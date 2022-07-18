2022花露露的童樂節 重返衛武營 用藝術譜寫夏日回憶 創造最美的親子時光

衛武營花露露與一班外星好友們，暑假期間再度降臨地球! 【2022花露露的童樂節】在即日起至7/24(日)三個週末，將在衛武營各個空間熱鬧登場，5檔精彩又溫馨的節目，包含音樂、偶戲、舞蹈和物件劇場多元形式，以及戶外大遊行、迷你足球、工作坊、電影、彩繪派對與市集，讓孩子體會愛、拓展視野，馳騁在藝術的無垠想像之海。

圖／衛武營國家藝術文化中心 提供

衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營打造的【花露露的童樂節】，讓下一個世代的孩子們，從他們最熟悉的玩樂方式中認識藝術、走入劇場，為成長過程注入文化養分。我們希望父母長輩們，帶著小朋友來衛武營玩藝術，用藝術讓孩子盡情頭腦充電、身體放電，來一趟童樂節，保證身心靈滿載而歸，一起和孩子創造美好的成長回憶。」

今年【花露露的童樂節】共有5檔主要演出節目，飛人集社劇團作品《天堂動物園：珍珠奶茶事件》，以偶戲演出形式，透過寓言讓孩子理解當今全球化下的難民議題。故事描述Utopia Zoo一族為躲避天災逃至犰狳國，犰狳國大王善意回應並提供工作，但他們必須遵守「規定」，看似完美的結果，卻在某日Utopia Zoo一族結束工作，想來杯香甜銷魂的珍珠奶茶舒緩疲勞，產生誤會造成恐慌而引來殺身之禍。一段關於如何相處和理解體諒的故事。

影響‧新劇場創作的《老皮箱》由衛武營和富邦文教基金會共同製作，改作自繪本《老皮箱歲歲念：眷村拾光》，藉由物件劇場、光影、偶戲等激發創意想像的劇場型態，講述1949年隨著主人渡海來臺住進眷村的老皮箱，走過數十年歲月直至眷村拆遷，見證臺灣不同歷史階段變貌，呈現戰後移民由漂泊到扎根的生命史，帶領小朋友認識歲月流轉下對「家」的想像與變異，以及臺灣特有移民歷史和背後蘊含的多元包容精神。

圖／衛武營國家藝術文化中心 提供

雲門劇場家庭音樂會Trio Zilia三重奏《動物醫生的煩惱》，以法國作曲家聖桑作品《動物狂歡節》為主題，豐富樂音巧妙模擬各種動物生動姿態，演出結合音樂、舞蹈以及現場互動，三位頂尖音樂家媽咪小提琴家李宜錦、大提琴家連亦先、鋼琴家王佩瑤，將和打擊樂家楊璧慈、聲樂家廖宇盟、舞者鍾長宏和趙怡瑩，以及雲門舞集舞蹈教室小舞者，讓大人小孩一同在音樂劇場展開冒險。

圖／衛武營國家藝術文化中心 提供

頑劇場《親愛的戴斯》結合肢體、偶戲、面具、音樂等多元表演形式，以「紙」的生命週期為敘事主軸，勾勒死神戴斯的奇幻世界，全劇無任何台詞，但以富有想像力和詩意方式，溫柔地陪孩子看待生命的四季更迭。

無獨有偶工作室劇團王爾德文學劇場二部曲《自私的巨人》，以擅長的精緻戲偶和機關，搭配現場音樂呈現大文豪傑作。巨人不容許孩子們踏進自己的花園，春天夏天與秋天跟著孩子一起從花園消失了，巨人不解為何花園裡僅剩寒冬，直到推倒高牆後，迎來孩子們也迎來春天，四季與孩子的歡笑一直陪伴巨人到生命盡頭，孩子讓巨人看見愛的力量，也讓觀眾理解「付出」是「獲得」的真義，7/22（五）、7/23（六）、7/24（日）將在繪景工廠演出。

圖／衛武營國家藝術文化中心 提供

【2022花露露的童樂節】除了劇院內的演出，衛武營還在公共空間準備許多有趣活動，邀親子一同暢玩藝術。包括「花露露大遊行：超現實夢遊」藉由移動演出的遊行式馬戲展演穿梭整座衛武營，以孩童為主的視角挖掘表演空間、色彩與背後的故事，打造一座夢幻場域。看演出外也可以下場動一動，與高雄市政府運動發展局合作的「花露露的迷你足球」號召各路足球小將，齊聚戶外劇場盡情揮汗奔跑射門。「花露露彩繪派對：WeR藝術家」邀請衛武營藝術村駐村藝術家WeR的王國仁、陳彥名、何佳真，用視覺藝術的造型美感，帶領群眾用畫筆一起彩妝衛武營。

室內活動演講廳的【親子工作坊】，包含「影子狂想曲」、「律動出發探險GO! 」、「紙要我們在一起」、「這夏有趣!跟偶玩」，親子一起動手動腦藝術DIY。西側樹冠露台《藝起說故事》：花露露玩繪本與富邦文教基金會合作，藝人來賓將為小朋友讀繪本，並把內容化為可愛生動的動畫形式呈現。《花露露的親子電影院》攜手momo mini親子電影院，伴隨夏日晚風席地而坐，享受親子同樂共學的主題電影。

兒童導覽Let's GO!《尋找花露露》打造偵探闖關解密旅程，融入劇場與音樂元素，帶領孩子動腦探索衛武營各處不為人知的祕密。榕樹廣場的黃昏市集童樂節限定場不同以往，這次推出小孩當家的「小老闆市集」，讓孩子發揮創意，盡情展現天馬行空想像，打造有史以來最童趣的黃昏市集。

早鳥期間凡購買4張演出票券，即贈送2張花露露與福華大飯店聯名餅乾兌換券，限量300組。此次童樂節也推出集章任務，大小朋友一同帶著集章地圖收集紀念章，集滿指定數量即可享多項優惠及限量好禮。遠道而來的民眾，也可利用衛武營與高雄福華大飯店聯名推出的「花露露X Hovii熊親子套房」，入住即可獲得花露露、Hovii熊的豐富贈禮，還可享有童樂節演出票券8折購票優惠。有關【2022花露露的童樂節】相關節目與活動資訊，可至衛武營官網查詢。

疫情期間衛武營每日進行公共區域、密閉場所展演空間、電梯、手扶梯、廁所、設備等清潔消毒；各廳院於每場演出前後，進行前後台整體清消；廁所、觀眾容易接觸表面每小時清消1次；四個廳院的每排座椅和外場售票櫃檯等設備，皆使用長效抗菌、抗病毒鍍膜；同時定時使用超微粒水霧機、空氣霧化器、紫外線消毒燈車清消。所有觀眾與工作人員，在廳院內與演出時應全程配戴口罩，演出時也禁止飲食。衛武營嚴格落實各項防疫措施，提供給大家安全安心的展演環境。