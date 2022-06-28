聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

聯合線上發展原創內容ＩＰ有成，宣布與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司合作，針對旗下「讀創故事」網路原創小說展開劇本及後續影視開發計畫，正式踏出影視ＩＰ第一步。

聯合線上以成為華文市場頂尖全面內容服務提供者為目標，旗下網路小說閱讀及創作服務「讀創故事」扮演原創內容ＩＰ的孵化基地，讀創故事自2018年上線以來，已累積超過3,000位作家駐站寫作，發表超過5,000部原創小說，其中擇優簽約的「創, 作家」作品也已達數百部。

繼去年底獲得文化內容策進院（文策院）「2021年出版與影視媒合新制—潛力改編文本」7部作品入選肯定後，聯合線上持續積極推動與影視編劇和製作端的跨業媒合，首波將與星樂傳媒、嚴選娛樂和武穆影業三家影視製作公司展開影視ＩＰ開發計畫。

星樂傳媒結合知識完備的專業人才和豐富的影視製作經驗，將臺灣影視及電影推向國際市場，代表作愛情電影《被偷走的那五年》在兩岸三地都獲得好口碑；嚴選娛樂擅長串連國際資源製作台灣好電影，結合新科技挑戰不同類型的電影題材；武穆影業則著力於發展原創劇本，並參與多部電影和電視劇的製作和投資。

聯合線上將與三家業者進行包括《判決人生》、《香菇嫁給我之後》、《寄偶鎮》、《同年》和《不要笑話我》等5部「讀創故事」原創小說的影視ＩＰ開發，以聯合報系集團媒體及出版本業的豐沛資源，藉由合作編劇方及投拍方的影視專業挹注，全力讓好故事成為好劇本，進一步成為好戲劇、好電影。