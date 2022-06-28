快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

聯合新聞網／ 讀創故事
聯合線上將與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司展開影視ＩＰ開發計畫 。 圖／讀創故事
聯合線上將與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司展開影視ＩＰ開發計畫 。 圖／讀創故事

聯合線上發展原創內容ＩＰ有成，宣布與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司合作，針對旗下「讀創故事」網路原創小說展開劇本及後續影視開發計畫，正式踏出影視ＩＰ第一步。

聯合線上以成為華文市場頂尖全面內容服務提供者為目標，旗下網路小說閱讀及創作服務「讀創故事」扮演原創內容ＩＰ的孵化基地，讀創故事自2018年上線以來，已累積超過3,000位作家駐站寫作，發表超過5,000部原創小說，其中擇優簽約的「創, 作家」作品也已達數百部。

繼去年底獲得文化內容策進院（文策院）「2021年出版與影視媒合新制—潛力改編文本」7部作品入選肯定後，聯合線上持續積極推動與影視編劇和製作端的跨業媒合，首波將與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司展開影視ＩＰ開發計畫。

星樂傳媒結合知識完備的專業人才和豐富的影視製作經驗，將臺灣影視及電影推向國際市場，代表作愛情電影《被偷走的那五年》在兩岸三地都獲得好口碑；嚴選娛樂擅長串連國際資源製作台灣好電影，結合新科技挑戰不同類型的電影題材；武穆影業則著力於發展原創劇本，並參與多部電影和電視劇的製作和投資。

聯合線上將與三家業者進行包括《判決人生》、《香菇嫁給我之後》、《寄偶鎮》、《同年》和《不要笑話我》等5部「讀創故事」原創小說的影視ＩＰ開發，以聯合報系集團媒體及出版本業的豐沛資源，藉由合作編劇方及投拍方的影視專業挹注，全力讓好故事成為好劇本，進一步成為好戲劇、好電影。

讀創故事 IP授權

延伸閱讀

聯合線上「讀創故事」獲文策院潛力改編文本7項入選

報稅季荷包縮水 想省錢就來讀創故事

讀創故事徵文「好久不見──氣味情話篇」，募集戀戀不捨的香氛故事

相關新聞

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

聯合線上發展原創內容ＩＰ有成，宣布與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司合作，針對旗下「讀創故事」網路原創小說展開劇本及後續影視開發計畫，正式踏出影視ＩＰ第一步。 聯合線上以成為華文市場

夏日輕學習，與OMIA來一場奇幻飄渺的咖啡山水畫之旅

今年夏天，用鉛筆、棉花棒、黑咖啡粉等日常小道具，你就能成為奇幻大師。療癒系課程首選OMIA影音課程平台與博物館DIY課程講師－瑪莉安老師合作，獨家推出「奇幻飄渺！咖啡暈染畫山水」線上課程，課程中所運用的工具非常簡單又平易近人，讓繪畫零基礎的你，也能在這堂課體會自由創作的樂趣。

甘耀明「成為真正的人」 獲聯合報文學大獎

第九屆聯合報文學大獎出爐，小說家甘耀明以長篇小說「成為真正的人」獲獎。該書以一九四五年美軍撤兵飛機摔落台灣東海岸山區的「...

小說家甘耀明 也教兒童作文 說故事是重要能力

「教小孩寫作文的我是職業性的我，寫小說的我是創造性的我。」小說家甘耀明被聯合報文學大獎評審王德威認證為「說故事的人」，寫...

雙鋼琴搭說唱 聲聲不息2.0巡迴 首站台南

美籍鋼琴家「范德騰」與天才視障鋼琴家「許哲誠」上周結束台北東吳大學演出，久違的校園表演讓兩名老師演技大開，現場笑聲不斷，...

天鵝湖新詮釋 早鳥票熱賣

英國最受歡迎、最成功的編舞家與導演馬修．伯恩，擅長將經典作品改編。此次由聯合數位文創及新光影城聯手引進兩部知名作品天鵝湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。