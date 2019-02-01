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【小詩房】廖啟余／雨後

2019-02-01 01:03聯合報 廖啟余

雷雨留下了彈孔

在一道牆新敷的混凝土

注滿混濁的光


它濾過黑壓壓的菓子

灌溉無葉之樹

牆內，那兒要屠宰羔羊


天空在牆頭挪動島嶼

像一些塊莖

然後妳聽懂了異邦人的話

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