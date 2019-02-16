【那一年我許過願】林孟寰／一種北漂

2019-02-16 13:55 聯合晚報 林孟寰



像倉鼠在滾輪上不斷奔跑

午夜電影散場，凌晨兩點，走在西門町的馬路上。入秋以來連下了幾周的雨已停歇，清涼的空氣恣意穿透過身邊。沒有人潮擁擠，沒有喧囂雜沓，夜深卻並不寂寥。影院門口烤香腸和沙威瑪的小攤仍飄香，三五好友坐在路邊喝酒聊天，拾荒老人推著車，巡視他們領地上的垃圾桶。一對微醺的同志情侶，手牽手走在路中間，大唱著田馥甄的歌……「啊，這就是我的城市啊。」心中自動閃過這句話時，我突然嚇了一跳。──離家十二年，台北終於變成我的城市了嗎？我可以自在地走在街上，而不再覺得孤單和格格不入了嗎？

台北呀，你是什麼時候默默變成令我安心的棲地了呢？

剛來到這座城市，身上還帶著作為中南部人的自豪感，同時又為快速的都會節奏與高昂消費而感到自卑。第一次在公館校門口，發現一小盤要價三十元的迴轉壽司，讓高中習慣吃學校附近三十五元兩菜附湯附飯自助餐的我，產生巨大的衝擊──天啊，我是不可能在這座城市生存下來的。

但為此省吃儉用的時期並沒有維持多久，很快地我便遵從上人的開示：接受它、處理它、面對它、放下它，全面放棄掙扎，讓自己成為這座城市入不敷出俱樂部百萬會員的其中之一。飯要吃，漫畫要買，而且讀戲劇系怎麼能不常常看戲呢？花錢如流水，家裡給的生活費很快就不夠用，但學校演出製作又忙碌，根本抽不出時間打工。後來我開始在假日花市裝卸車，周五深夜將各種陶瓷花盆搬下車，拆開防護用的報紙，按尺寸大小排列在攤位上，然後跨過周末，在周日晚上再把所有東西包好，搬回到車上。我從來不知道這座花市白天長什麼樣子，留在記憶底的，只有汗淋淋的手套、沉重花盆，以及上方白灰黯淡的水泥高架路，當深夜車聲從頭頂呼嘯而過，總有股難以言語的抑悶從我身上輾過。

這份工後來我沒有繼續做下去，但生活仍是緊繃的節奏。

為了追逐讓自己得以繼續在此生存的錢，像倉鼠在滾輪上用盡全力不斷奔跑，日復一日，年復一年，絲毫沒有前進，卻也片刻不得停止，彷彿痛苦皺眉，就能多夾起幾張鈔票似的。如果遇上陰雨綿綿的日子，就更加讓人憂鬱了。

到底台北有什麼好？

那時候常常想念家鄉。

沒完沒了的太陽底下，那些狂躁的男校時光，永遠瀰漫著一股汗酸味。在我們狹窄的目光中，這座城市並沒有什麼像樣的大學，我們終究是要離開的。

當時，體育館頂樓是我們的祕密基地。那些年學校的電子門卡和錄影監視器不像現在裝好裝滿，頂樓鐵門上的普通掛鎖一換再換，仍擋不住勇者們前仆後繼地破壞。後來有人索性換上自己的鎖頭，那道門從此就只為我們敞開。我們蹲在牆邊抽菸、吃吃喝喝甚至烤肉，打發蹺課的時間，瞎聊著社會上巨大而無解的問題，彷彿因為我們在乎那些不公不義，我們因此顯得特別。

「一定要去台北……」許多話題的結尾都是這句話。那裡就是「現場」喔！什麼事情都在那裡發生，人不在台北的話，我們就會永遠在這時代缺席了喲！

為了提振士氣，我們相約每天早上在司令台大喊：「我要上台大！」──其實，心裡想著的是，不用台大沒有關係，台北就好。送我們離開這裡，到那裡去吧！──這個誓師活動實施幾天後，我們被教官抓去臭罵了一頓：有時間作怪，怎麼不多背幾個英單、多算幾道題！

唉呀，有什麼關係？

我們的男校時光打從開始，就已經標上結束的期限。那些現在喜歡的東西：沒有招牌的手搖杯、雞排攤、坐在操場邊看著打赤膊鬥球的男生們相互叫囂直到天色漸沉，附近百貨公司霓虹招牌亮起……什麼也帶不走，所以大考的痛苦也罷、開心玩鬧也罷，統統會留在這裡，所以就盡情留下回憶吧。我們會成為「台北人」開始嶄新的生活喔！

