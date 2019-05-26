【當代小說特區】黃錦樹／大象死去的河邊（上）

2019-05-26 06:51 聯合報 黃錦樹



圖／甘和栗路 分享 facebook

據說那是數百年難得一見的月亮，不止是離地球最近的一次，而且還是血月，不止如雞卵，還像受精的雞卵，孵雞老手說，裡頭「有形」，還隱約看得到臍帶。半個地球的狼都仰頭嗥叫，狗和公雞也不甘寂寞，還有好些鹹濕佬也不禁獸性大發。

星相學家、巫師、神棍都很激動，紛紛預言會有大條代誌（大事）發生。像火車出軌、墜機、高樓倒塌、鼻屎國政變之類在世界史上屬於芝麻綠豆的小事，哪擔當得起那麼大的異相？除非，美國那個天天冒煙的黃石公園來個大爆發，滅掉這稱霸已然數百年的頭號白人流氓國，可惜火山也不是那麼聽話的。大血月來時，它還是不痛不癢的冒著那點煙，連富士山也不肯給發動大東亞戰爭的小日本來點天譴。

其實也不是沒事發生，只是沒有人知道而已。譬如那深埋於羅馬尼亞某古堡陰森地窟裡的吸血鬼始祖，那晚就一直鬧牙癢，只可惜胸口那支黃禍牌的桃木釘太結實，不止在他心上長根，那根還穿透他整個朽木蔭身，吸取他萬世胡亂吸血積存的精華，以致全身粉渣渣的使不上力。瘦而高的樹有數十尺，在古堡中庭開枝散葉，春天還開花結果。桃子肥美多汁，富於修道院情色意趣，頗獲好評。

又譬如古埃及某金字塔祕藏的貓木乃伊，就喵嗚了一整晚，附近的料理鼠王不止都嚇破膽了，公鼠的睪丸還因此紛紛萎縮成米粒大小。

偉大航道的多艘沉船從厚積的泥底蠢蠢欲動，有一艘還浮出海面，似欲續集《神鬼奇航》，不巧遇上台式墜機，夢遊中的機長不小心把沒故障的引擎關掉了。

湖南地底深處的幾具千年浮腫蔭屍都放了屁，小豬造型的可愛白玉屁塞都給推離屁眼三吋遠；連幾千年沒動的大禹都忍不住在山谷裡爬來爬去，發出石器時代的宏大笑聲，釀成嚴重泥石流，埋掉了幾座百年歷史的古老村莊。

全球各地都有死者復活的訊息——耶穌除外。有的是誤食河豚，有的是練氣功走火入魔，有的是在床上太勤快，節奏沒掌握好，「小死」得稍久了些，是家屬誤會了。

然而，更多春心蕩漾的年輕女子因此受孕。情人如蜜的耳語情話，月光溫暖潮濕，卵子發燙自轉，吞噬了向她奔赴而來的所有熱情的閃光。

遇上狐仙或女鬼的好色書生，當然就被吸到只剩皮、白骨、頭髮和指甲這些比較不好消化的部分。

在臭和尚法海轉世為田螺、許仙不知道轉世投胎變成什麼低等動物的幾百年後，白蛇還是老實的被壓在即便已然倒塌的雷鋒塔下，盤起來熟睡。這月光，讓她回憶起傷心的感覺。「月光皎兮，我心傷悲！」而褪下一層寫滿佛典經文、像一襲完全褪色的舊袈裟、年輪不知凡幾的老皮，重新白皙細嫩，像一尾鱔魚，鑽進軟泥，遁走了。

●

在愛倫坡小說裡才會出現的一間郊區療養院，百年老樹環抱的濃蔭，爬牆虎包覆著外牆，室內盡是霉味、老人味、病味、消毒水味。突然，彷彿在那裡住了超過一百年、早就忘了自己是誰的老婦人突然醒來，那異樣的月光穿過半透明的玻璃，讓她非常悸動。她腦中甚至響起一個四音節的詞：媽的哈里（matahari）（註一），她不確定那是不是自己的名字，但能確定那是懷念的父親的聲音。兩個音節：伊尼（ini）（註二）。依然是父親的聲音。她那木質化甚至石化的腦好像有什麼東西微微顫動，有一股難以言喻的愉悅歡欣之感在皺巴巴的陳年老皮之下，似蛹中有物蠢動。

那個令她又愛又怕的夢又回來了，也許就因為這異乎尋常的月光的緣故。多年來，她泰半時間都渾渾噩噩的，腦中像是一直起著大霧，暈乎乎的，不知道自己是誰，當然更不記得偶爾來看望她的那些自稱是她兒孫的那些和她有什麼干係。

