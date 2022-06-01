2022台北國際書展《CCC創作集》攤位 人氣臺漫周邊大放送！

因疫情停辦兩年「台北國際書展」將於 6 月 2 日重回實體開展，文化內容策進院（以下簡稱：文策院）也首度參加，以旗下經營的臺漫-《CCC創作集》為主題參展，讓民眾現場透過數位裝置，體驗「CCC數位平台」閱讀臺漫的便利，一覽臺灣優秀漫畫家的作品；同時在實體活動也規劃了《不可知論偵探》、《異人茶跡》、《無能戀愛諮商中心》三場臺漫座談活動，邀請畫家老師們分享作品秘辛，座談結束後也將於攤位舉行限額簽名活動。除了攤位體驗以及座談活動，現場還有紀念卡片、臺漫人氣角色口罩等周邊送給來攤的讀者，多種款式等待讀者收藏，邀請大家一起體驗臺漫多彩魅力！

6 月 2 日至 7 日書展期間，《CCC創作集》攤位將舉辦３場臺漫座談會，包括 6 月 2 日《不可知論偵探》作者薛西斯與鸚鵡洲的座談，現場公開最新連載進度、6 月 4 日《異人茶跡》作者張季雅與寶島少年兄共錄Live Podcast 及《無能戀愛諮商中心》作者穀子與作家吳曉樂共談漫畫中的多元認同，活動結束後也會在攤位舉行限額簽名活動。現場採自由入座參加且座位有限，想要參加的朋友千萬別錯過這次難得的機會。

《CCC創作集》攤位還有紀念卡片、臺漫人氣角色口罩等周邊送給來攤的讀者，多種款式等。（圖／文策院 提供）

文策院在這次書展也特別準備多樣臺漫周邊回饋粉絲，只要來攤位體驗「CCC數位平台」即可獲得紀念卡片 1 張（無能戀愛諮商中心、異人茶跡、貓妖傳、不可知論偵探、守娘、狗血耽美劇、友繪的小梅屋記事簿 7 種款式隨機贈送），現場出示會員帳號再拿臺漫人氣角色口罩 1 款（6 種款式隨機贈送），找到現場隱藏的活動密碼，更可獲得「CCC數位平台」專屬活動金幣！

臺漫座談會

人氣臺漫《不可知論偵探》、《異人茶跡》、《無能戀愛諮商中心》三場座談資訊。（圖／文策院 提供）

●6 月 2 日(四) 14:15-15:15

《不可知論偵探》薛西斯ｘ鸚鵡洲座談 / 黃沙龍區

●6 月 4 日(六) 11:45-12:45

《異人茶跡》張季雅ｘ寶島少年兄 Live Podcast / 青春沙龍區

●6 月 4 日(六) 14:15-15:15

《無能戀愛諮商中心》穀子ｘ吳曉樂座談 / 黃沙龍區

※ 《CCC創作集》攤位資訊：文學書區 編號 D334 號攤位