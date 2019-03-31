【小品集】王幼華／銳利的

2019-03-31 00:26 聯合報 王幼華



鬍子並不怕刮鬍刀。

它日以繼夜不斷的生長，每天磨損剃刀的鋒芒。

剃刀的刀鋒不多久便坑坑洞洞，傷痕累累。

柔軟的，持續生長，銳利的逐漸消失了。