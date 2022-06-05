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林俐伶分享書本修復經驗談　教你拯救圖書3方法

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

法國館6月5日於台北國際書展法國館沙龍舉辦「古籍與珍本」系列講座，終場邀請國家圖書館修復師林俐伶分享書籍修復經驗談，她還在現場利用40分鐘親自示範3種修復方法。林俐伶說明，「最小干預性」、「可逆性」、「客觀判斷」、「儘量保留歷史原貌」是修復書籍4大原則。

林俐伶表示，書籍修復師就像醫師，會先了解書籍修復目的，依據問診結果擬定不同的計畫，對症下藥。假設書籍用於典藏，穩固書本結構將是修復計畫的重點，盡可能降低對書本的人為干預，達到最小干預性。

林俐伶進一步說，書籍修復應以修補痕跡能與書籍完全分開為目的，挑選合適的材料與技法。此外，書籍修復師必須客觀判斷，依據科學儀器檢測結果進行修補，比如，利用傅立葉變換紅外光譜（FTIR）解析古籍材料，即是一例。她強調，書籍修復不依靠個人主觀判斷，也絕非創作。

林俐伶指出，修復書籍最重要的一點，就是儘量保留完整歷史原貌，也就是說，任何的修復動作絕不能破壞書籍原本的樣貌。修復師甚至要紀錄每一個修復動作與使用材料，如此一來，後代才能了解書籍從過去到現在，各自處於何種狀態。

（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

現場實作　示範3種修復書籍方式

一般來說，修復黃化書籍的方式分成「濕式清潔」與「乾式清潔」，而「乾式清潔」做法簡單，在家也能動手做，所需材料有PVC材質的橡皮擦粉、集塵盒以及羊毛刷。

林俐伶說，進行「乾式清潔」前，需先將重物分別壓在書頁四周，避免書本跑位。接著，將橡皮擦粉倒在欲清潔的位置上，使用羊毛刷由上而下輕輕繞圈，被刷掉的橡皮擦粉可以用集塵盒收集。

若想移除黏貼在書本裡的膠帶，須利用專業機器熱風槍使膠帶脫落，並依據紙質挑選不同化學液體移除殘膠，操作門檻較高。林俐伶在現場利用棉花棒沾取丙酮抹在書頁上，再使用手術刀輕輕刮，成功用鑷子夾起殘膠。

此外，林俐伶示範書籍修復手法之一「嵌折」，她先後使用木棒、水筆在日本楮皮紙上畫線並沿線撕下，使楮皮紙產生毛邊，接著塗抹特製漿糊，將紙貼在書頁上，再使用重物壓平，修復被撕裂的書頁。

林俐伶說，書籍修復就是一種坐在書桌前，小心翼翼地處理書本每個小地方的工作，因此，修復每一本書籍，都需要花費大量的時間。

2022台北國際書展三十特展 展覽訊息

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心　展覽一館一樓展場

展覽時間：

6/2－6/7　（週四～週二）　10:00-18:00

6/3－6/4　（週五～週六）　10:00-22:00

※展期全面開放購票入場

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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息

★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★

書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。

主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！

書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9


台北國際書展 法國

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