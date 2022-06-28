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夏日輕學習，與OMIA來一場奇幻飄渺的咖啡山水畫之旅

聯合新聞網／ 讀.書.人
OMIA學東西獨家推出創新繪畫線上課程，用黑咖啡粉就能在家畫出奇幻山水畫。（圖／OMIA學東西　提供）
OMIA學東西獨家推出創新繪畫線上課程，用黑咖啡粉就能在家畫出奇幻山水畫。（圖／OMIA學東西　提供）

今年夏天，用鉛筆、棉花棒、黑咖啡粉等日常小道具，你就能成為奇幻大師。療癒系課程首選OMIA影音課程平台與博物館DIY課程講師－瑪莉安老師合作，獨家推出「奇幻飄渺！咖啡暈染畫山水」線上課程，課程中所運用的工具非常簡單又平易近人；工具的主角即溶黑咖啡粉、及廚房隨手可得的各式湯匙、叉子、甚至筷子，讓繪畫零基礎的你，也能在這堂課體會自由創作的樂趣，限量推出課程材料包優惠組，數量有限，售完為止唷！

「瑪莉安隨手畫實驗室」的瑪莉安老師，是台灣Art4MeNU輕彩繪研發團隊培訓講師，同時也是日本Pastel Nagomi Art和諧粉彩正指導師、美國Zentangle®禪繞藝術認證教師、美國Soul Collage 心靈拼貼指導員。是台灣知名的禪繞藝術老師，她的教學風格樂於鼓勵學員發揮想像，隨手畫畫開心創作，陪伴自己成為生活藝術家！

用鉛筆、棉花棒、黑咖啡粉等日常小道具，就能畫出宛如博物館內的山水畫唷。（圖／OMIA學東西　提供）
用鉛筆、棉花棒、黑咖啡粉等日常小道具，就能畫出宛如博物館內的山水畫唷。（圖／OMIA學東西　提供）

OMIA線上影音平台與超過百位職人創作者合作，打造「零基礎」也能輕鬆學習的線上課程，課程內容從繪畫課程、生活嗜好、攝影、手作DIY等，讓輕鬆無壓力的學習，成為生活中的一種樂趣。還能將自己的創作作品分享到網站上與老師、學員一起互動成長，在虛擬世界找到學習夥伴。

OMIA「喔咪亞」，源自於台語「學東西」的發音，是個擁有豐富又多元課程的線上學習平台，即日起至7月底前，到OMIA線上學習平台，憑「在家夏令營」活動網頁的「79折序號」購買暑期線上課程，包含手作繪畫課、美學素養知識、手機攝影、語言學習及數位新技能等超過40堂精選課程，現買現折，幫民眾省下超過萬元的暑期課程進修費。

詳見OMIA在家夏令營活動網址：https://omia.tw/M8FUH

咖啡 美國 夏令營

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