文策院舉辦台漫座談　《無能戀愛中心》穀子分享創作趣事

文策院於6月4日在台北國際書展黃沙龍舉辦「《無能戀愛諮商中心》——談漫畫中的多元認同」座談會，由《無能戀愛諮商中心》作者穀子、作家吳曉樂擔任主談人。穀子分享，主角沈青起初只是處男，但因為自己很喜歡「矛盾」的元素，才陸續加上「無戀愛經驗」、「戀愛教主」、「男同志」等設定，讓沈青成為與女主角吳婕完全相反的角色。

《無能戀愛諮商中心》是在網路平台「CCC創作集」連載的台灣漫畫，主角沈青是一位男同志，儘管從未談過戀愛，卻成為周遭同學諮詢戀愛第一對象。沈青的好友吳婕則是床上經驗豐富，卻不談感情的異性戀女性。作者在故事裡安排許多幽默對話與情節，刻畫各式戀愛關係。

在《無能戀愛諮商中心》中，沈青曾在高中時向阿嬤出櫃，卻遭阿嬤反問「你怎麼會是假的（Gay音近台語「假影」）？」，升上大學後，才終於趁著連假期間返鄉，順利獲得阿嬤理解。

穀子笑說，這段劇情取材自她身邊的女同性戀朋友，只是不知道為什麼對方沉重的經歷，在她筆下變成偏輕鬆、搞笑的故事，「可能腦中有一個濾鏡，原料倒進去之後，會攪成完全不一樣的東西」。

談到《無能戀愛諮商中心》配角，穀子表示，沈青的同學紅瑩是一個說做就做的行動派角色，很想要當這樣隨時都能很快樂的人。此外，穀子透露，未來將增加配角芸熙戲份，聚焦於她的原生家庭。