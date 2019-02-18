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【慢慢讀，詩】嚴忠政／回信

2019-02-18 00:19聯合報 嚴忠政

一個誠實的人就會遇見

另外一個

喜歡鋼琴的低音、

堅持有憤怒。雖然現在像麋鹿

在州際公路

一個人憂憂的傷


你喜歡壯實的炊煙

也知道某些謙虛帶有敵意

比如意象是斜口袋

亮刀是黎明

那斯文的皮革

比鬼更接近地獄

雖然博學好禮。而我們

只認識幾個字

咬字乾脆，不見螞蟻

像不具名的顏色

在自己的風景裡

感謝一朵雲

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