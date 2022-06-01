最夯的書展閱讀大使 阿爆創作力十足

2022台北國際書展，邀請到跨足流行與傳統的的金曲歌手阿爆，擔任本屆書展閱讀大使拍攝影片。每每演出總是爆發力十足的阿爆，母語創作能量驚人，其實也愛從閱讀中獲得力量，對她而言，來自生活的創作，感染力皆深具power！

金曲歌手阿爆是排灣族創作歌手，從2013年獲金曲最佳重唱組合開始，她就開始以母語創作，陸續以排灣古謠、環島部落收音計畫、首張個人創作專輯，屢屢驚豔四座，《母親的舌頭》更拿下金曲獎最佳原住民專輯、年度歌曲、年度專輯獎等。而這些創作的泉源，竟都來自於她的生活。

阿爆說，若以創作人角度看，音樂和閱讀都在打造另一個不同想像空間，只是一個是文字，另一個是以音樂聽覺或訴諸影像。儘管兩者創作模式不同，對她卻都一樣，「因為我的創作很多是從生活出發。」原來排灣族是一個沒有文字的族群，往往靠著歌詞或音樂吟唱記錄這些生活場景。這種「生活歌謠」非文字的表達，不管是在歌謠、木雕，或其他藝術表現，都是來自於生活場景的記錄，也是表達自己生活的一種方式。

（圖／翻攝自台北國際書展影片）

阿爆的閱讀大都離不開工作，不管是寫歌前，必須要做的生活歷史採集、蒐集圖文誌、圖像誌等，遇到人生關卡或困難，也會從中找尋解答。對她來說，閱讀時光和整理創作思緒的共通處，都是獨處，阿爆享受獨處，也藉由閱讀書寫歌詞，整理創作的思緒。儘管歌詞創作和書本不太一樣，在阿爆心中，排灣族語充滿旋律，她也希望大家除了從歌，也能由書中認識排灣族。書展閱讀大使阿爆將於6月4日15:30-16:30於主題廣場進行「《Ari 帶著問號往前走》阿爆 阿仍仍新書分享」千萬不要錯過。

完整影片內容：