為六四默哀 廖亦武自創詩歌朗誦

今日6月4日正好是六四天安門事件33週年，今晚在書展主題活動區，詩人廖亦武也刻意選在晚上的六點零四分，帶領大家為1989年六四事件一同默哀一分鐘。

這場以「大屠殺—洞簫與詩」為主題的講座，廖亦武巧妙運用了四種樂器，包括蕭、算盤、缽、烏克蘭直笛合成出詩樂的方式，在現場表演他為了紀念六四事件所創作的長篇詩歌：《大屠殺》。

跟著廖亦武激情高昂的朗誦，不時引起路過的讀者們注意，短短十分多鐘的表演，廖亦武用了自己的方式來表達激昂的情緒，相信這次的表演也讓現場的觀眾的內心留下深厚的迴響。

（圖／台北國際書展 提供）