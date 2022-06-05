《新審美經濟》《學美之旅》出版 潘罡、于國華談論「美」
《新審美經濟》、《學美之旅》美學套書組在上月底出版，時報出版立馬於6月4日在台北國際書展藍沙龍舉辦「《新審美時代》：這個時代我們需要什麼樣的文創與審美？從日常生活到理論思考對談台灣文創的未來」座談會，邀請作者潘罡、于國華談論他們如何看待文創、對美有何追求。
潘罡說，文創過去屢屢遭到質疑，曾被稱為次等藝術、不入流創作，但實際上，能帶給人們圓滿、豐富感受的正是文創，古典藝術品則不一定。舉例來說，當人們看見被藝術家Piero Manzoni稱作《Artist's Shit》藝術品，其實是裝有Piero Manzon排泄物的罐頭時，會因此感到圓滿、甚至感動嗎？
潘罡指出，人們願意購買創作者投注心血、價值的作品，即代表他們成為一個「共同體」，從上述例子來看，部分古典藝術品難以達成同樣的效果，反而是被污名化的文創，能彰顯人們圓滿、超越的感受，這是他撰寫《新審美經濟》時，特別著重的概念。
于國華則說，他念書時受到人類學家費孝通提出的「各美其美、美人之美、美美與共、天下大同」16字箴言影響，這句話的意思是，每個人若都能把自己的美發揚出來，再欣賞別人的美，而當所有的美都能和平共處時，便能達到世界大同的境界。
于國華指出，從審美通到世界大同，是他對美的追求，因此，當初為新書取的名字《美美產業》或《欣賞美的產業》，經過與主編一番討論後，才改成《學美之旅》，這使他意識到尋找美是一種過程。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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