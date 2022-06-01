2022台北國際書展攻略：10大追星路線

2022台北國際書展將在6月2日至7日展開，今年最大咖除了邀請金馬影帝莫子儀、金曲歌后阿爆，雙雙擔任2022台北國際書展閱讀大使，年年讓讀者們最期盼的書展十大追星路線終於出爐：有「偶像粉絲」最夯的馮翊綱、金士傑、游安順、趙自強、王淑麗，和好久不見的林強，也有「文青最愛」白先勇老師，還有更多國際作家透過連線與影音與民眾互動，包括：由輔大法文系演出龔固爾文學獎和諾貝爾文學獎雙料得主派屈克・蒙迪安諾的作品，還有龔固爾文學獎作家皮耶・勒梅特，史上第一位獲得芥川獎肯定的旅日台籍作家李琴峰也將以連線方式與讀者見面。

今年圖像創作控最愛的插畫、漫畫家也很夯！如：法國安古蘭漫畫大獎ACBD得主艾曼紐．勒帕吉、國內插畫高手阿尼默、PAMPAMLIU、高妍、王春子的分享。為了方便粉絲掌握追星第一時間，即日起，上書展官網的活動行事曆輸入「作家名字」、「活動名稱」，馬上輕鬆掌握所有作家、藝人的動態，特別為各類追星族設計的10條追星路線，讓粉絲絶對不會錯過任何和偶像見面的機會！

今年書展主打十大追星路線，包括「偶像粉絲」、「國際文壇」、「另類大咖」、「文青最愛」、「美食療癒」、「漫畫泡泡」、「圖像繪本」、「跨域互動」、「影視IP」、「童書好好玩」等路線，讓粉絲們提早規畫並聚焦偶像，強勢攻略。

金獎影帝莫子儀、歌后阿爆兩位皆是擔任本次2022台北國際書展大使。（圖／翻攝自台北國際書展宣傳短片）

2022書展有超過250場活動，主打「偶像粉絲」路線的粉絲們要注意了！今年書展同時邀請到金馬影帝莫子儀、金曲歌后阿爆擔任2022台北國際書展閱讀大使，其中莫子儀將於6月3日主題廣場「書展之夜」現身朗讀，阿爆將於6月4日15:30-16:30於主題廣場進行「《Ari 帶著問號往前走》阿爆 阿仍仍新書分享」。今年還有「劇場教父」金士傑、相聲大師馮翊綱、金鐘視帝游安順、小朋友最愛的趙自強、氣象人氣主播王淑麗，以及好久不見的跨界創作音樂人林強，都要在書展開金口，千萬不要錯過。

「另類大咖」有前文化部部長鄭麗君現身聚焦在法國兒童文學與閱讀；曾任台北市文化局長、高雄立市美術館長的謝佩霓，斜槓出書，今年特別為兩本新書站台；知名社會學者李明璁除了研究人文，今年為書展策劃一場「Re-Open」共讀之夜，要讓所有愛書人都有機會上台共讀共享，打造一場集創作者和閱讀者愉悅充電與驚豔尋寶的派對。活動於６月３日(五)20:00起，讓大家一起Re-Open重新打開書本、打開視野、打開世界！

想追「國際文壇」巨星，來書展準沒錯！今年主題國法國邀請17位重量級作家，多為橫掃國際文學大獎的得主，從「龔固爾文學獎」的皮耶・勒梅特、「諾貝爾文學獎」和「龔固爾文學獎」雙料得主派屈克・蒙迪安諾、「費米娜文學獎」香塔勒・托瑪、安古蘭漫畫大獎ACBD得主艾曼紐．勒帕吉、法蘭西學院小說大獎的艾力克．菲耶等，其中，艾力克．菲耶為了與台灣讀者親自見面交流，已提前抵台並將於書展舉辦兩場講座。

