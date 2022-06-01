最夯的書展閱讀大使 阿爆創作力十足
2022台北國際書展，邀請到跨足流行與傳統的的金曲歌手阿爆，擔任本屆書展閱讀大使拍攝影片。每每演出總是爆發力十足的阿爆，母語創作能量驚人，其實也愛從閱讀中獲得力量，對她而言，來自生活的創作，感染力皆深具power！
金曲歌手阿爆是排灣族創作歌手，從2013年獲金曲最佳重唱組合開始，她就開始以母語創作，陸續以排灣古謠、環島部落收音計畫、首張個人創作專輯，屢屢驚豔四座，《母親的舌頭》更拿下金曲獎最佳原住民專輯、年度歌曲、年度專輯獎等。而這些創作的泉源，竟都來自於她的生活。
阿爆說，若以創作人角度看，音樂和閱讀都在打造另一個不同想像空間，只是一個是文字，另一個是以音樂聽覺或訴諸影像。儘管兩者創作模式不同，對她卻都一樣，「因為我的創作很多是從生活出發。」原來排灣族是一個沒有文字的族群，往往靠著歌詞或音樂吟唱記錄這些生活場景。這種「生活歌謠」非文字的表達，不管是在歌謠、木雕，或其他藝術表現，都是來自於生活場景的記錄，也是表達自己生活的一種方式。
阿爆的閱讀大都離不開工作，不管是寫歌前，必須要做的生活歷史採集、蒐集圖文誌、圖像誌等，遇到人生關卡或困難，也會從中找尋解答。對她來說，閱讀時光和整理創作思緒的共通處，都是獨處，阿爆享受獨處，也藉由閱讀書寫歌詞，整理創作的思緒。儘管歌詞創作和書本不太一樣，在阿爆心中，排灣族語充滿旋律，她也希望大家除了從歌，也能由書中認識排灣族。書展閱讀大使阿爆將於6月4日15:30-16:30於主題廣場進行「《Ari 帶著問號往前走》阿爆 阿仍仍新書分享」千萬不要錯過。
完整影片內容：
2022台北國際書展三十特展 展覽訊息
2022第30屆台北國際書展 展覽訊息
Taipei International Book Exhibition 2022
日期： 6月2日-6月7日
地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓展場
展覽時間：
6/2－6/7 （週四～週二） 10:00-18:00
6/3－6/4 （週五～週六） 10:00-22:00
※展期全面開放購票入場
-
2022第30屆台北國際書展 防疫訊息
★參觀書展請全程佩戴口罩、禁止飲食★
書展將於出入口設置防疫門及機器測溫儀，提供口罩手套等防疫物品，每日加強各公共區域消毒，並於各出入口、主要走道處、活動區、主題館、出版社展位區等，設置酒精消毒用品，世貿展場將定時更換新鮮空氣、加強空氣流通。
主題館互動體驗設備將於每梯次使用過後消毒，主題館及活動區麥克風、桌椅定時消毒，並於每日閉館後加強公共區域清潔消毒工作，期盼做好防疫保護下，與您一起閱讀趣！
書展詳細的防疫規劃，請見官網「防疫資訊」專區：https://www.tibe.org.tw/tw/webpage/9
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言