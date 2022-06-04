文策院舉辦台漫座談 《無能戀愛中心》穀子分享創作趣事
文策院於6月4日在台北國際書展黃沙龍舉辦「《無能戀愛諮商中心》——談漫畫中的多元認同」座談會，由《無能戀愛諮商中心》作者穀子、作家吳曉樂擔任主談人。穀子分享，主角沈青起初只是處男，但因為自己很喜歡「矛盾」的元素，才陸續加上「無戀愛經驗」、「戀愛教主」、「男同志」等設定，讓沈青成為與女主角吳婕完全相反的角色。
《無能戀愛諮商中心》是在網路平台「CCC創作集」連載的台灣漫畫，主角沈青是一位男同志，儘管從未談過戀愛，卻成為周遭同學諮詢戀愛第一對象。沈青的好友吳婕則是床上經驗豐富，卻不談感情的異性戀女性。作者在故事裡安排許多幽默對話與情節，刻畫各式戀愛關係。
在《無能戀愛諮商中心》中，沈青曾在高中時向阿嬤出櫃，卻遭阿嬤反問「你怎麼會是假的（Gay音近台語「假影」）？」，升上大學後，才終於趁著連假期間返鄉，順利獲得阿嬤理解。
穀子笑說，這段劇情取材自她身邊的女同性戀朋友，只是不知道為什麼對方沉重的經歷，在她筆下變成偏輕鬆、搞笑的故事，「可能腦中有一個濾鏡，原料倒進去之後，會攪成完全不一樣的東西」。
談到《無能戀愛諮商中心》配角，穀子表示，沈青的同學紅瑩是一個說做就做的行動派角色，很想要當這樣隨時都能很快樂的人。此外，穀子透露，未來將增加配角芸熙戲份，聚焦於她的原生家庭。
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
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