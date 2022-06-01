2022台北國際書展閱讀大使莫子儀　閱讀是享受獨處又與世界連結的旅程

2022台北國際書展，邀請到以電影《親愛的房客》榮獲2020年金馬獎影帝的莫子儀，擔任本屆書展閱讀大使拍攝影片。橫跨舞台、電影與電視三棲，演出作品無數的莫子儀，2017年出版《失眠的人》，驚豔文壇，從15、16歲起演舞台劇就與書寫結下不解之緣，莫子儀說：「閱讀是和自我獨處、同時又與世界產生連結的旅程，讓人重新去感受活著的純粹，不管是對莫子儀或是演員角色而言，都是很大的陪伴！」

台北國際書展的閱讀大使莫子儀，將於6月3日主題廣場「書展之夜」現身，這場由李明璁所主持創作者與閱讀者的尋寶派對，將邀請莫子儀朗讀作品《失眠的人》，同時讀者們也有機會上台當主角分享閱讀心得，一起愉悅充電。

從1996年開始參與劇場與影像演出至今，莫子儀說，在演員、角色、自我這三重身分，都有各自有喜歡的閱讀方式及閱讀行為，譬如是為了角色所做閱讀的功課，同時豐富了莫子儀這位演員，也陪伴了莫子儀這個人，因此是三種共存的關係，彼此連貫、相互成長。

閱讀對莫子儀個人來說，是多面性的，也是不可或缺的創造及體驗一個角色過程，他透過小說、文學、詩集、攝影集等類型，從不同形式作品去進入角色，刺激角色的思維。例如有段時間喜歡看光影及顏色的書，藉此理解及感受角色的情緒，也會從繪畫及攝影去想像角色的孤獨跟自我存在的感觸。

他說之前演「台北歌手」時，內容是關於日據時期創作者們的故事，下戲之後，開始研究同時代小說及歷史，從日本殖民、本省人、外來政權等不同角度去探索，這些不一定是演員必須做的，但對他來說：「我對這段歷史有興趣，它可以豐富我對這個事件的認識，甚至是莫子儀作為一個演員，該怎樣繼續自己的價值是息息相關，所以我就會對這方面知識攝取很有興趣。」

橫跨舞台、電影與電視三棲，演出作品無數的莫子儀來說，「閱讀」是和自我獨處、同時又與世界產生連結的旅程，讓人重新去感受活著的純粹！（圖／翻攝自台北國際書展影片）

不論是拍電影、電視都會帶著一本書。帶著書旅行，也是莫子儀很喜歡做的事情。當問到包包裡的那本書，是一個什麼樣的存在？他說：「我覺得蠻像屬於莫子儀的『底片』，因為書跟文字是一個媒介，透過閱讀，這個『底片』會映照在你心裡，跟自己對話，給你不一樣的溫暖或是力量。」

身兼作家身分，對於書寫跟文字創作，莫子儀說，從15、16歲接觸表演就開始寫，是一個自我對話、質疑、省思的過程，思考這一件事情本身，再化成文字，然後再被書寫下來，其實是兩層的創作，是非常奇妙的。當寫下來的文字被他人閱讀的時候，那又是另一個轉化。一個演員可以透過表演去創作，但這個過程是有所限制的，但是書寫可以想寫什麼就寫什麼，是非常非常自由的一件事。

完整影片內容：