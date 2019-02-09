早餐的幾種方式

2019-02-09 15:00 聯合晚報 徐國能



人生從矛盾中開始。

早餐是非常矛盾的東西，各科醫師、專家都認為早餐的營養均衡能為健康與工作帶來無限的效益，但是能好好吃一頓早餐的日子卻不多。當我們從沉睡中被喚醒，風雅的人關心「花落知多少」或「綠肥紅瘦」等無關緊要的問題；但哀哀小民心之所繫，無非遲到、工作等壓力事件，起床時對於穿什麼的念頭也遠超過吃什麼？最重要的早餐往往被擱置於可有可無或潦草行事之間。

理想的早餐，時間最好在初夏茉莉白花的清晨五點半到六點之間，地點最好在清露晶瑩的花園。鳥聲啁啾、群芳初綻，餐桌上陳設已具，園中現採的蔬果沙拉，溫熱剛好的水煮蛋，不稀不稠的地瓜粥，酥脆牛角麵包或手工穀類饅頭、水牛起司、山羊起司和各色果醬任君選擇；現做的歐姆蛋，冒著熱氣的牛肉清湯一一送上；果汁與乳品、新磨的濃郁咖啡或有佛手柑香氣的紅茶靜待品嘗，並附剛剛烤出來的瑪德蓮或布丁。尚未施朱抹粉的佳麗人彷彿從昨夜走來，在李斯特彈奏韓德爾的輕輕樂聲中一同品嘗大地的豐饒，分享迷離的夢……。待金陽高照，露水已晞，鳥雀俱寂，連琴聲也接近尾奏之時，便各自行禮離座，展開新的一天，此時便可立志做一個幸福的人。

但這樣的早餐畢竟不是日常所能，早晨的時間疲倦而促迫，能在家裡吃完麵包牛奶才出門，是從容風度的雅士；而在交通工具上一邊嚥下三明治或蛋餅，一邊回覆或發送數條業務簡訊，則屬於效率型的工作者；窩在辦公室的電腦前，工作開始之際才勉強咬了幾口塑膠袋裡的食物，咖啡只喝了半杯，降血脂藥則常常忘了吃，就是我輩苦難的眾生形象。

前一陣子，為了如何減重，也有人提出不吃早餐的對策。但想到小學朝會時，在豔陽與校長冗長講話夾攻下不支昏倒的同學，我覺得早餐還是不可廢除。只是吃什麼當早餐，各家各派當有不同的嚮往。名廚奧利佛400卡的早餐料理非常誘人，但須一定廚藝；而每天牛奶沖燕麥片加各色果乾雖然方便，但久了真是食之無味。台灣在地小吃展現出鮮猛的地方風味：加了魚皮、脆腸、蝦仁、薑絲的古早魚丸湯，飽藏爌肉、筍干和花生粉的傳統刈包，還有著名的虱目魚湯配滷肉飯、創意組合雞肉羹搭豬肉可樂餅等，都有一定的支持者。我想這些風情小吃，除了本身的好滋味，應該還寄託了一份閒逸的情致和鄉土的懷戀吧！

最經典的早餐應該是奧黛麗赫本在〈月河〉（Moon River）的配樂中，以神祕而冷峻的姿態，在尚未開張的第凡內珠寶櫥窗前拿出紙袋中的麵包和咖啡輕輕咬了一口。我以前不懂這是在訴說什麼，現在慢慢體會這現實與渴望、平凡與璀璨、愛情與麵包間的猶疑，雖然這些都是無關於早餐的，卻也都包含在早餐之中了。回想我今日的早晨，即溶咖啡配櫻桃也有一番深長的風味。

日本詩人松尾芭蕉的俳句最是深得人心：「深冬雪漫漫，獨啃鮭乾心泰然，清晨徹骨寒」(雪の朝獨り干鮭を嚙得たり)，我沒有吃過鮭魚乾，但幾乎能想見那樣凜冽的岑寂。相較起來我喜歡王維的「山中習靜觀朝槿，松下清齋折露葵」，有時我在清晨的校園漫步，坐在操場邊的看台上喝咖啡吃麵包，世間匆忙倏忽，在陽光蒸乾露水的那一剎那，我的確有一種深深失去什麼的遺憾。