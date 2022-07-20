311紙鶴飛入誠品 東京奧運會徽創作者野老朝雄來台

上千隻紙鶴在誠品信義店六樓展演廳展翅飛翔，投下令人目眩神迷的光影。東京奧運會徽創作者野老朝雄盤坐於其下，光影在他身上緩緩流動，「歡迎大家跟我一起感受紙鶴的力量。」其個展「野老朝雄:CONNECT連結」昨開展，帶來用311大地震時全球贈與日本的紙鶴所打造的祈福展品、以及他與台灣民眾共創的「野老祈福紙鶴」等展品，向台灣獻上祝福。

野老朝雄表示，此次展覽的主題「連結」，可以是各種連結，像是過去與未來的連結。文化部長李永得表示，過去兩年半的時間，全世界都在強調隔離，不管是感染源的隔離，或是人跟人之間的隔離。這個展覽主題叫做「連結」，正是疫情之後大家需要的價值。文總副會長江春男則表示，文化總會作為文化平台，不僅希望連結台灣文化，更是將台灣與國際連結在一起。

紙鶴在日本文化有多重象徵意義，包括祈福、療傷、希望與紀念等。野老則在傳統紙鶴的基礎上發展自創的「野老紙鶴」。「折著折著，就突然發現一種新的折法，說不定可以帶來一個全新的世界。」他表示，野老紙鶴除了容易站立、不容易破，也寓意在傳統中加入現代。他也將在台灣開紙鶴工作坊，教民眾折此一融合傳統與現代的「野老紙鶴」。

野老表示，此次台灣展覽帶來多件新作，包括展現美學黃金比例的「碰碰熊（KumaponG）」圖紋、與建築師鶴岡信太郎及小平裕子共同創作，以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島紙鶴千中選一」、以4米高巨幅投影呈現近300幅經典紋樣作品，及紋樣磁鐵自由拼貼重組等。並在信義誠品一樓入口處設置「KUMICUBE」大型裝置藝術，並邀請台灣民眾共創新作「野老祈福折鶴」，一起為日本、台灣及世界祈福。

野老朝雄此次應誠品文化藝術基金會與中華文化總會、Taiwan Pitch共同邀請來台，23日(六)將與設計師聶永真對談「創作的思考」，探索如何透過作品從「斷裂」中創造「連結」，現場150席名額立即秒殺，向隅民眾可透過展覽facebook活動專頁直播同步參與。週日(24日)還有紙鶴手作工作坊，邀請大小朋友報名參加，與藝術家一同折紙互動。