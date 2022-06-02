人權地景重現台北國際書展！以閱讀「讓光折射」照亮歷史暗角

經歷2年的漫長等待，第30屆台北國際書展在111年6月2日至7日於台北世貿一館如期舉辦！國家人權博物館以「讓光折射──閱讀地景的暗角」為題，於1樓展場再現人權地景，邀請觀眾深入挖掘熟悉場景背後的白色恐怖歷史記憶；同時規劃精彩系列講座活動，邀請政治受難者前輩與重量級學者專家輪番上陣，帶來歷史知識與人文感性的雙重洗禮，期待透過閱讀讓光折射，照亮歷史的暗角。

展場精選摘自《無論如何總得找條活路才行的：臺灣人權暗黑旅誌》專書中的5個人權景點，有疫情下「微出國」的熱門離島、休閒遊憩的公園綠地、冠蓋雲集的五星級飯店等，這些地點曾經發生過的白色恐怖故事，等待大家去挖掘。現場播映最新口述歷史影像短片與紀錄片《人權路上》，同時展售最新人權主題出版品，為讀者打造一個與歷史同座的暫憩角落。

（圖／國家人權博物館 提供）

（圖／國家人權博物館 提供）

為推廣人權歷史知識與理念，人權館特別規劃於展期舉辦5場系列講座：由廣受學子與人權工作者愛戴的「生哥」陳欽生與「蔡爺爺」蔡焜霖兩位前輩講述「白色恐怖歷史的見證者」；葉盛吉遺子葉光毅先生與中研院台史所許雪姬所長、王麗蕉主任介紹葉盛吉文書解讀系列新作；高一生次子高英傑老師與台大歷史系周婉窈教授主講《高一生獄中家書》出版歷程；奇異果文創廖之韻總編輯與劉定綱總監帶來「暗黑人權讀書會」；作家朱宥勳老師與台大歷史系陳翠蓮教授主講「文學與歷史中的鹿窟事件」(依講座辦理時間排序)。

首度於書展現場展售的新書《郭孟揚思婿札記：葉盛吉傳與家族記事》（圖／國家人權博物館 提供）

人權館表示，歷史就像一本厚重的書，層層疊疊，唯有閱讀者的目光能夠照亮書頁間幽微的黑暗，讓曾經噤聲的過往重新被訴說。更期盼讀者將書頁間的閱讀遊覽轉化為旅行者的堅實腳步，實地探索島嶼上的人權地景與故事。歡迎民眾趁著端午假期走一趟台北國際書展，從浩瀚文學裡一同感受白色恐怖受難者的生命故事。更多相關訊息請鎖定國家人權博物館官網(https://www.nhrm.gov.tw/)及臉書(https://www.facebook.com/TaiwanNHRM/)訊息。

台北國際書展資訊 《讓光折射──閱讀地景的暗角》 地點：台北世貿一館 H500展位（臺北市信義路五段5號） 時間：111年6月2日至6月7日 每日上午10時至下午6時，6月3-4日延長至晚間10時

首度於書展現場展售的新書《郭孟揚思婿札記：葉盛吉傳與家族記事》。（圖／國家人權博物館 提供）

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