。

我最近在準備作品，六月會做一場純藝術個展《幻日之夜與神祕異獸》，內容是近幾年的畫，有些畫了一半，藉此機會將它畫完。原本以為很快就會完成了，但事實並非如此，在做作品的時候，總是有對自己的要求沒完沒了的毛病，以致直到目前為止，一直都還在畫。

「幻日之夜」的部分，畫的是之前創造的角色，叫小啾，他的名字是以常來我畫室陽台上玩耍的小鳥們的叫聲「啾啾啾」來命名的一個角色。有一陣子，我很少畫他了。不過在去年，想起來滿微妙的，我躺在床上，好像他的影像就在天花板上遊玩，這是一個美好的召喚，觸動了我的幻想，然後我發現我對這個時代所產生的陌生感消失了，於是就決定以他作為主題，繼續畫下去。

「神祕異獸」的部分，則是以觸動我的主題「獸」為主。我在思考現代人類心靈的樣子，於是我開始做一些小小張的草圖，在零號畫布上，像手心大小，不要太大，但要很具體。我像狩獵者打開探照燈，往末日邊境走去，去捕捉一隻隻窩在心頭上蠕動的小小野獸派這樣子。起初我畫了一張「卡夫卡」，後來畫了一張「班雅明」，我覺得還滿妙的，於是決定繼續畫下去。這有點像是在做一種純粹私人內部式的探索。這個計畫正在進行中。

電影是唯一可以容納所有藝術元素的創作媒介

●方文山：

想問一下可樂王兄，最近這幾年有沒有非常喜歡的電影？我覺得電影是唯一可以容納所有藝術元素的一種創作媒介，比如說文學、繪畫、音樂、舞蹈、雕塑、戲劇、建築，因此電影也被稱作「第八藝術」。我覺得可以藉由一個人喜歡的電影類型，去了解這個人最近的創作傾向跟藝術追求，所以想了解可樂王兄最近都看了哪些印象深刻的電影？

●可樂王：

文山，對我而言，現在看電影很挑戰挑片功力，有時候看完片子，常常很失落。怎麼說呢？比如恐怖片，年輕時看了庫柏力克《鬼店》，後來看《貞子》和《失速列車》，就會覺得不恐怖嘛，人家庫柏力克的鏡頭和畫面，雙胞胎、騎腳踏車小男孩的回望、打字機爸爸、噴出血水的牆壁的剪接，到底美學這種東西這麼厲害，太經典了，就都會拿它來對照，覺得水平要在同一個地方，這其實是一個不好的習慣。我太太說：「明明這三部都很恐怖呢，類型又不同，怎麼一起比。」不過我心底還是調整不過來。會不會是年紀的關係呢？確切的問題出在哪裡，我也不明瞭。

前陣子我在看胡波《大象席地而坐》那些充滿挫敗人生的人，有一個感想，我覺得一個人對電影最敏感的階段是在年輕時代，可能因為這年紀對世界特別好奇，感受性非常強。我自己就是在80年代末，十八歲到二十歲，等當兵前的那兩年，看了許多電影。那時我高職剛畢業，在卡通公司工作，下班就會去「太陽系MTV」看影碟，常常看到天亮，大量地看。那座地下室即便現在想起來還是像珠光寶盒一樣閃閃發亮，我挑的片子都是從書上讀來的「新浪潮」和「作者論」什麼的各國導演，楚浮、雷奈、費里尼、小津、黑澤明、伍迪艾倫、安東尼奧尼、柏格曼、溫德斯等經典的東西，現在回想起來還是相當具有啟蒙意義。在那個年紀可以看到全世界最厲害的東西，讓電影帶你去體驗不同的生命視野，還滿珍貴的。

另一方面，我個人其實很愛看一些無聊又有點帥氣、充滿活力激情而又病態和有點ㄎㄧㄤ的東西。像我去原宿如果碰到周末，就會跑去竹下通公園看那群暴走族放貓王的音樂跳舞，大熱天穿皮衣跳到滿身大汗，真夠勁！我兒子就會罵我白癡，「幹嘛帶我們來看這個！」沒辦法，我就是喜歡像高達《斷了氣》、賈木許《神祕列車》、大衛林區《藍絲絨》和《我心狂野》、亞倫帕克《迷牆》、寺山修司《上海異人娼館》、大島渚《感官世界》、庫柏力克《發條橘子》、北野武《阿基里斯與龜》、貝托魯奇《巴黎初體驗》這一類東西，有這種類型的好電影請務必跟我說一聲，我一定衝第一。（笑）附帶一提，艾略特說：「列舉名單的風險就是遺漏的部分往往會凸顯出來，而且別人也會覺得你不靈光。」我也覺得不大妙。

