帶子弟兵話演新劇《畫虎藍》 馮翊綱感謝大家的支持

2022台北國際書展第三日（6/4）邀請到相聲大師《相聲瓦舍》創辦人馮翊綱，分享最新劇本書《畫虎藍》作品及在相聲界深耕30幾年經驗談，同時也請相聲子弟兵韋以辰及御天十兵衛二位現場帶來《畫虎藍》部分相聲段子，內容相當精采。

談及因疫情肆虐讓台灣劇場表演不斷延期或取消，讓最新相聲作品《畫虎藍》整整延宕一年多才發行，馮翊綱提到身為劇本創作者，閱讀是靜態，而劇本可以是立體化或活動編排，因此非常享受創作的過程，也因此在疫情期間已完成4部作品。

劇本寫完僅是第一步，演員則是第二步的開始，就如相聲瓦舍每一部劇本都是量身打造，在創作前已決定各角色由哪位演員負責演出，再根據該演員的條件與慣性進行創作。然而《畫虎藍》作品原有演員宋少卿戲份，因去年底個人行為因素必須停止出演，劇本書仍保留他的戲份以示紀念，目前《畫虎藍》巡迴演出由演員黃士偉代替，6月將在新北、南投及苗栗進行演出。

而相聲瓦舍仍以作品《三十三》好口碑，雖不及過去僅剩七成票房，但榮獲2021年兩廳院OPENTIX票房銷售冠軍，馮翊綱表示這不是他個人所創造，而是相聲瓦舍花了30多年歲月一步一步走過來，也代表整個社會對表演藝術的支持與厚愛；而兩廳院也考量因應疫情影響重啟「雨天撐傘計畫」，提供觀眾將退款費用轉為捐款，以行動表達對節目主辦單位支持。

馮翊綱提及自己在1988年開始表演創作，隔年1989年適逢六四事件台灣社會面臨巨大轉變，他與學弟仍身著傳統長袍在北藝大校園表演，並不是刻意懷舊，而是跟著當時時代步調行進，對於傳統表演是保持如何傳承或調整的態度，這也造就在台灣80年代中後期台灣小劇場運動不可或缺的精神環節。

相聲瓦舍經營30多年從未接受政府補助或贊助，全是靠口碑票房累積，因此馮翊綱對於未來新進後輩提醒，表演藝術盡量不要跟政府打交道或申請補助，因領補助後即需要使用報帳銷帳，進而導致不能累積存款，同時期許年輕一輩多努力嘗試、累積經驗。

馮翊綱相聲子弟兵（左起）韋以辰及御天十兵衛二位現場帶來《畫虎藍》部分相聲段子（圖／台北國際書展 提供）