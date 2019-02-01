【小詩房】廖啟余／雨後

2019-02-01 01:03 聯合報 廖啟余



雷雨留下了彈孔

在一道牆新敷的混凝土

注滿混濁的光





它濾過黑壓壓的菓子

灌溉無葉之樹

牆內，那兒要屠宰羔羊





天空在牆頭挪動島嶼

像一些塊莖

然後妳聽懂了異邦人的話