臺文館「噤聲的密室──白恐文學讀心術」，邀民眾感受白恐年代人比鬼更恐怖的氛圍！

臺文館發揮「你不來看展覽，展覽就去看你」的精神，啟動展覽模組建置計畫，透過規格化的硬體，使展覽便於移動，不但能在校園與公共場域隨開即展，還保留四塊彈性展板，供借用人規劃在地展示內容。目前已經有文學常設展、戰後移民、性別、白恐文學四檔展覽行動模組，以及「農民力」、「文壇封鎖中」兩款桌遊，開放各界申請至7月31日！

白恐文學展自從在國家人權博物館與20多所高中巡迴後，現將回到臺文館內文學沙龍展出。特別將國家人權博物館及春山共同出版的《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》，以嶄新的五大單元呈現，帶觀眾感受白恐時期的人們彷彿置身無法言說、更無法逃脫的密室，透過作家1980年代後回頭書寫的白恐文學，才得以窺探他們的內心。

巫永福〈白色恐怖〉手稿影本。（圖／國立臺灣文學館 提供）

除了精彩典藏品，掃描展板QRcode還可玩「噤聲之地」實境解謎遊戲。歡迎民眾透過展覽與遊戲，感受冰冷歷史中的炙熱人性，並進而思考屬於當代的選擇。更多行動展資訊，請至文學五金行網站，與本館臉書粉絲專頁瀏覽。

掃描QRcode可玩「噤聲之地」實境解謎遊戲。（圖／國立臺灣文學館 提供）

木質溫潤的展覽行動模組。（圖／國立臺灣文學館 提供）