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郭強生四十年寫作路 夢想使自己保持真心

聯合新聞網／ 台北國際書展
聯合報文學大獎得主郭強生，這次講座主題《以文字鑿光我的文學路》，是從他高一於《聯合副刊》刊載文章起頭，四十年來文學路的信與不信。。（圖／台北國際書展　提供）
聯合報文學大獎得主郭強生，這次講座主題《以文字鑿光我的文學路》，是從他高一於《聯合副刊》刊載文章起頭，四十年來文學路的信與不信。。（圖／台北國際書展　提供）

台北國際書展精彩講座高潮迭起，《聯合文學》將從6月3日起，一連推出七場講座，其中打頭陣的便是多次拿下金鼎獎、第八屆聯合報文學大獎得主郭強生，這次講座主題《以文字鑿光我的文學路》，是從他高一於《聯合副刊》刊載文章起頭，四十年來文學路的信與不信。

郭強生說，1980年代當他高一時，《聯合副刊》歡迎民眾投稿，期待能夠看見大家第一篇作品。當時郭強生受到景美女中同學作品的刺激，決定來寫關於男校的故事。沒想到初試啼聲，在只有三大報的時代獲得聯合報刊載：在當年，這可是要跟白先勇、黃春明甚至是張愛玲競爭，因此這樣的經驗實屬難得。

沒想到這樣的成功，卻受到當時附中青年社社長猜忌：「你關係很好，你認識誰啊？沒有關係怎麼可能可以刊出！」對他而言，文學是很平安、可以獨處的世界，年紀才高二高三，就對文學有此黑暗想法，令他十分驚訝。

郭強生認為，一路走來，這些故事都是一時的：他用耐心、平靜，去相信文學價值，並且堅信只要創作出好的作品，就能去打動你想打動的人，用一條人世間無形的線牽起大家，自然不會受到埋沒。

主題廣場聽講的人潮與盛況。（圖／台北國際書展　提供）
主題廣場聽講的人潮與盛況。（圖／台北國際書展　提供）

在就讀台大外文系期間，本懷著創作夢的他，發現在動盪的時局中，周遭卻盡是「批判、理論、架構」等從國外引進的學術；大家紛紛提出不同想法、主義，世人也跟著模仿。「當開始模仿他們，這時候你文學也死了。」郭強生說此時你僅剩空有創作的軀殼了。

不願走上世人路的郭強生，利用求學路來累積出版收入，到美國紐約大學就讀戲劇碩博士，他發現遠離台灣二手理論的牙慧，回到源頭，那些疑惑變煙消雲散；儘管這段期間讀書、寫論文、包括家人的聚散，讓他中斷寫作，但回到台灣，他經歷的一切化作養分，仍然是那個自己需要什麼的郭強生，在近期接連寫出《夜行之子》《惑鄉之人》《作家命》等等炙手可熱的作品。

郭強生《尋琴者》提到：「夢想不是身外之物，一直就是你心裡的一個部分，就像你心裡的一首旋律；而真正的夢想，是在你最徬徨無助的時候，重新拉了你一把的力量。」文學路上的寫作夢讓他雖然寂苦，回首卻甜；在亂世之中，保持一顆真心。

2022台北國際書展三十特展 展覽訊息

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心　展覽一館一樓展場

展覽時間：

6/2－6/7　（週四～週二）　10:00-18:00

6/3－6/4　（週五～週六）　10:00-22:00

※展期全面開放購票入場

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2022第30屆台北國際書展 防疫訊息

★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★

書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。

主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！

書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9

郭強生 台北國際書展 夢想 聯合文學 聯合報文學大獎

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