我許過的願望──大

2019-02-09 15:06 聯合晚報 衷曉煒



我許過的願望──大 圖／九子 分享 facebook

要變胖，肚子要大，頭髮要少

小時候很多許過的願，後來才發現完全不用許，因為，它們自然就會發生。

最有代表性的是底下這個。打架打不過鄰村的大個子，被抓著頭髮，用肚子壓住，捺在地下狠K的時候，我心裡暗暗許下了致勝三絕招的宏願──「要變胖，肚子要大，頭髮要少」。而這個年紀的我們都曉得了：這些願望即使不用任何努力，它們也都會漸漸地、神奇地、輕輕悄悄地實現在大部分的中年阿拉丁身上。

另一個很多孩子許過的願望也屬於此類──快點脫離看來似乎永遠不會終止的童年，變成可以舒服自在地享盡權力、痛痛快快地教訓小孩、出爾反爾又不用負責的大人。簡而言之，就是「長大」。

不過第一次在飯桌上宣誓這個神聖願望的時候，群眾的反應並不怎麼好。

因為我講的是：「我要『大』！」

促狹的姊姊便把我帶到書櫃前，指著《小太陽》說：「這本書裡有一篇專門教導你的文章。」

裡面真有一篇〈大〉！開頭卻是：「依實際的需要來說，這個家應該有五個便盆……我們都把洗澡間作為現代生活的避難所，都喜歡躲在那裡面享受一點輕鬆，一點寧靜……」

那一次我學會了訴說這個願望時，該用「長大」這個詞，才不至於讓人誤解成與排泄有關。不過經由林良先生的「大」，像他的小女兒「瑋瑋」一樣，我多讀了不少兒童讀物。像台灣當時典型雙薪家庭的鑰匙孩童，我總希冀大人的陪伴可以再多一點──「（瑋瑋）她要大的時候，先搬一把小椅子，放在她的便盆邊，然後過來招呼：把拔，去陪我『大』！」

小孩子不要亂講話

且按下這個生理上的大不表。月寒日暖，書讀得越多，「大」的定義變得越發抽象敏感起來。

比如說，「偉大」。國一下的國文課本，第一課就是孫中山的〈立志做大事〉。在文章裡國父苦口婆心地勉勵我們：「古今人物之名望的高大，不是在他所做的官大，是在他所做的事業成功。如果一件事業能夠成功，便能夠享大名。所以我勸諸君立志，是要做大事，不要做大官。」

讀到這裡，不肖子問了爸爸一個問題：「那他為什麼當了中華民國第一任臨時『大』總統？既然是臨時性的，暫時做一做幾個月而已的官，為什麼還會『大』？」

我得到的答案是：「小孩子不要亂講話！」

青春期男生的生活，除了咀嚼消化大人們「只准我大，不許你大」的智慧與矛盾之外，另一個重點，便是無窮盡地幻想探索「性」，這大塊洪荒間的第一誘惑──以《健康教育》課本第十三、四章為本，那些男女之間的情愛糾葛、生殖詭計、配對選擇或是基因傳遞動機。

所以，當班上最有辦法的那個人，神祕兮兮地拿著封面包著《生物》但內文卻是《肉蒲團》的奇書，說要幫我們加強國學常識時，精蟲充腦的我們簡直就像張無忌從小昭的玉手裡拿到《乾坤大挪移》時一樣興奮。

書一開頭就非常對國中男生的味──主角未央生不想做大事，不要做大官，一生宏願竟是立志「要娶天下第一位佳人」。而工欲善其事，必先利其器，他便遍求名醫偏方，遂得一「巨物」。

這個志向簡直太酷了！不過看著看著書的情節卻逐漸變調：在幾番慾海沉淪，香豔纏綿後，未央生大徹大悟出家，自取法名「頑石」；不僅如此，為了堅定向佛的誠心，他還「取一把切菜的薄刀。一手扭住，一手拿起薄刀，狠命割下……從此以後，慾心頓絕，善念益堅。」

就著課後輔導男生廁所昏黃的燈光，我們幾個看到這樣的結局，不禁面面相覷：這「大」的代價也太可怕了！

突然不想實現小時候的願望

我常在想，到底是什麼時候，我們突然了解了大與小、裡跟外、真和假之間的辯證關係，而甘心吞下這「美麗新世界」裡的種種索麻：「大」富翁桌遊，緣自買不起房子的畫餅充饑；「大」聯盟賽事，適合沙發馬鈴薯躺著分泌他們的空中樓閣腦內啡；而真心話「大」冒險，醫治麻醉大人們平日裡表面上，為了「和諧」，不得不說謊粉飾的痛苦。

