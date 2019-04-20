【大叔齊步走】徐國能／你說我像詩意的雨點

2019-04-20 06:18 聯合晚報 徐國能



民歌如風，拂過心頭便有了柔情萌發，傳唱校園化為一代青春的記憶。我沒有趕上校園民歌的開始，但至少參與了他的尾巴，七◯年代的民歌也許夾雜了土地、覺醒或鄉愁，有許多文化與國族的辯證。但我覺得最動人的一章，是那些描述童年或愛情的作品，〈外婆的澎湖灣〉讓我想起我的外婆，〈老師斯卡也達〉也讓我慚愧走過郵筒並沒有寄一封信問候我敬愛的老師。兒時的點點滴滴，搖盪在淡淡的歌謠裡，度過「盼望長大的童年」，也才知道在一首歌裡無憂無慮地懷想人生，是多麼幸福的歲月。

我對愛情的憧憬一大部分是來自於這些歌謠，民歌裡的愛情都純真可人，和流行歌裡「我再也不願見妳在深夜裡買醉，不願別的男人見識妳的嫵媚」這種都會化的情調大相逕庭。「如果你是朝露，我願是那小草」，完全符合賦比興的聖人詩法，也完全符合我對愛情的最初想像，兩人相知相守，便是無限甜蜜。升上中學以後，男女戒嚴，我不知道女生的心裡想些什麼，那時鄭怡的〈心情〉紅極一時，我想女生也許就像歌詞裡說的，忽然陽光，忽然下雨吧！

高中時也不免參加一些營隊活動，接觸到他校的女同學，尷尬而又期待。我記得是在日月潭的青年活動中心有一個「編採營」，那些昏昏欲睡的課程並沒有教會我如何編輯校刊，但團康活動還是滿有趣的，可惜當時我不太知道該怎麼跟這些女生打交道，細雨濛濛的天候，有人唱著：「你飛散髮成春天，我們就走進意象深深的詩篇。你說，我像詩意的雨點，輕輕飄向你的紅靨」，現在想來，當時的確「醉了好幾遍」。

我一直覺得這些詞曲的創作人及演唱者都非常了不起，這些曲子旋律簡單，一學就會，大多只運用四個基本和弦，吉他輕撥便能一起吟唱起來。歌詞簡潔卻勾動人心，「問女孩妳為何都不在乎，我的多情妳是否看得出？」（〈女孩的眼神〉），青春的孤獨、羞澀與深深的失落，好像就是那麼一回事。

上大學後日子變得多彩多姿，第一次知道有舞會這種東西，雖然我協調感極差，完全不知道舞是怎麼跳，但還是去湊湊熱鬧，有一首〈第一支舞〉十分傳神地表現了那個年代大學男女的心境：

帶著笑容 你走向我做個邀請的動作

我不知道應該說什麼 只覺雙腳在發抖

音樂正悠揚人婆娑我卻只覺臉兒紅透

隨著不斷加快的心跳 踩著沒有節奏的節奏

鼓起勇氣低下頭 卻又不敢對你說

曾經見過的女孩中 你是最美的一個

要是能就這樣挽著你手 從現在開始到最後一首

只要不嫌我舞步笨拙 你是唯一的選擇

這種「一曲定終身」的愛情現在已經日漸稀有了，在那連女生眼睛都不敢正視的年代，要邀她共舞，真的需要很大的勇氣；而不斷被男生採到、撞到的女生還願意配合把舞跳完，應該就是所有男生心中「最美的女孩」了。

時移事往，當人生漸漸發現原來「他們說世界上沒有神話，他們說感情都是虛假，他們說不要作夢不要寫詩，他們說我們都已經長大」（〈神話〉）確有其事，我的心便已老去，如今誰還會說我像詩意的雨點呢？偶爾想起這些旋律，想起人生裡對愛情有那麼多憧憬的年歲，深深覺得如果沒有這些清純的歌謠帶來想像與悸動，人生不免寂寞。不過就像我很喜歡的那首歌說的：

讓時光往回走，回到相遇的時候

縱然相遇在年少的青澀，但誰說那不是愛情？（〈我深愛過〉）

跟著旋律走回年少，忽然覺得民歌裡的愛情才是真正的愛情：天真、悱惻、非常癡傻，一如當時的自己，非常令人傷心與懷念。