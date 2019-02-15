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【聯副文訊】元宵節來齊東詩舍 玩詩、猜詩

2019-02-15 00:32聯合報 桂樨

國立台灣文學館辦理之108年度齊東詩舍「詩的復興」系列活動，第一場元宵節活動「詩迷猜詩謎」，將於2月16日（星期六）下午兩點在齊東詩舍舉行，邀請詩迷、文學朋友一起玩詩、猜詩。猜中者將獲「限量福袋一只」，內含杯套及出題者路寒袖的親筆簽名詩集等豐富獎品。詳情可上https://www.facebook.com/events/282824589062100/，詢問電話：02-2327-9657。

福袋元宵節台灣文學

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