只是伴隨一次次模擬考和全校排名，大家心裡漸漸有底，自己的落點分布在哪些學校。畢竟所謂「好學校」台政清交成，只有兩間在台北喔！

「選系比選校重要吧……」

「學測申請到哪就讀哪，不想再拚指考了……」

「那些排名前面的私大，其實比爛爛的公立好多了……」

「落點」其實就是墜落的地方吧！就算再不甘心，現實就是那幾顆冷冰冰的數字，決定你人生的下一站。 必須不斷為自己尋找奮鬥的理由，否則就再也無法咬著牙前進了。

「是啊，到底台北有什麼好？」

逐漸成為一個「假台北人」

想起國中時，有次趁著段考完的周末，我和從小到大的朋友們，幾個人興沖沖地搭客運去台北玩。大家嚷著要吃台北才有的店，卻迷失在滿滿都是連鎖店的街頭。台北有的，我們那裡也有，所以這座擁擠又狹窄的城市到底好在哪裡？

「大概是因為有捷運吧！」有人說。

對對對，有捷運！就像日劇、美劇裡那種彷彿置身於未來的時髦城市。台北還是很不一樣的。最後我們混在西門町的觀光客裡，站在阿宗店門口端著碗吃麵線。

煩悶的高三大考前，有人提議，我們來放煙火吧！於是我們在班上集資了幾千塊，去興中街買了好幾支升空煙火，自己撚引火線將它們全部串在一起。我們說，那個晚上的主題是「夢想升空」，大家坐在操場邊吃吃喝喝。我們幾個勇士（如果被教官抓到就會變成烈士）偷溜上體育館頂樓，點燃煙火立刻轉身就跑。

「砰！」

煙火照亮的校園，點亮了那本來應該平凡無奇的夜晚，而我們無事生還了！後來我們又募資了兩次，讓夢想再次升空綻放。

「砰──砰！」

但也許絢爛總是太過短暫，結束後的空虛又太漫長，之後就再也沒有人甘願冒險在學校放煙火……

高中我混的那群朋友，只有我考上了台大。其他人散布在台北周邊的幾座學校，生活圈沒有重疊，情感也就慢慢疏遠。

來台北後交了許多新朋友，也開始記得那些橫縱台北的東西南北路、了解那些台北高校間的恩怨情仇，慢慢接得上話題，也越來越少被人嘲笑我的華語腔調，逐漸成為一個「假台北人」。儘管沾沾自喜，但真正相處舒服的，還是那些同樣北上外出的人們。而那些本來就是台北人的朋友，不可能了解這種對台北的憧憬，以及想留在這裡的掙扎。在我們歪曲的嫉妒裡，覺得這群「天龍人」眼睛都長在頭頂，對東京、上海、紐約如數家珍，宛如自家後院，卻說不出台灣從北到南的縣市排列。好奇怪呀！明明台灣就這麼小，南來北往也不過幾個小時，為什麼新店溪以南就是另外一個世界了呢？

我還在這裡，奮力掙扎著

我們嘲笑台北人種種虛偽、諷刺北部粽是三角油飯，嘻嘻哈哈聊以自慰，卻怎麼也不願談論自身能力夠不夠資格在這裡生活。

這些年來，其實家鄉也變了許多，不再單純只是愜意舒適，工作機會和藝文環境也都和我高中時不一樣。那些青年返鄉的召喚，反而讓我腦內警報大響，彷彿只要鬆懈了就再也無法前進，與台北的對決就此認輸。──我必須倔強，連這個目標都放棄的話，青春時我憧憬的未來就什麼也不剩了。

畢業後，朋友們一個個回去中南部。

那些台北人的朋友，也慢慢四散到美國、歐洲、日本、上海和北京……

「台北到底有什麼好？有能力的人早就出去啦。」

而我還在這裡，奮力掙扎著。

離家第十二年，我成了接案維生的自由創作者。我沒有成為少年時理想的自己，我無法改變世界的不公不義，甚至沒能力扭轉自己的習性，結婚生子、功成名就遙遙無期……但至少我完成了一件事，我確確實實在這裡生存了下來。然後才發現「台北」不過是個標靶，我不斷對抗的，其實是那個不甘於普通的我自己。

永遠記得當時我們放煙火，「砰！」「砰！」隨著一次次煙火升空的爆炸聲響，那些絢爛綻放、驚呼讚嘆，夢想升空什麼鬼的，全都被甩在背後一點兒看不見。我們只是頭也不回地奮力奔跑，喘著氣，不停笑著……

「砰──」

作者簡介

林孟寰

台灣新生代劇作家。台灣大學戲劇學系劇本創作碩士。創作橫跨舞台劇、兒童劇與影視，曾獲香港青年文學獎、台北文學獎、台北兒藝節劇本獎等，並以電視劇《通靈少女》入圍電視金鐘獎迷你劇集項目最佳編劇。