表演是永遠的信念！ 金士傑：每場演出都是一場浪漫的生命
今日(6/5)是台北國際書展展期的第四天，早上邀請到在台灣劇場上佔有一席之地的來賓包括金士傑、趙自強、王耿瑜，一起和大辣出版社黃健和進行對談。說到要發行《蘭陵40－演員實驗教室》這本書，蘭陵劇團的人其實一開始也是非常掙扎，然而這本書也是用另種方式繼續演出蘭陵40。
「一場演出就是一個生命，幕啟，這生命就開始了」金士傑認為每一場演出就是一場生命的開始，也是最浪漫的一生。蘭陵劇場從1980年成立，至1991年解散，事實上他們在1990就停止了所有活動，也因此他說他們是在10歲時結束的，但未來的每個10年，大家就會再次聚在一起，像是紀念蘭陵生日、紀念曾經的存在。
小朋友眼中永遠的「水果奶奶」：趙自強，談蘭陵劇坊是一個啟蒙影劇人生的起點，在蘭陵讓他得知原來可以去感受真實的自己，能和一群來自不同地方的人去享受同樣喜歡的事。
王耿瑜是台灣資深策展人、製片及紀錄片導演。在她接觸劇場一年多後，就知道自己更適合在幕後，所以也做了許多關於自己視角的紀錄，她也透露在今年底有機會看到她完成的新作品紀錄片，就是關於蘭陵40的故事。
蘭陵40的演員們，各自經歷了不一樣的人生洗禮，對於他們各自以及許多老觀眾來說，對於表演的熱愛跟奉獻始終是不曾改變的。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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