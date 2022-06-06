帶子弟兵話演新劇《畫虎藍》 馮翊綱感謝大家的支持
2022台北國際書展第三日（6/4）邀請到相聲大師《相聲瓦舍》創辦人馮翊綱，分享最新劇本書《畫虎藍》作品及在相聲界深耕30幾年經驗談，同時也請相聲子弟兵韋以辰及御天十兵衛二位現場帶來《畫虎藍》部分相聲段子，內容相當精采。
談及因疫情肆虐讓台灣劇場表演不斷延期或取消，讓最新相聲作品《畫虎藍》整整延宕一年多才發行，馮翊綱提到身為劇本創作者，閱讀是靜態，而劇本可以是立體化或活動編排，因此非常享受創作的過程，也因此在疫情期間已完成4部作品。
劇本寫完僅是第一步，演員則是第二步的開始，就如相聲瓦舍每一部劇本都是量身打造，在創作前已決定各角色由哪位演員負責演出，再根據該演員的條件與慣性進行創作。然而《畫虎藍》作品原有演員宋少卿戲份，因去年底個人行為因素必須停止出演，劇本書仍保留他的戲份以示紀念，目前《畫虎藍》巡迴演出由演員黃士偉代替，6月將在新北、南投及苗栗進行演出。
而相聲瓦舍仍以作品《三十三》好口碑，雖不及過去僅剩七成票房，但榮獲2021年兩廳院OPENTIX票房銷售冠軍，馮翊綱表示這不是他個人所創造，而是相聲瓦舍花了30多年歲月一步一步走過來，也代表整個社會對表演藝術的支持與厚愛；而兩廳院也考量因應疫情影響重啟「雨天撐傘計畫」，提供觀眾將退款費用轉為捐款，以行動表達對節目主辦單位支持。
馮翊綱提及自己在1988年開始表演創作，隔年1989年適逢六四事件台灣社會面臨巨大轉變，他與學弟仍身著傳統長袍在北藝大校園表演，並不是刻意懷舊，而是跟著當時時代步調行進，對於傳統表演是保持如何傳承或調整的態度，這也造就在台灣80年代中後期台灣小劇場運動不可或缺的精神環節。
相聲瓦舍經營30多年從未接受政府補助或贊助，全是靠口碑票房累積，因此馮翊綱對於未來新進後輩提醒，表演藝術盡量不要跟政府打交道或申請補助，因領補助後即需要使用報帳銷帳，進而導致不能累積存款，同時期許年輕一輩多努力嘗試、累積經驗。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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