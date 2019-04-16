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【文學遊藝場‧第29彈】童話詩

2019-04-16 00:14聯合報 本報訊

台積電文教基金會、聯合副刊／主辦

請以二十行以內（含標點符號）的篇幅書寫「童話詩」，請在徵稿辦法之下，以「回應」（留言）的方式貼文投稿，貼文主旨即為標題（標題自訂），文末務必附上e-mail信箱。每人不限投稿篇數。來稿請上聯副文學遊藝場

4月19日24:00截止！

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