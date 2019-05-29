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2019台北國際書展

【星期五的月光曲 台積電文學沙龍49】大人先生與幽魂訥訥

2019-05-29 00:15聯合報 聯副

朗誦作家：陳青、顏訥

主持人：馬翊航

時間：5月31日P.M.7:30-9:00

台積電文教基金會、聯合報副刊、孫運璿紀念館╱共同主辦

地點：孫運璿科技．人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口）

免費入場，歡迎聆賞！

紀念館孫運璿台積電
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