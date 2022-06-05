表演是永遠的信念！ 金士傑：每場演出都是一場浪漫的生命

今日(6/5)是台北國際書展展期的第四天，早上邀請到在台灣劇場上佔有一席之地的來賓包括金士傑、趙自強、王耿瑜，一起和大辣出版社黃健和進行對談。說到要發行《蘭陵40－演員實驗教室》這本書，蘭陵劇團的人其實一開始也是非常掙扎，然而這本書也是用另種方式繼續演出蘭陵40。

「一場演出就是一個生命，幕啟，這生命就開始了」金士傑認為每一場演出就是一場生命的開始，也是最浪漫的一生。蘭陵劇場從1980年成立，至1991年解散，事實上他們在1990就停止了所有活動，也因此他說他們是在10歲時結束的，但未來的每個10年，大家就會再次聚在一起，像是紀念蘭陵生日、紀念曾經的存在。

小朋友眼中永遠的「水果奶奶」：趙自強，談蘭陵劇坊是一個啟蒙影劇人生的起點，在蘭陵讓他得知原來可以去感受真實的自己，能和一群來自不同地方的人去享受同樣喜歡的事。

王耿瑜是台灣資深策展人、製片及紀錄片導演。在她接觸劇場一年多後，就知道自己更適合在幕後，所以也做了許多關於自己視角的紀錄，她也透露在今年底有機會看到她完成的新作品紀錄片，就是關於蘭陵40的故事。

蘭陵40的演員們，各自經歷了不一樣的人生洗禮，對於他們各自以及許多老觀眾來說，對於表演的熱愛跟奉獻始終是不曾改變的。

（左起）趙自強、金士傑、王耿瑜和大辣出版總編黃健和。（圖／台北國際書展 提供）

會後與觀眾合影留念。（圖／台北國際書展 提供）