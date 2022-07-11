快訊

考壓克力板防飛沫、矩形喇叭擴音器 111分科測驗物理科試題與解答出爐

時間點啟疑竇 林智堅論文風暴、學者大膽猜是自家人出刀

危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺文館「噤聲的密室──白恐文學讀心術」，邀民眾感受白恐年代人比鬼更恐怖的氛圍！

聯合新聞網／ 國立臺灣文學館
「噤聲的密室──白恐文學讀心術」的展場入口主視覺。（圖／國立臺灣文學館　提供）
「噤聲的密室──白恐文學讀心術」的展場入口主視覺。（圖／國立臺灣文學館　提供）

臺文館發揮「你不來看展覽，展覽就去看你」的精神，啟動展覽模組建置計畫，透過規格化的硬體，使展覽便於移動，不但能在校園與公共場域隨開即展，還保留四塊彈性展板，供借用人規劃在地展示內容。目前已經有文學常設展、戰後移民、性別、白恐文學四檔展覽行動模組，以及「農民力」、「文壇封鎖中」兩款桌遊，開放各界申請至7月31日！

白恐文學展自從在國家人權博物館與20多所高中巡迴後，現將回到臺文館內文學沙龍展出。特別將國家人權博物館及春山共同出版的《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》，以嶄新的五大單元呈現，帶觀眾感受白恐時期的人們彷彿置身無法言說、更無法逃脫的密室，透過作家1980年代後回頭書寫的白恐文學，才得以窺探他們的內心。

巫永福〈白色恐怖〉手稿影本。（圖／國立臺灣文學館　提供）
巫永福〈白色恐怖〉手稿影本。（圖／國立臺灣文學館　提供）

除了精彩典藏品，掃描展板QRcode還可玩「噤聲之地」實境解謎遊戲。歡迎民眾透過展覽與遊戲，感受冰冷歷史中的炙熱人性，並進而思考屬於當代的選擇。更多行動展資訊，請至文學五金行網站，與本館臉書粉絲專頁瀏覽。

掃描QRcode可玩「噤聲之地」實境解謎遊戲。（圖／國立臺灣文學館　提供）
掃描QRcode可玩「噤聲之地」實境解謎遊戲。（圖／國立臺灣文學館　提供）

木質溫潤的展覽行動模組。（圖／國立臺灣文學館　提供）
木質溫潤的展覽行動模組。（圖／國立臺灣文學館　提供）

噤聲的密室──白恐文學讀心術

展期｜7月19日至7月28日

地點｜國立臺灣文學館文學沙龍

國家人權博物館 農民 白色恐怖 移民 桌遊

相關新聞

臺文館「噤聲的密室──白恐文學讀心術」，邀民眾感受白恐年代人比鬼更恐怖的氛圍！

臺文館發揮「你不來看展覽，展覽就去看你」的精神，啟動展覽模組建置計畫，透過規格化的硬體，使展覽便於移動，不但能在校園與公共場域隨開即展，還保留四塊彈性展板，供借用人規劃在地展示內容。目前已經有文學常設

第一位有版稅的華人作家是他 「版權誰有」揭出版秘辛

「版權所有，翻印必究」是大家很熟悉的名詞。但「版權」這個在20世紀初從日本引進中國時，指的並非現在大家所認為的「著作權」...

空總文化實驗場 文化部盼產業群聚

空總台灣當代文化實驗場「精神跑道—空總夏藝站」昨開幕，並宣告「台灣動畫創作者基地」啟用。文化部長李永得致詞時表示，期待未...

「會演是英雄」全台巡演首站 台南笑翻天

全新互動式劇場《會演是英雄》全台巡演首站昨天在台南文化中心演出，演藝圈喜劇4大天王天后曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲首度...

首創互動式劇場「會演是英雄」 本周高雄相見歡

全新互動式劇場《會演是英雄》全台巡演首站昨天在台南文化中心演出，演藝圈喜劇4大天王天后曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲首度...

卡地亞當代藝術基金會Sally Gabori首個大型海外回顧展

澳洲原住民藝術家 Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori在2005年提筆創作時已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。