快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飲食不只滿足口腹之慾　朱全斌、韓良憶、林立青談美食與創作

聯合新聞網／ 台北國際書展
台北國際書展黃沙龍。（圖／台北國際書展　提供）
台北國際書展黃沙龍。（圖／台北國際書展　提供）

《文訊》於6月5日在台北國際書展黃沙龍邀請《做工的人》作者林立青、《最好不過日常》作者韓良憶、《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌，分享他們對飲食及創作的看法。

朱全斌笑說，去年出版《人生需要酒肉朋友》後，許多人以為自己是美食作家，但他不過是一個從小就很貪吃的人。當初撰寫這本書，只是想記錄自己的成長過程，沒想到寫著寫著，《人生需要酒肉朋友》變成以描寫食物為主的作品，顯見料理在他人生中，扮演相當重要的角色。

隨著年紀漸長，朱全斌指出，人們除了能逐漸感受到人生的酸、甜、苦、辣，對料理的喜好，也可能隨之轉變。舉例來說，他過去非常不喜歡苦澀或口味清淡的菜，長大後卻非常喜歡苦瓜與芥菜料理。

三本書的作者會談，（左起）《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌、《最好不過日常》作者韓良憶、《做工的人》作者林立青。（圖／台北國際書展　提供）
三本書的作者會談，（左起）《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌、《最好不過日常》作者韓良憶、《做工的人》作者林立青。（圖／台北國際書展　提供）

朱全斌認為，人們對料理的喜好跟創作一樣，不少人年輕時寫作喜歡引經據典、咬文嚼字，時間一久，才發現多不見得等於好，轉而用簡單的文字創作，因此，料理與創作關係其實非常緊密。

韓良憶則說，她之所以寫作飲食，不只因為從小嘴饞，而是能從飲食中獲得感動，並了解過去從未接觸到的地方文化。舉例而言，雖然義大利威尼斯與拿坡里同樣靠海，但其料理之所以發展出不同風味，是因為威尼斯在中世紀時，與東地中海有密切貿易往來，兩者文化產生不少交流，因此，飲食從來不只是滿足口腹之慾。

韓良憶指出，料理無法保鮮，但吃到料理那瞬間的感受，卻能被人們記住，她有幸能用文字將這些經驗記錄下來。

2022台北國際書展三十特展 展覽訊息

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心　展覽一館一樓展場

展覽時間：

6/2－6/7　（週四～週二）　10:00-18:00

6/3－6/4　（週五～週六）　10:00-22:00

※展期全面開放購票入場

-

2022第30屆台北國際書展 防疫訊息

★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★

書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。

主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！

書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9


威尼斯 韓良憶 台北國際書展

延伸閱讀

20元古早味蛋餅不用蛋餅皮？ 用這手法做像炒飯

東京御宅天堂「秋葉原」 ACG、美食、玩樂3項基本任務缺一不可

台北國際書展／再譯《小王子》　鄭麗君：期待人們找回名為良善的力量

報稅後只能吃土！全聯PO「土豪食記」13種美食曝光

相關新聞

疫情下書展 客單價、提袋率變高

行政院長蘇貞昌昨逛台北國際書展，兩小時買了卅五本書，作家白先勇也在書展舉辦「孽子舞台劇二○二○全紀錄」等兩場座談，現場座...

白先勇談《孽子舞台劇2020全紀錄》帶來的感動與驚豔

昨（5）日台北國際書展的壓軸演講，由白先勇老師談書籍《孽子舞台劇2020全紀錄》的創作歷程，以及在《孽子》舞台劇的製作中，劇本遇見的種種挑戰，以及挑戰過後，所帶來的感動與驚豔。

「疫情下也要正常生活」 台北國際書展端午連假現人氣

台北國際書展昨天進入第四天。行政院長蘇貞昌上午前往逛書展，兩小時買了35本書，作家白先勇也在書展舉辦「孽子舞台劇2020...

林俐伶分享書本修復經驗談　教你拯救圖書3方法

法國館6月5日於台北國際書展法國館沙龍舉辦「古籍與珍本」系列講座，終場邀請國家圖書館修復師林俐伶分享書籍修復經驗談，她還在現場利用40分鐘親自示範3種修復方法。林俐伶說明，「最小干預性」、「可逆性」、「客觀判斷」、「儘量保留歷史原貌」是修復書籍4大原則。

蘇貞昌挺台北書展 自掏腰包狂買35本書「別再說什麼統編」

因疫情停辦兩年的台北國際書展再度辦理，行政院長蘇貞昌今天到場支持，在各大展區間聽取解說，逛了近兩小時，自掏腰包購買35本...

飲食不只滿足口腹之慾　朱全斌、韓良憶、林立青談美食與創作

《文訊》於6月5日在台北國際書展黃沙龍邀請《做工的人》作者林立青、《最好不過日常》作者韓良憶、《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌，分享他們對飲食及創作的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。