有可能是我們這群不知天高地厚，難辨稻粱菽麥，粗通伊毗之無，卻自許為社會良心，自以為什麼都懂的毛頭小子，鯉躍龍門進了所謂「大」學的辰光。施施然走在大學之道上的濟濟才子才女們，總會在求職的關卡碰撞所謂的社會現實，明白「一粒燦然發光的制服鈕釦，比四卷叔本華的著作還要沉重」；而成功，除了「從生硬的現實上挫斷足脛再站起來，從高傲的眉毛下滴下汗珠來賺取自己的衣食」的勤懇，需要很多書本以外的東西配合──一點資本，一份家世，一道有型的雙眼皮，和一群比較有辦法的父母師友；換言之，就是一方比別人更高的起跑點。

也或許是當我們看到僧多粥少，人浮於事，碩士悶扛沙包，博士狠賣雞排，高考榜首冷坐十年櫃台，而才氣縱橫的學姊，當了一天只睡三小時的會計師查帳員，卻還犧牲休息時間到校園分享她的求職成功經驗談的時候。

吐出畢業歡送會上的苦酒與膽汁，我頹然躺在振興草坪上，突然不想實現這小時候的願望，不想走出校門，進入真正大人的世界。

但沒有什麼選擇的餘地。之後我們就隨著人潮，行行重行行，當兵復就業；等到經歷了若干生老的蹉跌與病死的殘酷後，「大」開始以「義務」、「開的車」、「同儕壓力」、「所得稅稅單」、「什麼時陣結婚」等的樣貌，地闊天長地籠罩在幾乎所有事物上頭；就像《莊子》的「大人之教，若形之於影，聲之於響」，變成大人之後的生活，任何歡樂旁邊都站著代價的影子──少了自由多了責任，少了夢想多了懊悔，少了出軌多了慣性。

蓋一癩蝦蟆也

某日老闆一如往常交辦困難事項，又限定須於極短時限內，讓內外各方皆大歡喜。我等愚鈍老二級蝦兵蟹將，自然先是焚膏繼晷鞠躬盡瘁，油頭垢面陰虛火旺，操到血壓與眼壓齊飛，尿液共薑黃一色，卻還是全盤搞砸。

於是在高層磨刀霍霍、殺氣騰騰，我們血汗交織、聲淚俱下的檢討會後，幾個失意的社畜便在群組裡發洩悲憤，藉以修復自尊，順便為往後職場不可或缺的「抗壓性」──也就是「被踐踏忍受度」的戰鬥力奠定可大可久的基礎。

幾輪問候老闆們的女性長輩後，對話突然變得詩意起來。

有營業單位的資深苦力曰：年輕時充滿理想，事事皆有可能，物物都不合理，時時可流鮮血，處處盡是牢騷。胸臆之中滿滿的壯懷激烈。到了中年，受挫了、變圓了、謙卑了，也懂得自己的極限了，這才發現自己這方井天的別樣風景。

有後勤部門的笑面菩薩接著開示：是啊，做成一筆交易，拿到年終分紅，教會小孩數學，都是小確幸。今天回家摟著老婆孩子，感覺在公司裡伏低做小總有代價，沒事了！

IT男神馬上心有戚戚焉：兄台此言深得我心。原來「大」並不一定要真的大。經營好自己的家園，在圍城裡自稱老大，也是一種成功。說起來，對外面的大環境覺得安心，還是在認識、定義、還認命了自己的這方小天地後。

我自然要想辦法壓軸：國中讀過的沈復《浮生六記．兒時記趣》，裡頭說：「夏蚊成雷，私擬作群鶴舞空，心之所向，則或千或百，果然鶴也。」又是蚊子又是鳥的，我們很可以學他：開會時把那些不順耳的雜音當成蚊子叫，不順眼的東廠當成聒聒鳥。他自大來他自小，我自一口真氣足！

一片讚聲之中，我突然想起該篇的最後一段。話說小沈特別喜歡「一沙一世界」般地觀察周遭，「一日，見二蟲鬥草間，觀之，興正濃，忽有龐然大物，拔山倒樹而來！」

微觀世界裡望之儼然的大傢伙，到底是什麼呢？

結果卻令人啞然失笑：「蓋一癩蝦蟆也。」

之後，老闆們在我們這些長不大的大人的討論群組中，代號就變成「鳥人們的集合」──台語的「鳩集」。

作者簡介

衷曉煒

現居新加坡，專職為亞太地區金融業提供顧問服務。囫圇吃了二十幾年財金領域的飯，卻希望被以「作家」「好爸爸」「好古癡」「不合時宜者」等名目記得。崇拜很多前賢：凱撒林肯司馬遷李舜臣；但對於今人今事，卻抱著不應「局外論人，事後論事」的態度，謹慎應對。

職場衝鋒陷陣之餘，曾多年在廣播節目「世界一把抓」「愛你二十二小時」裡，闡述歷史在生活及企管上的實用智慧。主題涵蓋老子、孫子、水滸傳人物等。