荒廢的時間，朽木餘生。北國窗外的風雪，秋日颯颯的落葉，春日櫻花、紫藤、杜鵑，夏日的暴雨，對她而言，都如夢如霧。

但此刻，她突然想起那南國的月光，好似可以穿透皮膚，直照到肝膽腸胃心都微微發亮。記得那粗大潮濕的舌頭用力的舔在膚表上的感覺，粗硬得似乎可以把石頭磨平。

那許多個夜晚，窗子打開，月光涼涼的灑進來，然後，巨大的身影攔走了月光，尖銳的陰影投在她身上。她光裸著細小的身子，清醒，卻動彈不得，眼睛睜不開，身體微微顫抖，她甚至可以感覺到，膚表密密麻麻的雞皮疙瘩一顆顆豎起像細小的豆子。她記得那陰涼粗糙的鼻頭，那巨大溫熱的舌頭舔舐時滴下的口水，黏稠的，急切的、緩慢的，有時是冷，有時是熱；有時是一滴接著一滴，有時是接二連三，在敲打她黑得發光的膚表；時而浮現一張巨大的臉，幾乎就塞滿窗子的框，粗大的鋼毛拂過，像竹掃把掃著地面上的竹葉。那是個，散發出強烈公騷味的虎頭，舔著她發抖的、豆莢般無辜的私處。

有時，她會覺得可以清楚的看見那纖毫畢露的老虎頭，像幅工筆畫，許多虎毛邊緣都閃著鋒芒般的光。但她也清楚的知道，那形象不是從她躺著的位置的視角，從那裡，頂多只能看到側面；但那形象，好像她就在牠的正面，毫不畏懼的與牠對峙。仔細看，那老虎的眼神其實有幾分憂傷，雖然下頷皮毛兀自潮濕晶亮。然後——如果她是從那觀看位置，會發現，那虎頭占用的空間的兩側，還各有一個虎頭，牠們的位置稍後，像是牠的分身，其中一隻是白色的，白底黑線條，兩隻都在默默舔舐自己的腳掌。

那是那三個來自北方的難民到來之後的事了。

那個夢，那月光，無比清晰的喚醒了一段記憶。

那個尋常不過的黃昏。一如往常，她開開心心的自學校放學回家。穿過馬來村莊的一角，肚子裡咕嚕咕嚕的響，經過有五隻羊的人家，有五頭牛的人家，有八隻鵝的，黑母雞帶著二十隻可愛小雞的，娶了三姊妹當老婆的……她沿路向認識的叔叔伯伯嬸嬸揮手，道聲午安。推開門時卻嚇了一跳：昏暗的大廳裡煙霧瀰漫，那是菸味，然而不是父親常抽的那種菸，更濃烈更嗆一些。還有一股強烈到嗆鼻的野獸騷味，好像置身動物園。餘光裡，依稀可以看見三個黑暗的身影，一高而壯魁，一高而瘦，一個一般。相較之下，父親的個子瘦小得多了。眼睛熟悉後，看清楚那三張疲憊不堪的臉孔了，父親要她向三位伯伯請安，搭著她肩膀說，這三位伯伯剛下火車，要到我們家借住兩三天。他們身上的衣服也不一樣，像是話劇舞台上演員的穿著，長袖，全身都包著，只露出粗髮蓬亂的頭。火車站偶爾見得到幾位那樣穿著的人，淌著一頭汗，都是剛從唐山南下的，還沒來得及換上較薄的衣物。

那一晚，她看到父親領著他們摸黑到河邊沖涼，母親也為他們借來幾套紗籠。晚餐時母親特地殺了兩隻雞，煮了一大鍋咖哩，還請鄰居向鎮上的印度檔買了鍋羊肉湯和一大疊印度麵包。那天晚上吃飯的場景簡直像一場夢——瀰漫著煙，黯淡的燈光，朦朧的臉孔，聽不懂的口音和話語像飄浮在空中，像煙那樣在微光裡變形。那個個子特別大的，頭也格外大，寬大的額頭泛著油光，大概怕熱，直接打赤膊圍著紗籠，吃肉的速度很快，量也大，大口喝酒；瞇眼時，有股寒涼的殺氣，但仰頭大笑時，卻也聲震四牆；另外兩個都穿著白汗衫，套上寬鬆的棉褲，吃東西時細嚼慢嚥。左邊那個濃眉大眼的，說話很慢，很沉穩，說話時提到很多國家的名字。另一個幾乎不說話，滿頭白髮，瞇著眼啜著椰花酒，心事重重的樣子。

