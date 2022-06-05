飲食不只滿足口腹之慾　朱全斌、韓良憶、林立青談美食與創作

《文訊》於6月5日在台北國際書展黃沙龍邀請《做工的人》作者林立青、《最好不過日常》作者韓良憶、《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌，分享他們對飲食及創作的看法。

朱全斌笑說，去年出版《人生需要酒肉朋友》後，許多人以為自己是美食作家，但他不過是一個從小就很貪吃的人。當初撰寫這本書，只是想記錄自己的成長過程，沒想到寫著寫著，《人生需要酒肉朋友》變成以描寫食物為主的作品，顯見料理在他人生中，扮演相當重要的角色。

隨著年紀漸長，朱全斌指出，人們除了能逐漸感受到人生的酸、甜、苦、辣，對料理的喜好，也可能隨之轉變。舉例來說，他過去非常不喜歡苦澀或口味清淡的菜，長大後卻非常喜歡苦瓜與芥菜料理。

三本書的作者會談，（左起）《人生需要酒肉朋友》作者朱全斌、《最好不過日常》作者韓良憶、《做工的人》作者林立青。（圖／台北國際書展 提供）

朱全斌認為，人們對料理的喜好跟創作一樣，不少人年輕時寫作喜歡引經據典、咬文嚼字，時間一久，才發現多不見得等於好，轉而用簡單的文字創作，因此，料理與創作關係其實非常緊密。

韓良憶則說，她之所以寫作飲食，不只因為從小嘴饞，而是能從飲食中獲得感動，並了解過去從未接觸到的地方文化。舉例而言，雖然義大利威尼斯與拿坡里同樣靠海，但其料理之所以發展出不同風味，是因為威尼斯在中世紀時，與東地中海有密切貿易往來，兩者文化產生不少交流，因此，飲食從來不只是滿足口腹之慾。

韓良憶指出，料理無法保鮮，但吃到料理那瞬間的感受，卻能被人們記住，她有幸能用文字將這些經驗記錄下來。