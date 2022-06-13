重溫臺灣言情小說的經典之作　看那些年少輕狂的浪漫篇章

臺灣言情小說發展已久，追溯起來，大約自80年代開始，由出版社引進西洋羅曼史，廣受讀者歡迎，同時也帶起臺灣言情小說市場，直至90年代，積累多時的臺灣本土言情小說火速發展，作者們寫出一本又一本的動人愛情故事，更在小說中添加許多不同的元素，諸如武俠、推理、科幻……等等，內容與題材多樣化，但大抵仍還是有傳統的「王子與公主」的故事情節。雖然曾經有人吐槽，在言情小說的世界裡，總裁跟王爺比路人還容易碰到，但仍有眾多讀者不分日夜進入言情小說的世界中，找到現實世界少有的無限寵愛與呵護。

然而隨著網路文學興起與娛樂環境改變，曾經風靡一時的臺灣言情小說一度淡出眾人視野，原來兩條巷子就有一間的租書店一家家收掉，喜愛言情小說的讀者很難再回到霸道總裁與邪佞王爺的懷抱。直到電子書越來越普及，讓讀者透過電子書再次找回心中的悸動。

狗屋出版社深耕言情小說多年，旗下作品大多擅長以細膩的情節打動人心，不論是喜歡都會言情小品或是古代深情虐戀，都可以在狗屋出版找到喜歡的故事。就算有點老套路情節的「前世今生依舊愛你」的主題，依舊能讓人忍不住回看一遍又一遍，與故事主人翁一同飽嚐相思之苦後，再次迎接令人欣喜的溫暖結局。面對海量的言情小說，精選狗屋言情推薦給各位舊雨新知，或重溫或嚐鮮，一起進入言情小說的浪漫宇宙！

魔鬼藏在細節裡 細節堆砌出讓人無法遺忘的感情

在眾多的小說中，單飛雪的小說可能不會是一開始就讓人驚艷，但作者對於男女主角生活細節的打造用心無比，若你喜歡細水長流型故事，非常推薦閱讀單飛雪的作品！

《相愛心得報告》，作者：單飛雪，圖片：狗屋出版社 《相愛心得報告》

她大小姐一篇「妳滿意妳的愛情嗎？」的狗屁文章，寫死了他的愛情，嚇跑了他的未婚妻；他臭男人烏鴉嘴，一句「沒男人敢要妳」的詛咒，念力強得她的男朋友果真變心閃人！

他們的相遇沒有羅曼蒂克的開場，他只想拔光她的牙，她則想賞他幾巴掌，兩人想跟對方講的話只有一句──「我要報仇、我要報仇！」

於是你來我往，一見上面便是火光燐燐，一觸即發！相互仇視，相互恥笑，漸漸地同病相憐，漸漸地由憐生愛。原來由氣得發抖轉變為愛得發抖不是沒可能，不是說不愛就不愛的……

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《失戀是偉大的開始》，作者：單飛雪，圖片：狗屋出版社 《失戀是偉大的開始》

「失戀是偉大的開始」，這是戴英霞的至理名言。歷經幾次失敗的愛情後，她記取教訓，越挫越勇，變美變強，她搞定男人卻找不到一個夠格當她男人的，直到遇見何淮安，他超強電力、害她臉紅、心中小鹿暴衝，偏偏跟他是敵對啊！說什麼要讓男人緊張、不當讓男人放鬆的女人，她這次氣弱……

戴英霞不是個簡單的女人，她美麗聰明，要風得風，要雨得雨。據說一堆老闆、企業家公子哥們被她迷得神魂顛倒，失魂落魄，何淮安很清楚她的本事，也的確為她心神不寧，他很想知道──為什麼有這麼多人追求了，她的眼神還是那麼的寂寞？為什麼她當他是怪獸，多留一秒她就會沒命？他想多了解她……

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相愛當然要相殺 殺出好感情與好未來

「相愛相殺」的橋段總是會讓讀者看了欲罷不能，原本相看兩厭的男女主角，因為種種因由必須在一起，相處之中相殺，相殺之後殺出感情來，當中劇情編排有的讓人啼笑皆非，有的則是讓人看了臉紅心跳。作者莫顏的小說即是如此，男女主還不認識彼此就會開始拳腳相向，原本以為是敵對的兩人，到頭來發現原來彼此才是最合適的一對。

《莽夫求歡》，作者：莫顏，圖片：狗屋出版社 《莽夫求歡》

宋心寧七歲進金刀門習武，沒成為江湖俠女，反倒成了待嫁閨女，她嫁進太尉府不為情愛，因此夫君待她如何不重要，相敬如賓就好，豈料這紈袴夫君渾歸渾，卻精明得很，她的秘密不會被發現吧？

宋心寧決定退出江湖，回家嫁人了！雖說二十歲退出江湖太年輕，但論嫁人卻已是大齡剩女。

父親貪戀鄭家權勢，賣女求榮，將她嫁入狼窟，她不在乎；公婆難搞、妯娌互鬥，親戚不好惹，她也不介意；夫君花名在外、吃喝嫖賭，她更是無所謂，她嫁人不是為了相夫教子，而是為了包吃包住，有人伺候。

提起鄭府，其他良家婦女簡直避之唯恐不及，可對她來說，鄭府根本就是衣食無缺、遠離江湖是非、享受悠閒日子的神仙洞府！可惜美中不足的是，那個嫌她老、嫌她不夠貌美、嫌她家世差的夫君，突然要求她履行夫妻義務，拳打腳踢趕不走，用計使毒也不怕，不但愈戰愈勇，還樂此不疲，簡直是惡鬼纏身！

「別以為我不敢殺你。」她陰惻惻地持刀威脅。

夫君滿臉是血，對她露出深情的笑，誠心建議──「殺我太麻煩，會給宋家招禍，不如妳讓我上一次，我就不煩妳。」

宋心寧臉皮抽動，額冒青筋，她真的好想弄死這個神經病……

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《福妻不從夫》，作者：莫顏，圖片：狗屋出版社 《福妻不從夫》

牧浣青有兩個不待見的人——一是亂點鴛鴦的皇帝，二是奉旨成婚的鎮遠侯。

他不喜她，輕視牧家使計攀上這門親事，怪她搶了正妻的位置，逼他不得不委屈心上人做小。她也不稀罕他，她本過得逍遙自在，誰知一道聖旨終結了她的好日子，不得不嫁給冷傲不羈的符彥麟。成親沒多久，她就被他趕去郊外的莊子住，任她自生自滅，不過她一點也不怕，還生了個與眾不同的乖女兒。

某日，對她不聞不問的夫君突然來到莊子，破壞了她的平靜。他依然是那張冷漠的臉，隨著歲月的增長，多了內斂的威嚴。她不知他在打什麼主意，若想欺負她的寶貝女兒，她一定跟他拚命！

小女娃睜著無辜大眼，看向別人見不著的妖簪叔叔。「怕怕。」妖簪叔叔捏捏女娃兒漂亮的小臉蛋，邪邪一笑——「莫怕，妳爹真正想欺負的，其實是妳娘。」

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