國際作家部分，今年有美國知名作家哈金、近40年唯一登上《時代》封面「美國偉大小說家」強納森．法蘭岑、首位獲「國家圖書獎」台裔作家游朝凱、德國民權作家彼楊.莫伊尼、德國作家卡羅琳‧恩可、長年居住在台灣的德國作家施益堅，還有許多香港作家，今年以現身力挺台北書展，如：崑南、曹疏影、廖偉棠、梁莉姿、黃勁輝、鄧小樺、潘源良、陳智德、沐羽等，史上第一位獲得芥川獎肯定的旅日台籍作家李琴峰也將以連線方式與讀者見面。

喜歡看書的「文青最愛」追星族，今年文學展位齊聚老中青知名作家，有鐵粉必追的白先勇、吳念真、劉克襄、鴻鴻、郭強生，以及奚淞、郝明義、羅智成、廖玉蕙、宇文正、李進文、陳義芝、隱地、陳芳明、夏曼．藍波安、阮慶岳、陳銘磻、林文義、 楊渡、王聰威、廖偉棠、馬世芳、許允斌、姚瑞中、陳光達、黃威融、郝譽翔、楊富閔、彭樹君、楊宗翰、謝凱特、陳栢青等人，能量強大！

今年「漫畫泡泡」、「圖像繪本」的粉絲們有福了！今年適逢法國大文豪普魯斯特逝世一百年，除了舉辦特展，也請來改編普魯斯特作品的法國漫畫家史蒂芬．黑雨線上座談，讓大家分享普魯斯特的魅力；另一個亮點特展《探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展》，書展首日開幕，也將為台灣讀者做書籍導讀：《演算人生》；另外，還有書展大獎得主PAM PAM LIU的新書分享，新銳漫畫家高妍也將在現場發表新作《綠之歌》，並分享「我是如何成為全職插畫家、漫畫家」；還有更多大咖圖像創作者，如：阿力金吉兒、阿尼默、王春子、陳沛珛、張季雅等，荷蘭插畫家茹絲寶第二本自寫自繪的繪本《荷蘭阿克馬起司市場》，要和台灣讀者分享荷蘭的超司市場哦！

「影視IP」話題十足，歷久不墜！今年數位主題館推出全台首創AR劇場，內容改編自台灣知名IP《劍魂如初》。進場只要人手一個平板，自己就可當導演！今年就由作家懷觀和演員項婕如來開講；國內首部政治劇集愈拍愈夯，「國際橋牌社2」影視改編小說總於出書，影集製作人汪怡昕和律師作家Aris雅豊斯也將為大家解密；二戰台灣歷史搬至桌上，居然可以成為桌遊？兩位音樂創作人楊大正、鄭宜農攜手告訴你有多有趣。

法國是美食之都，台灣也不遑多讓！「美食療癒」控對美食旅遊作家韓良憶一定不陌生，這次她和作家朱全斌共談「家常好日子—談創作及料理」鐵定聊到大家心坎裡；通常家中主要採買人都是媽媽，菜市場、超市往往是三姑六婆採買兼交流的好所在，作家洪愛珠和臨床心理師黃惠萱便打造出一個《沒有媽媽的超市》，如何找到熟悉的味道，來聆聽就對了。

童書的樂趣不只孩子懂，大人也知道！「童書」控一定知道瑞士《滑板小英雄》兒童系列叢書，對這一討論度極高的作品，瑞士作家史蒂芬．拜克將與台灣兩位繪者劉宣杞、張稚梵對談，揭開其國際合作秘辛；而書展大獎兒童及青少年獎首獎作品《來自清水的孩子》，是一套製作時就以國際市場做為遠景的本土傳記，作家游珮芸也將連結在地與國際，和日本版讀者倉本知明暢談其國際性，以及各種因文化差異而衍生的出版趣味。另外，還有蘇懿禎、謝依玲結合旅遊的歐洲獵書80天童書尋訪之旅講座。創作工作坊則有一場針對兒童設計的科學親子作坊：《沒有水 什麼都不行》工作坊，由陳學儒老師帶領，讓孩子透過簡單實作，理解水資源的重要性。

2022台北國際書展_一樓展位平面圖

（圖／台北國際書展基金會 提供）