飲食不只滿足口腹之慾 朱全斌、韓良憶、林立青談美食與創作
《文訊》於6月5日在台北國際書展黃沙龍邀請《做工的人》作者林立青、《最好不過日常》作者韓良憶、《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌，分享他們對飲食及創作的看法。
朱全斌笑說，去年出版《人生需要酒肉朋友》後，許多人以為自己是美食作家，但他不過是一個從小就很貪吃的人。當初撰寫這本書，只是想記錄自己的成長過程，沒想到寫著寫著，《人生需要酒肉朋友》變成以描寫食物為主的作品，顯見料理在他人生中，扮演相當重要的角色。
隨著年紀漸長，朱全斌指出，人們除了能逐漸感受到人生的酸、甜、苦、辣，對料理的喜好，也可能隨之轉變。舉例來說，他過去非常不喜歡苦澀或口味清淡的菜，長大後卻非常喜歡苦瓜與芥菜料理。
朱全斌認為，人們對料理的喜好跟創作一樣，不少人年輕時寫作喜歡引經據典、咬文嚼字，時間一久，才發現多不見得等於好，轉而用簡單的文字創作，因此，料理與創作關係其實非常緊密。
韓良憶則說，她之所以寫作飲食，不只因為從小嘴饞，而是能從飲食中獲得感動，並了解過去從未接觸到的地方文化。舉例而言，雖然義大利威尼斯與拿坡里同樣靠海，但其料理之所以發展出不同風味，是因為威尼斯在中世紀時，與東地中海有密切貿易往來，兩者文化產生不少交流，因此，飲食從來不只是滿足口腹之慾。
韓良憶指出，料理無法保鮮，但吃到料理那瞬間的感受，卻能被人們記住，她有幸能用文字將這些經驗記錄下來。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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