不久之後她就知道，和他們同時乘火車從新加坡抵達的，是俄羅斯大馬戲團。馬戲團的工作人員、動物和帳篷等道具，幾乎包下了一整列火車。那之前，從歐亞輪塔斯馬尼亞號下來後，馬戲團短暫的駐紮在牛車水，在那裡表演了一個多月，相當受大眾歡迎，報紙曾大篇幅報導，但她還沒大到有興趣看報紙。

第二天陪媽媽去巴剎途中，在霧濛濛的早晨裡，她就看到一群工作人員影影綽綽的搭起帳篷。她在那裡駐足觀察了幾分鐘，那帳篷有點褪色有點髒汙。那些人都壯碩高大，金髮、紅髮、黑髮，黑眼、碧眼、藍眼，彼此間話不多，在霧裡看起來不太像真的。

她喜歡馬戲團，父親帶她去看過一次。那動作笨拙的小丑，跳火圈的老虎，在鐵圈內不停咆哮奔馳的電單車，命懸一線的空中飛人，都給她留下深刻的印象，那樣的不可思議，讓她不禁遙想那些人來自的遠方，那裡冬天時多半會降下美麗的大雪。

第二天放學後，她注意到三個客人都不見了，雖然他們帶來的黑色籐箱都還整齊的擱在客房裡。那裡原本是個儲藏室，床是用厚木板臨時架起來的。

晚上，父親果然帶她去看馬戲團，還給她買了瓶冰冰涼涼甜甜帶點嗆的芬達汽水，那一向只有華人新年才喝得到的。

在魔術表演時，她相信她看到那三個一度出現在家裡的異鄉人。他們在賣力的表演在箱子裡失蹤——出現、身體被鋸成兩半、身體飄浮空中等把戲，雖然他們都戴著戲台上的臉譜面具，但那身影並不難辨識。第三天，大批軍警包圍了馬戲團，馬戲團被迫暫時停止所有活動，所有人都被帶回去問話，包括父親。還有那三個人不知何時逃走了，借放她家那些東西也不知被何人移走了，但父親還是被拘押了三個多月，幾度被威脅要被遣返唐山。那之後，父親就變得怪怪的，好像徹底換了個人似的。獲釋返家後，他經常陷入一種恍神的狀態，有時自認是神的使者，曾經獲得神啟；有時自認是魔術師，相信自己有一些特殊的能力，可以改變歷史。母親認為他瘋了，把他送去著名的精神病院紅毛丹關了幾年。那些年，精神病院人滿為患，看他病得還算安分，就把他放出來，任由他到廟裡去和神棍合作，很快成為地方上知名的乩童，為需要的人傳達「那一邊」的消息。

可惜的是，那個從小帶著她讀《千家詩》、《百家姓》，觀星測字，磨墨臨寫〈千字文〉的父親再也回不來了，母親沒認識什麼字。那之後，她愛上塗鴉，成年後甚至愛上繪本。

伊尼知道父親的瘋言瘋語或許不全是胡謅的。糢糊的記憶裡、她記得父親有直視正午太陽的能力。她不確定那是不是在夢裡；就好比她記得父親偷偷撫摸她尾椎上的太陽，呼喚她matahari，讓她差點把自己燒成灰燼。

父親的胸前有一道黑色月亮的標記，那是一道浮起的傷疤，她幼時愛偎著父親邊聽他講故事邊撫弄它，甚至給它取了名字bulan hitam（註三）。父親以開玩笑的語氣說，那是前世敵人留下的傷痕。父親說，他前世是隻大公雞，為一個老是想復活的怪物守墓。有一天，有一隻穿靴貓穿著一雙破鞋來挑戰牠，大戰了數百回合。

就在那三個人消失、父親被拘押的同時，她開始了那纏繞一生，被老虎砂紙般的舌頭舔舐刮磨的夢。她一直沒弄清楚那三個人究竟是誰。長大後，陸陸續續知道，那之後，殖民政府竟再度宣布緊急狀態，原本被逼入死角的山老鼠軍隊竟不知道獲得什麼強大的支援，竟然有能力來一次強力反撲，攻下一個名叫「暮傷之窟」的小鎮，建立了個蘇維埃政府，還處決了數十個叛徒。可惜維持不到一個月，又被政府軍奪回。那之後，父親就不常回家了。後來就再也沒回家了。連他借寓的那些廟，都說很久沒看過他。母親求神問卜，也問過父親的一些朋友，猜想他如果不是上山去，就是腦子燒壞，到處流浪去了。（上）

註一：Matahari馬來文，太陽。由mat（眼睛）和hari（日子，白天）組成。後文的老虎harimau，馬來文亦由hari組成，mau字義為「要」，音譯可做「毛」。

註二：Ini，馬來文，這個。

註三：馬來文，黑月。