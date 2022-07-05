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動物織品藝術驚豔登場　動手編織另類暑假

聯合新聞網／ 國立臺灣文學館
（圖／國立臺灣文學館　提供）
（圖／國立臺灣文學館　提供）

臺文館（全稱：國立臺灣文學館）「成為人以外的——臺灣動物文學特展」開展以來，吸引動物迷與文青朝聖。除了打造絕美互動式展場，以新奇的科技裝置呼應橫跨百年的文學篇章，今天更推出高達5公尺的大型織品藝術！

科技感展場　療癒系大廳

館內大廳正式亮相的「動物織景——走近。幻境」，由新銳插畫家Hannah Shieh、織品藝術家廖翊丞攜手打造，以臺灣黑熊、雲豹、梅花鹿、石虎等十多種原生動植物花紋，編織出這片都市中的山林幻境。設計師特地留有網格與走道，邀請觀眾體驗共創。觀眾可用現場素材，編織出藤蔓和青苔質感；也可以順著小徑走入定點拍照，成為作品中的一份子，營造出觀眾與作品相互凝視的想像。

今日正式發佈會還有共織藝術體驗，作家與文化人廖鴻基、黃麗群、宋尚緯、李明璁、蔡淑梨、王瑜君、雪羊、部落客黑皮等貴賓到館，一起走近動物文學所編織的幻境，並由展場設計執行機構「玩味創研」公司帶領大家發掘展覽亮點。

蘇碩斌館長說，人類已準備從萬物之靈退位，探討動物為主體的可能性，臺文館策展的任務是串聯意象、精準傳遞人類挺身代寫的文學內涵。織品藝術家廖翊丞說，本次作品是以勞動回應閱讀展覽文字的情感碰撞，期待織品的觸覺性與空間感，能啟發觀眾對於議題的思考。

蘇碩斌館長致詞（圖／國立臺灣文學館　提供）
蘇碩斌館長致詞（圖／國立臺灣文學館　提供）

動物力擴及繪本、劇場　暑假火熱展開

搭配特展，暑假還推出動物文學相關的豐富活動。「故事聯合國」每週六引領小朋友從一個個故事周遊各國，認識不同國家、族群的文化習俗。7/30（六）起「文學劇本改編工作坊」將帶領學員將動物文學改編成劇本，並搬上舞臺展演。

織品藝術家廖翊丞分享創作理念。（圖／國立臺灣文學館　提供）
織品藝術家廖翊丞分享創作理念。（圖／國立臺灣文學館　提供）

文學家、動保行動者齊聚，深情與深度兼具的專題講座與專書也將陸續推出。與靜宜大學合作開發的「動物力桌遊」，將前進全臺高中，引領玩家扮演動物角色，展開一場棲地生存大作戰，10月份推出！更多動物展資訊，歡迎持續關注臺文館官網臉書粉絲專頁

成為人以外的——臺灣動物文學特展

展期｜即日起至2023年1月29日

地點｜國立臺灣文學館展覽室D


動物織景——走近。幻境

展期｜即日起至2022年9月4日

地點｜國立臺灣文學館藝文大廳

藝術家 國立臺灣文學館 梅花鹿 黑熊

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