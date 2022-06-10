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萬物之靈退位？　臺文館動物展隆重登場

聯合新聞網／ 國立臺灣文學館
大拱門暗藏人與動物關係演變史。（圖／國立臺灣文館　提供）
大拱門暗藏人與動物關係演變史。（圖／國立臺灣文館　提供）

大群動物聚集臺文館（全稱：國立臺灣文學館）！原來是動物文學開展，展現人類已準備從萬物之靈退位，反思人與動物關係的文學內涵！

展覽橫跨百年，精選數十則動物文學篇章，刻劃人與動物的糾葛情感。田園間被勞役的水牛、運輸籠裡待宰的雞豬，是工具、是商品；家庭中的貓犬，是夥伴、是家人。人類原先剝削、消費動物，直到當近代，終於開始尊敬動物、重視動物權利與福利。

觀眾走在展場外廊道，就能發現動物身影。臺文館結合古蹟立面，將動物剪影投射在窗框玻璃上，提醒觀眾小心慢行。一踏進展場，觀眾身影會即時成像，與隨機出現的3D動物頭像結合，想成為「人以外的」什麼呢？換一換腦袋，感受全新世界！

展場五座紙雕大拱門，暗藏人與動物關係演變史。將文摘製成農民曆、商品造型，還鎖進玻璃櫃、關進籠子裡，隱喻人類總是獵奇的眼光，也讓觀眾深刻體會動物看見的世界，總是有著揮之不去的直條紋。新奇又富含深意的展場設計，快來探險吧！

6月8日剪綵儀式，館員扮演的動物們親自打開展場大門！絕美的展場不但是拍照打卡的熱點，更是向動物學習謙卑的起點。織品裝置藝術、文學改編營隊、桌遊等滿滿推廣活動也將陸續展開，歡迎愛文學、愛動物的觀眾，持續關注臺文館官網（https://tinyurl.com/vbyvtyt7）與臉書粉絲專頁（https://tinyurl.com/mtukwayf）。

蘇碩斌館長致詞。（圖／國立臺灣文館　提供）
蘇碩斌館長致詞。（圖／國立臺灣文館　提供）

使用放大鏡觀看文句彩蛋。（圖／國立臺灣文館　提供）
使用放大鏡觀看文句彩蛋。（圖／國立臺灣文館　提供）

關在籠子裡的文摘。（圖／國立臺灣文館　提供）
關在籠子裡的文摘。（圖／國立臺灣文館　提供）

農民 水牛 裝置藝術 桌遊 國立臺灣文學館 閱讀

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