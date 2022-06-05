林俐伶分享書本修復經驗談　教你拯救圖書3方法

法國館6月5日於台北國際書展法國館沙龍舉辦「古籍與珍本」系列講座，終場邀請國家圖書館修復師林俐伶分享書籍修復經驗談，她還在現場利用40分鐘親自示範3種修復方法。林俐伶說明，「最小干預性」、「可逆性」、「客觀判斷」、「儘量保留歷史原貌」是修復書籍4大原則。

林俐伶表示，書籍修復師就像醫師，會先了解書籍修復目的，依據問診結果擬定不同的計畫，對症下藥。假設書籍用於典藏，穩固書本結構將是修復計畫的重點，盡可能降低對書本的人為干預，達到最小干預性。

林俐伶進一步說，書籍修復應以修補痕跡能與書籍完全分開為目的，挑選合適的材料與技法。此外，書籍修復師必須客觀判斷，依據科學儀器檢測結果進行修補，比如，利用傅立葉變換紅外光譜（FTIR）解析古籍材料，即是一例。她強調，書籍修復不依靠個人主觀判斷，也絕非創作。

林俐伶指出，修復書籍最重要的一點，就是儘量保留完整歷史原貌，也就是說，任何的修復動作絕不能破壞書籍原本的樣貌。修復師甚至要紀錄每一個修復動作與使用材料，如此一來，後代才能了解書籍從過去到現在，各自處於何種狀態。

（圖／台北國際書展 提供）

現場實作 示範3種修復書籍方式

一般來說，修復黃化書籍的方式分成「濕式清潔」與「乾式清潔」，而「乾式清潔」做法簡單，在家也能動手做，所需材料有PVC材質的橡皮擦粉、集塵盒以及羊毛刷。

林俐伶說，進行「乾式清潔」前，需先將重物分別壓在書頁四周，避免書本跑位。接著，將橡皮擦粉倒在欲清潔的位置上，使用羊毛刷由上而下輕輕繞圈，被刷掉的橡皮擦粉可以用集塵盒收集。

若想移除黏貼在書本裡的膠帶，須利用專業機器熱風槍使膠帶脫落，並依據紙質挑選不同化學液體移除殘膠，操作門檻較高。林俐伶在現場利用棉花棒沾取丙酮抹在書頁上，再使用手術刀輕輕刮，成功用鑷子夾起殘膠。

此外，林俐伶示範書籍修復手法之一「嵌折」，她先後使用木棒、水筆在日本楮皮紙上畫線並沿線撕下，使楮皮紙產生毛邊，接著塗抹特製漿糊，將紙貼在書頁上，再使用重物壓平，修復被撕裂的書頁。

林俐伶說，書籍修復就是一種坐在書桌前，小心翼翼地處理書本每個小地方的工作，因此，修復每一本書籍，都需要花費大量的時間。