【大叔齊步走】徐國能／詩人之夢

2019-02-16 13:53 聯合晚報 徐國能



我年輕時的夢想就是成為詩人，雖然那時我並沒有讀過許多詩，只聽過羅大佑〈光陰的故事〉：「過去的誓言就像那課本裡繽紛的書籤，刻畫著多少美麗的詩，可是終究是一陣煙」，國小、國中時也很喜歡那些小卡片，有些拍攝葉尖上晶瑩的露水，搭配「一沙一世界，一花一天堂。掌中握無限，剎那即永恆」的句子；不然就是草地和一排大樹，用行書體寫著：「小草尋找他大地上的擁擠，樹木探索他天空裡的幽靜」，此景此情，都使我回味良久，感覺什麼都沒有說，卻又有一種極大的豐富填塞在我的心中，逼使我去想像與追尋。幾年前，我讀到高行健的小說，有個男孩從鄰座的女同學那得到一張綠色的卡片，我不知道為什麼便想起我當年那些可愛的書籤。

那時我還非常喜歡理查克萊德門的鋼琴，他彈得如何我無從評斷，但光是那些曲名：〈給愛德琳的詩〉、〈夢中的婚禮〉、〈兒時回憶〉等，都讓我覺得很美，期待長大後遇到一位名字中有「琳」的女生，和她辦一場夢中的婚禮！那時對詩的想像就是這種優柔浪漫的情懷，也在文具店裡買了橫條紋的筆記簿，想自己寫點東西，但思索了半天，一個字也寫不出來。

中學以後的課本上是有詩的，每學期一課新詩，一課舊詩，但那些新詩卻實在無法使我有美的聯想，我不明白世間那麼多好詩，何以要選「讓我們更堅定不移，在北風裡站得更穩」這種大義凜然的作品，這無法滿足我對情感的浪漫想像。大家在用毛筆寫作文時，無論什麼題目，我都要引述一些完全無關題旨的詩句，什麼「青春是一本太倉促的書」、「關切是問，而有時關切是不問」之類，老師看了不太高興。有一回我讀了褚威格的小說《一封陌生女子的來信》後非常激動，寫周記時，便在「讀書心得」那一欄討論這個作品，照例引述了「想起愛情，最初的煩惱，最後的玩具」當作結論，老師終於忍不住把我叫去臭罵一頓，說我都沒在好好念書，這樣下去會走上鴛鴦蝴蝶派的無藥可救之路，我被「鴛鴦蝴蝶」這陌生的名稱嚇到了，那是什麼？我不敢問，只好偷偷將詩句收藏在心底，像兒時的書籤，「雲遊了三千歲月，終將雲履脫在最西的峰上」，這實在太美了，為何沒人喜歡？

年紀漸長，也才有機會看到其他有趣的詩篇，也才體會詩不僅專門言情說愛，還有很多心靈的沉思和生命的吶喊。高中、大學時非常熱中寫詩，成了「世間東抹西塗手」，但實在沒有什麼高明的作品。現在明白，寫詩必須有分享的意願和勇氣，年輕時的創作多基於衝動，並有雕琢字句的野心；這幾年詩心雖勝以往，但卻不太願意真正提筆寫出一首詩來，杜甫說的很有道理：「老去詩篇渾漫與」，意思是年輕的時候「下筆如有神」，但隨著歲月，經歷的事情多了，詩就隨意而成，但求自在，不事雕刻。我現在多的是詩興，或說詩情，覺得處處充滿了隱喻和感慨，每件事情都讓人會心一笑，但真要捕捉那意象來鍛造詩句，又忽然感覺那些心境隨風而逝，剎那已無從下筆。

或許我終究是做不成詩人的，但能偶爾讀一讀詩、想一想那些還記得的句子，心中也覺得十分滿足。昨天在電視上看了我多年前即非常喜歡的演員休葛蘭和梅莉史翠普演的《走音天后》，一輩子唱歌音沒準過的天后臨終前說：「你們可以說我不會唱歌，但不能說我沒唱過」，這話深深觸動了我，我的詩也許難登大雅，但至少我曾詩過，也愛過。