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楊隸亞張娟芬蕭信維分享 我的文學年金之路

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

《文訊》於6月3日邀請第22屆台北文學年金得主楊隸亞，以及入圍者張娟芬、蕭信維在台北國際書展主題廣場分享撰寫台北文學年金獎助計畫、實際創作經驗以及出版成書的過程。

楊隸亞表示，《男子漢》由13篇短篇小說組成，以各式職業、身份以及年齡的男性為主角，描繪男性多種樣貌。創作時正逢新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，自己當時閉關在家裡，其實做了許多瘋狂的事情。他舉例，《男子漢》其中一篇小說，就是以父親為主角，可是自己從小跟著母親生活，對父親的印象非常模糊。於是，她開始在家裡尋找父親最可能穿著的衣服，在房間的書桌前套上衣服，扮演起記憶中的父親。

楊隸亞說，當她扮演《男子漢》角色後，彷彿手中拿了五色筆，文思泉湧、寫個不停，好似書中角色附身在自己身上，感覺非常奇妙，是相當不可思議的一次經驗。

張娟芬則分享，她之所以撰寫《流氓王信福》，是想要救援台灣最高齡的死刑犯王信服，也希望透過此書，找出留在小人物身上的大時代痕跡。然而，由於王信福實在太「小」，難以在歷史文獻找出更多資料，不只如此，事件當事人大多逝世，且王信福本人仍待在看守所，導致訪談內容遲遲未有新進展。

因此，張娟芬說，如何從個人命運牽起時代背後的社會、制度結構問題，是她在撰寫《流氓王信福》時最困難、最令人痛苦的瓶頸。她也坦言，自己至今還未從王信福冤案遭遇的挫折中站起，但仍會為此案持續奔走、努力。

另外，原預計到現場參與講座的蕭信維，因確診新冠肺炎，改以錄製影片方式分享。蕭信維表示，《海獵》故事靈感，源自於2019年與朋友前往基隆遊玩的經驗。當時他發現，基隆一處的吵鬧魚市附近的一條街角，站著一位濃妝豔抹的阿嬤，地上還有老鼠、蟑螂四竄，遠處更傳來輪船的柴油味。

（圖／台北國際書展　提供）
（圖／台北國際書展　提供）

蕭信維表示，這一切對當時正在談戀愛的自己來說，是一個非常魔幻、美好的夜晚，當下就覺得一定要記錄下來，「試圖釐清這種蒙昧、混沌卻又柔和的一個時刻」。

《文訊》於6月3日邀請第22屆台北文學年金得主楊隸亞，以及入圍者張娟芬、蕭信維在台北國際書展主題廣場分享撰寫台北文學年金獎助計畫、實際創作經驗以及出版成書的過程。

楊隸亞表示，《男子漢》由13篇短篇小說組成，以各式職業、身份以及年齡的男性為主角，描繪男性多種樣貌。創作時正逢新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，自己當時閉關在家裡，其實做了許多瘋狂的事情。他舉例，《男子漢》其中一篇小說，就是以父親為主角，可是自己從小跟著母親生活，對父親的印象非常模糊。於是，她開始在家裡尋找父親最可能穿著的衣服，在房間的書桌前套上衣服，扮演起記憶中的父親。

楊隸亞說，當她扮演《男子漢》角色後，彷彿手中拿了五色筆，文思泉湧、寫個不停，好似書中角色附身在自己身上，感覺非常奇妙，是相當不可思議的一次經驗。

張娟芬則分享，她之所以撰寫《流氓王信福》，是想要救援台灣最高齡的死刑犯王信服，也希望透過此書，找出留在小人物身上的大時代痕跡。然而，由於王信福實在太「小」，難以在歷史文獻找出更多資料，不只如此，事件當事人大多逝世，且王信福本人仍待在看守所，導致訪談內容遲遲未有新進展。

因此，張娟芬說，如何從個人命運牽起時代背後的社會、制度結構問題，是她在撰寫《流氓王信福》時最困難、最令人痛苦的瓶頸。她也坦言，自己至今還未從王信福冤案遭遇的挫折中站起，但仍會為此案持續奔走、努力。

另外，原預計到現場參與講座的蕭信維，因確診新冠肺炎，改以錄製影片方式分享。蕭信維表示，《海獵》故事靈感，源自於2019年與朋友前往基隆遊玩的經驗。當時他發現，基隆一處的吵鬧魚市附近的一條街角，站著一位濃妝豔抹的阿嬤，地上還有老鼠、蟑螂四竄，遠處更傳來輪船的柴油味。

蕭信維表示，這一切對當時正在談戀愛的自己來說，是一個非常魔幻、美好的夜晚，當下就覺得一定要記錄下來，「試圖釐清這種蒙昧、混沌卻又柔和的一個時刻」。

2022台北國際書展三十特展 展覽訊息

2022第30屆台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2022

日期： 6月2日-6月7日

地點： 台北世貿中心　展覽一館一樓展場

展覽時間：

6/2－6/7　（週四～週二）　10:00-18:00

6/3－6/4　（週五～週六）　10:00-22:00

※展期全面開放購票入場

-

2022第30屆台北國際書展 防疫訊息

★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★

書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。

主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！

書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9


新冠肺炎 基隆 台北國際書展 閱讀

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