首位「芥川獎」獲獎台灣人 李琴峰聊寫作心路

以《彼岸花盛開之島》獲得日本芥川獎的旅日台灣作家李琴峰，6月4日在台北國際書展舉行新書發表會，邀請聯合文學總編輯周昭翡主持，政大台文所所長吳佩珍，與李琴峰來場線上對談，暢聊李琴峰的寫作歷程。

吳佩珍細數這兩年來的對李琴峰的觀察，從出道作《獨舞》到新作《生之祝禱》，她發覺在李琴峰筆下，語言文化和身分認同不是標籤，而是主人公的選擇，書中人物能夠自由穿越國境，在作者打造的世界中翱翔。

吳佩珍還提到，李琴峰在受訪時說最想忘記的日語是「美麗的日本」，使她聯想到川端康成乃至大江健三郎，「美麗的日本」這樣一個國民國家「周緣」問題可說是創作核心。而李琴峰的得獎是對日本文壇的叩問。

李琴峰回憶，「最想忘記的日語」這個問題其實是由網友提問，她覺得很難回答。因為日文是很美的語言，而且自己花了許多心力自學，提問當下遲疑了很久，最後在記者追問下道出「美麗的日本」。

李琴峰還講解《彼岸花盛開之島》中三種自創語言。「女語」是用來傳承歷史，如同道教有專門用來祭祀的語言。「日之本言葉」是排除掉漢語詞的日語，過往受到西方侵略時，日本有討論是否去除漢字改用拉丁文，她以此想像廢除漢字的日文模樣。「nihon語」是融合中文、日文、台語和琉球語等要素的混種語言，啟發自仍流傳在宜蘭當地的「寒溪語」，這個語言混合了原住民語、中文、日文等。

吳佩珍推崇李琴峰從第一本作品開始都建構出獨特的世界，並以女性間的情誼及幻想打造，文化素養具多樣性。她回想當年在九州開會，被NHK記者訪問支持哪位芥川獎提名人，由此可見李琴峰呼聲很大，當然她直接回答李琴峰。

談到獲獎帶來的變化，李琴峰認為有也沒有。她表示作家就是要把想寫的寫出來，不會為了得獎而更改作品；不過獲獎後作家確實能拿到更多資源，原本她還在公司工作，辭職後獲得芥川獎提名才有關注和邀稿。但相對於創作而言獎項都是其次。

吳佩珍提到，同為旅日台灣作家的東山彰良也奪得日本大眾文學指標直木獎，他和李琴峰給日本文壇帶入台灣元素。文藝春秋社旗下《全讀物(オール讀物)》還製作閱讀台灣專題，邀請兩人對談。東山彰良的散文集《越境》中文版更是譯自李琴峰。

李琴峰也談到她和東山彰良直到2017年才見面。東山彰良主要以大眾小說出道，但未多寫關於他的出身，一直到《流》，大眾才關注他的「台灣」身分。她表示，作家身分當然重要，東山彰良以此完成了《流》和《我殺的人和殺我的人》這些優秀作品；但她不認為一定要寫身分題材，反而有更自由的題材，新作《生之祝禱》中設定小孩可以自由決定出生與否，這就是她的嘗試。

（左起）聯合文學總編輯周昭翡主持，政大台文所所長吳佩珍，與李琴峰來場線上對談（圖／台北國際書展 提供）

周昭翡總編輯在最後提問《彼岸花盛開之島》當中「島」的發想由來，李琴峰說靈感來自哥本哈根的「克里斯蒂安尼亞自由城」（Christiania）。自由城以圍牆圍出自治區，具有強烈嬉皮與波西米亞風格。離開時的拱門上標有「你即將進入歐盟」，可知自由城的居民不認為自己屬於歐盟。她以此發想，若亞洲有這樣一個遺世獨立的「烏托邦」或「桃花源」，會是什麼模樣。

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場

展覽時間：

6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00

6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00

展期全面開放購票入場