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為六四默哀 廖亦武自創詩歌朗誦
今日6月4日正好是六四天安門事件33週年，今晚在書展主題活動區，詩人廖亦武也刻意選在晚上的六點零四分，帶領大家為1989年六四事件一同默哀一分鐘。
這場以「大屠殺—洞簫與詩」為主題的講座，廖亦武巧妙運用了四種樂器，包括蕭、算盤、缽、烏克蘭直笛合成出詩樂的方式，在現場表演他為了紀念六四事件所創作的長篇詩歌：《大屠殺》。
跟著廖亦武激情高昂的朗誦，不時引起路過的讀者們注意，短短十分多鐘的表演，廖亦武用了自己的方式來表達激昂的情緒，相信這次的表演也讓現場的觀眾的內心留下深厚的迴響。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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