匯集30年台灣圖像榮光　書展三十特展華山開跑

期待2022台北國際書展的讀者們，先來華山，體驗台灣圖像魅力之強大！即將於6月2日至7日在世貿一館展開的2022年第30屆台北國際書展，由台北書展基金會主辦、台灣文創發展股份有限公司協辦，今年迎向書展第30屆，史無前例，特別在展前於華山舉辦「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」書展三十特展，為書展暖身開跑，這場集15位橫掃國際舞台各大獎項、發光發熱的台灣圖像創作者的精彩，從代表性作品展示、親身分享到繪本選書，都是令國際驚艷連連的台灣圖像現貌！

多年來，台北國際書展在推崇文字出版品之餘，也同步著墨對於圖像創作的關注、扶持，以及鼓勵新秀、提振參訪者視覺美學、開發新視野的宗旨，在書展30屆這個特別的日子，特別重點策劃一個具有里程碑的特展「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」，並邀請視覺藝術家鄒駿昇（吉日創意）擔任策展人，策畫與邀請展品、完成空間設計、活動發想等，並串聯世貿中心的台北國際書展。

30年的實力累積 圖像創作立足全世界

「渾沌不明」、「秩序重組」、「變異」……可能是過去兩年時常出現的各種形容詞。不論是疫情或是戰爭，全世界彷彿進入破繭成蝶前，看似停滯卻又在體內不斷爆炸掙扎的狀態。也因為這些轉機，讓我們生活中許多面向開始「變形」、「進化」，甚至是邁向「虛實交錯」的「多元宇宙」。或許這些敘述也正剛好描繪了台灣圖像創作環境的現況。

其實台灣的圖像創作力，在這30年來，從不曾在國際缺席。30年的時間，台灣的圖像創作不再只是傳統的手繪插畫。從各種實驗性的新技法與跨領域的數位工具，甚至是近期火紅的NFT，都讓台灣圖像創作呈現「混種」、「創新」、「活力」的多元發展。本次展覽以「Visual Fanzine - 台灣創作者所交疊出的圖像風景」為主題，期待以類似雜誌報導的方式，視覺化呈現多位台灣不同世代與風格的創作者。藉由他們的作品以及背後的故事，描繪出屬於這個島嶼所集結而成的豐富色彩。

Visual Fanzine 台灣創作者交疊出的圖像風景

所謂「Visual Fanzine」，「Fanzine」是指由圍繞著某一特定文化現象之愛好者所創作的雜誌等出版物，目的是尋找同好、分享快樂。此類出版物通常帶有獨立、手工的味道。就如同台灣的圖像創作，雖然在全世界的出版產業並非最受關注的主流，但靠著許多創作者奮不顧身的投入，卻也描繪出一幅樸實又生猛的樣貌。

「Visual Fanzine」是一本側寫台灣圖像創作蓬勃發展的立體雜誌，並分為「繪本選書」、「人物QA」、「創作專欄」三個章節，紀錄這些年來許多台灣創作者精彩的故事與作品，以及這些迷人筆觸所相互交織而成的圖像風景。

精彩精彩精彩！ 從繪本分享到創作

特展區分三大展區，「繪本選書」以展出100本精彩的繪本出版品為主；其中包括多本曾榮獲波隆那書展拉加茲獎的作品，以及國際授權繪本等，如林廉恩的《HOME》、阿尼默的《小輓》、《情批》、孫心瑜的《北京遊》等，以及曾登上紐約時報圖畫書暢銷榜的陳致元作品《Guji-Guji》。「人物QA」則邀請多位台灣創作者以照片及文字問答的方式，分享他們的創作靈感與生活故事，例如創作時聽的音樂、作品完成前的手稿、記憶深刻的旅行；藉由這些影像與描述，傳遞圖像作品與日常生活的連結。

「創作專欄」則是推薦15位風格各異的台灣優秀創作者展出多幅代表性作品；包括近30年來最具國際知名度的繪本創作者幾米、台灣第一位登上紐約時報並於去年以NFT創作引發討論的創作者川貝母、為日本文學名家村上春樹散文集《棄貓》創作封面與內頁插畫的年輕創作者高妍、2021年波隆那書展SM國際插畫家大獎得主卓霈欣，以及多次入圍義大利波隆那插畫展、亞洲第一位獲得波隆那書展SM國際插畫家大獎首獎，同時也是本次特展策展人鄒駿昇等。其他參展者，還包括：阿尼默、洪添賢、陳姝里、達姆、鄭曉嶸、鄧彧、薛琮憲、張簡士揚、吳睿哲、羅寗等。

特展主視覺 葉忠宜操刀

「Visual Fanzine」展覽主視覺邀請曾負責2018年國慶日主視覺的知名設計師葉忠宜操刀。葉忠宜是卵形oval-graphic平面設計工作室負責人，他以創辦華文圈第一本字體設計刊物《Typography字誌》，並策劃統籌設計教育書系《Zeitgeist》，引進國外平面設計經典著作著稱，設計作品屢獲國際大獎。

葉忠宜以台灣圖像創作現況與30年的累積為靈感，用抽象且強烈的形象傳遞「變形」、「活力」、「創新」的概念。搶眼的撞色色系、跳脫傳統的字體設計與排列，看似隨興奔放卻充滿細節；正好呼應本次展覽形象，期待以尋找同好、分享快樂出發，帶著獨立且些許任性的味道，用力開拓台灣圖像創作的可能。而這款主視覺，也將印製精美的限量海報，配合現場活動每日限額送。

串聯台北國際書展 導覽講座邀民共享

為了串聯台北國際書展，展覽期間有兩次現場導覽，讓民眾可以透過專業編輯的眼光，了解插畫的世界。第一場5/28(六)14:00，由La Vie雜誌主編方敍潔主講；第二場6/4(六)14:00，由500輯主編胡士恩主講。展覽同時，也有兩場講座在台北國際書展的夢想沙龍舉辦。分別是6/4(六)19:15，由王春子主講，以及6/5(日)13:00，由高妍所主講。

※詳細資訊請洽台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw