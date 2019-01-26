黑白之間

2019-01-26 06:01 聯合晚報 林禹瑄



圖／顏寧儀 分享 facebook

妹妹是不是比媽媽還黑？

前不久朋友生了一女兒，旋即跟上這世代父母的腳步，將或充斥著自拍美食，或荒廢已久的社群媒體帳號，一夜之間轉型成嬰兒成長實錄，從喝奶打呼到拉屎放屁，無一遺漏（我常想這輩孩子長大以後，會如何看待這些如實驗觀察紀錄般詳實、公諸於眾又無法抹滅的生活瑣細。或者忿忿地研究起嬰兒隱私權？又或者習以為常，反視我為緊抱個人私隱不放、跟不上時代的老頑固？無論如何，這類「下代人的煩惱」想起來總有種自身已老的感傷）。小女嬰長得眉清目秀，又是朋友圈裡第一個後輩，眾友人自是一片「好可愛」、「融化惹」、「想抱抱」等讚嘆驚呼聲不斷。一些時日過去，興奮退潮，幾個人便從照片裡看出了不尋常，又不好意思開口，直到比較心直口快的那位假作委婉地一針見血：「妹妹是不是比媽媽還黑？」

比起其他新生兒，小女嬰確實膚色暗沉了些。然而且先不論這話裡掩藏的性別刻板印象（似乎從來沒人會拿男嬰的深色皮膚說事），說女孩子皮膚黑顯然是會讓母親傷心的禁語，需要加以掩飾修正。眾人於是連忙接話：「我表姊的女兒剛出生也這樣，過幾個月就變白了。」「以後副食品多吃薏仁糊會白喔。」「妹妹是中午出生的嗎？中午出生的小孩一開始會比較黑～」「六個月以後可以給寶寶水裡加一點檸檬，我朋友說有用。」一時各種傳言偏方盡出，也難探其中真假，只是如此一面倒的審美觀暗示，倒是確定這女孩從此套上了人生第一個枷鎖——黑皮膚是需要努力抹去的汙點，只有變白才能去到美麗那邊。

一串留言看下來，有點心疼那孩子，連鏡子都還沒照過，就已經先被他人的眼光宰制。想說點什麼反駁，卻不知道該如何措辭。指出別人的說法缺乏根據，未免不近人情；說皮膚黑也挺好，又怕被理解成事不關己的訕笑。手機上打打刪刪，最後什麼也沒說。

為什麼被笑的是我？

決定滑離留言區的時候心裡有點羞愧，像是目睹街上有人隨意扔了紙屑，明明知道髒亂街道都是這樣積累起來的，卻因為怕衝突或麻煩而假裝沒看見，寧願默默撿起地上物事，丟到垃圾桶，怯懦地彷彿自己犯錯。細想起來，我性格中的膽怯大抵也和膚色有關。我從來皮膚就黑，生命至今大半時間裡，膚色都是我極力迴避的話題，一開始為了自保，後來因為自卑。沉悶而封閉的中學時光，同儕對於身形外貌的評價比成績還足以毀天滅地。我記得每當社會課上到賽夏族矮黑人傳說一節時，我總心神不寧，臉低得不能再低，生怕哪個好事的同學靈光一閃，從此把矮黑人與我的名字連在一起。

我的憂慮從未成真，如今看來便顯得有些可笑，但後來高中班上兩個同樣皮膚黑的女孩就沒那麼幸運，一個綽號黑面琵鷺，一個被喊菲傭，赤裸的玩笑與惡意三年間每日不懈地糾纏，像一朵烏雲，讓她們的臉看上去愈加陰翳。當時的我非常害怕那些嘲弄，盡可能地與風暴中心保持距離，甚至沒意識到自己已經在無所作為間，成為霸凌加害者的一員。所謂邪惡的平庸，是我始終保持沉默，把僥倖的罪惡感埋藏起來，以為沉默能讓我變成皮膚較白的多數，卻忘不了某次眾人嬉鬧隨著上課鐘聲一哄而散，露出其中一女生因惱怒而漲得通紅的臉，抬起頭來正好與我相對，眼神凌厲地像要把我看穿，明明白白在說：為什麼被笑的不是妳，是我？

多年以後回望，我幾乎可以確定，換作是我，絕對撐不過那場來由莫名的長期霸凌。我脆弱、羞怯而過度敏感，連「想要變白」這個在每個青春期生日一再重複的願望都未敢對誰說過。每次段考結束，捏著幾百元獎學金鈔票，在周末下午最安靜的時候溜出家門，到鎮上唯一的連鎖藥妝店挑一罐美白乳液，放在抽屜深處滿懷希望地擦，像某種祕密儀式。

美白如逆水行舟

本來追求皮膚白也不是什麼見不得人的事。美妝廣告鋪天蓋地，黑的黯淡只有一種，白卻能分淨白、潤白、亮白、膩白、雪白、透白多個層次，資本主義推動下，行銷巧語漫無邊際；歷史文學裡同樣寫才貌雙全女子，面白的總會有幾個句子形容其肌膚如何冰清玉潔，輪到黑鳳張兆和，略略兩字「稍黑」便算交代過去了。黑白之間，高下立見，於是千百年來東方女人們全心全意地以至白為圭臬，在古代抹鉛吃砒霜搭命，在現代搭錢，買下種種不明就裡的化學混合物，熊果素傅明酸甘草黃酮谷胱甘肽苯乙基間苯二氛，瓶瓶罐罐擺滿一桌，日夜恪守保養公式不敢懈怠——洗臉不只要洗淨還要保濕，抹乳液前最好先上化妝水，凝露與凝膠不同，乳液不等於乳霜，防曬霜出門前三十分鐘得擦否則無效，沒有PA標示的防曬乳只防曬傷不防曬黑……美白如逆水行舟，不白則黑，在「一白遮三醜」的許諾下，對於膚色兢兢業業，似乎也是理所當然。

然而我就是如此彆扭之人，年復一年地許著一個庸俗而羞恥的願，來到希望失望盪過一輪、對願望失去想望的前中年，才發現那純粹是一種鴕鳥心態。有所願，表示生命有所憾缺。說自己多想變白，不正承認了自己多黑？更令人氣惱的是，如此許願，也就肯定了皮膚黑是需要修正的缺陷，像一把抓起次級品的標籤，逕自黏在臉上最顯眼的地方：生而為黑，我很抱歉。

更何況膚色大概是身上最顯眼而難以掩飾的特徵（美白產品如此氾濫不是沒有理由）。在這個穿衣與彩妝技巧登峰造極的時代，贅肉可以遮，小眼睛可以撐，瘢痕可以蓋，塌鼻有鼻影造山，唯獨黑皮膚怎麼也藏不了，粉底塗白了一眼就看得出來，一日將盡時隨著油光浮在臉上，格外像一層面具。

生活變得草木皆兵

於是我終究騙不了自己。架上的美白產品擦過一輪，臉上黑色素卻沒有要離開的意思。我那時且還相信有志竟成這樣安慰過於事實的道理，懷疑自己努力不足，生活就此變得草木皆兵——凡出門必定撐傘（陰天的紫外線甚至多過晴天）；拒吃芹菜、芒果、胡蘿蔔（據說會提高皮膚感光度）；去海邊只待在陰影下（或者乾脆不去）；房間窗簾不分日夜拉到最緊（且還是得擦防曬，因為日光燈也有紫外線），如此許多年過去，感覺自己全身畏光，結結實實成了一隻鼴鼠。

上大學後，人與人之間的距離拉了開來，便少有人會失禮地拿外表發揮。我很少在外照鏡，也從不去美妝專櫃，以為就此能與膚色相安無事，直到某日踏進一服飾店，才剛揀起一件襯衫，妝容精緻的店員便露出專業笑容，迎了上來：「小姐妳膚色健康，剛好這件顏色亮，一定好看。」

膚色健康——多麼優雅的揭穿、輕巧的貶損。我扭頭就走了出去，多年來的心血跑馬燈般閃過，徹底領悟了何謂徒勞無功。儘管十多歲做過的徒勞無功的事，也遠遠不止這一件。

大概也是從那刻開始，我中斷了十年如一日的願望，丟掉一抽屜的保養瓶罐，終於承認自己的黑無從改變。只是就像其他實現不了的願望一樣，偶爾心情低落的時候，仍會忍不住想如果自己皮膚白，如果這樣那樣，也就好了。

沒想到這願望最後會在肯亞實現。這熱帶國家一樣被西方主導的消費主義吞噬，一樣充滿後殖民情結，女人對膚色一樣斤斤計較，只是在這裡我被劃分到皮膚白的那邊。白人你好，白人再見，每天路上都有人要說上一次。不知道為什麼，那稱呼總讓我十分不安。一天，一個我照看的七歲孩子忽然坐到身邊，怯怯地開口：「我想要和妳一樣的白皮膚。」

我看著她黑得發亮的臉，愣了似乎好長一段時間。「不需要啊，妳的膚色很漂亮。」我一邊試著堅定地說，一邊後悔當年沒買下那件一定很好看的襯衫。

作者簡介

林禹瑄

台南人，布魯塞爾自由大學新聞傳媒碩士。寫詩、散文、報導。有詩集《夜光拼圖》、《那些我們名之為島的》。