不過啊，看電影這件事也會隨著人生階段而改變，結婚後因為小孩的關係，就會挑一些迪士尼、宮崎駿或商業片看。現代資訊太快速，經典的東西反而不會過時，我想時間是一座大型的篩選器，會讓人類文明好的部分留下來。幾個禮拜前在公共電視看修復版《牯嶺街少年殺人事件》，還是相當厲害。我從國中時代看侯孝賢和楊德昌的新電影，每一部追也都很喜歡，21世紀楊德昌《一一》和侯孝賢《聶隱娘》都是極品。

可樂王作品〈幻日之夜〉。（圖／可樂王提供） 分享 facebook

創作的養分

●可樂王：

文山，年輕時聽流行音樂，很在意專輯中歌詞的表現。每首簡短精巧的歌詞，都是一座獨立的小行星，我深信那是一種當代文學，也曾從中獲得了某些撫慰內心的東西。80年代日本偶像音樂，若是沒有松本隆寫出像〈紅色的麝香豌豆〉、〈玻璃蘋果〉和〈鑽石瞳孔〉那樣精密設計的詩歌，松田聖子就不會是松田聖子了。少年時代你都聽些什麼歌？也聽〈一串心〉嗎？我不免好奇你成長背後所經歷的文學養成經驗？相信一定有某種不為人知、強悍的東西存在。

●方文山：

好的，可樂王兄，先談談我對你的畫作的理解，我覺得你的繪畫其實偏向「萌系」，用色療癒，也非常之繽紛，但我知道你身體裡應該跟我一樣，住著一個老靈魂。沒錯，創作一定會有一段文學養成經驗，在我認為比較有影響的主要是現代詩詞，大陸的北島、海子或顧城；台灣的洛夫、席慕蓉、李格弟（不過「李格弟」是作詞發表時候的名字，她的新詩發表署名叫作夏宇。）我會看這些詩人的詩作，去充實自己的文學養分。再者就是古詩詞，古詩詞中我偏愛李煜，還有李清照，他們的詞風對我影響頗多，因為宋詞在那個時空背景裡就等同於那時代的流行音樂，雖然詞曲的普及程度沒有像現在這麼廣泛，但因為現在流行音樂的載體，是透過音樂、網絡、電視、收音機等各種傳播媒介輔助，對比在古代需要請伶人或樂工來家裡演奏，或到青樓才能聽到音樂，抑或是一些貴族與士大夫家裡宴客，才能聽到結合宋詞的演唱，聆聽的範圍沒辦法像現代這樣普羅大眾。我的創作養分一部分來自於文字，新詩還有古詩詞，而古詩詞的部分主要是宋詞。

此外，音樂也帶給我不少養分，早期如羅大佑老師，我在高中時期聽到這些經典歌曲，就非常震撼，像〈之乎者也〉這種比較反叛性的歌曲，會引起聽眾不自禁地去思考生活，而那時候對這些歌曲的驚訝，源於我以為音樂只有愛情與友情，再者就是訴說親情，不曉得音樂居然也可以針砭時事，去審思社會狀況與批判。在羅大佑老師的音樂裡面，我發現了音樂的可能性——原來音樂創作也能離開情感而存在。

在音樂創作的過程中，詩詞、電影、音樂、電視都會影響我，關於電影，主要是侯孝賢、王家衛、李安……這些大師級的導演。李安導演比較特別，他的電影元素多，類型也非常豐富，他可以拍《綠巨人浩克》、《理性與感性》，也可以拍《斷背山》、《臥虎藏龍》、《少年Pi的奇幻漂流》……創作元素非常多元，並不局限於某一種風格。這些導演其實都有影響到我。我創作上的養分來源：音樂、影像、文字！（上）

●方文山

台灣詞人、導演、作家，是華語歌壇「音樂文學」的創作才子，擅長富有畫面感的文字創作，更是各種音樂獎項的常客，開創「素顏韻腳詩」，喜歡跨領域創作，平時收藏世界各國車牌、早期廣告鐵牌，製作拼貼框、微型建築，更是漢服、書法等傳統文化推廣者。

●可樂王

左手寫詩，右手開航空母艦畫畫；曾創辦《壹詩歌》，並和「拜金小姐樂團」走詩販歌，使用當代藝術的高技術犯罪。代表性個展有：哥哥妹妹百貨公司（2000）、自己的皇宮（2009）、西門町大襲擊（2010）、勿忘我（2015）。