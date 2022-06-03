副總統、文化部長參觀台北國際書展 推薦讀書共和國書單 關注歷史與局勢

文／讀書共和國編輯部

2022台北國際書展於今(6/2)舉行開幕式。開幕第一天，副總統賴清德與文化部長李永得特地光臨台北國際書展，並至讀書共和國出版集團攤位(B1209)，副總統賴清德一口氣買了5本書，不僅主題涵蓋人文歷史、社會科學、文學小說、人物自傳等類別，關注歷史與國際局勢，更反映大會今年法國主題，購入法國作家艾力克. 菲耶的最新作品：日人之蝕（衛城出版）。

（圖／讀書共和國 提供）

雖逢國內疫情高峰之際，讀書共和國出版集團不缺席本屆台北國際書展，現場完整展出集團超過60個出版品牌、各大分類書系及豐富的暢銷品項。豐富多元的出版品，讓蒞臨參觀的副總統賴清德與文化部長李永得駐足，談論閱讀。本次賴副總統在讀書共和國攤位的選書，反映關懷世界與疼惜台灣議題。

◆推薦書單：與我們息息相關的國際局勢

烏克蘭戰事持續，遠在臺灣的我們除了聲援，也可透過閱讀關心。首本聚焦烏克蘭戰爭的華文書籍《自由世界的前哨：2022烏克蘭戰爭》，透視烏俄戰爭的慘烈、意志、謀略、影響。旗下品牌一八四一致力以出版作為媒介，提供多元立體的資訊。

於今年六月再度訪臺的美國聯邦參議員譚美‧達克沃絲（Tammy Duckworth），去年在臺灣疫情最危急的時刻，乘軍機送來75萬劑疫苗，她豪邁飛馳輪椅的模樣令臺灣人印象深刻。其自傳《活著的每一天：譚美．達克沃絲回憶錄》展現譚美堅毅面對人生的態度，以及對自由民主的追求，感動賴副總統與李永得部長，總統蔡英文也掛名推薦本書，並於昨天會面時邀請譚美簽書。

◆推薦書單：你必須認識的法國作家

​​ 今年，法國第四度擔任台北書展主題國，本屆法國主題國館將邀請曾任路透社駐巴黎國際新聞記者艾力克．菲耶（Eric Faye）於6月3日與讀者親自見面交流；​​曾擔任歐盟駐台辦事處代表龐維德，書展期間也規劃對談活動。副總統賴清德特地購買這兩位作者的著作——《日人之蝕》、《穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象》，作者艾力克．菲耶也親臨現場合影簽書。

◆推薦書單：20世紀的主義們

讀書共和國出版集團創辦人郭重興社長本次特別與賴清德副總統與李永得部長推薦極具代表性的重磅新書《20世紀的主義們：自由主義．社會主義．共產主義．法西斯主義．民粹主義．多元文化主義（牛津非常短講）》。這套書特別邀請重量級學者，以簡短的篇幅（八萬字上下）闡述這些「主義」在悠長歷史中的發展、變化及其內涵。作為入門短論，作者們多回到其政治社會脈絡中爬梳核心意義，也點出關鍵人物如何回應時代的挑戰；但其內容不僅是一般大眾的入門書，甚至也是專門研究者手邊常備書籍。

（圖／讀書共和國 提供）