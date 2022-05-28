快訊

聲援郭彥均 柯文哲：今天你不說話，明天你說不了話

因疫情實體轉數位 新北整合4類藝文線上資源

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求。圖／新北市文化局提供
「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求。圖／新北市文化局提供

國內疫情導致遠距教學成因應模式，藝文場館從實體轉型數位不僅成未來重要面向，線上遠距創新應用也成關鍵課題，新北文化局日前彙整推出線上DIY藝文資源供親子在家同樂，包括新北E書房、新北雲藝廊、線上藝文漫遊、藝遊新北4大類，提供民眾數位藝文。

爲提供民眾更便利的藝文服務，新北文化局推出如「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，提供適合各年齡電子書、語言學習、創新學習、名人開講、說故事等各類型數位資源，一站滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求。「新北雲藝廊」WebVR實境展間還原720度3D展覽現場，讓觀者透過網路也能感受如同親臨展場的體驗，創造更多元的觀展視角。

另外，「線上藝文漫遊」蒐羅近70個國內外線上藝文與雲端圖書館資訊，含括展館導覽類、線上藝文媒體平台、電子圖書類，還有雲端電影院、線上表演廳等影音類；「藝遊新北」藝文數位平台以六大類單元，帶領民眾線上享受看展、參與DIY手作課程、欣賞表演藝術、流行娛樂音樂與電影、探索新北文學主題的有聲書及Podcast節目、聆聽影視映後座談及專業講堂。

此外，藝文場館推出線上藝文展演及數位平台服務，如數位博物館、Podcast、數位3D典藏及線上720度環景展覽等，另還提供種類多元的線上DIY教學影片和材料包素材，包括繪畫著色線稿、拼布口罩收納套、居家陶藝等，提供實作演練示範，讓親子在家動手實作。

線上藝文資訊網址：https://www.facebook.com/e7summer

新北市各藝文場館推出線上藝文展演及數位平台服務，如鶯歌陶瓷博物館數位博物館可線上觀賞3D環景展覽。圖／新北市文化局提供
新北市各藝文場館推出線上藝文展演及數位平台服務，如鶯歌陶瓷博物館數位博物館可線上觀賞3D環景展覽。圖／新北市文化局提供
林家花園推出古色古香的「紋飾彩繪」圖稿，不限時空可自由下載列印使用。圖／新北市文化局提供
林家花園推出古色古香的「紋飾彩繪」圖稿，不限時空可自由下載列印使用。圖／新北市文化局提供

新北 遠距教學 DIY

延伸閱讀

新北警局前下水道工程驚傳工安意外 2工人意識不清送醫

新北大漢橋機車道車禍 5車撞一起2人送醫

新北今+16001 下周三發布疫情走向

蘇巧慧批侯友宜「爭功諉過」 新北市府：各界自有公評

相關新聞

因疫情實體轉數位 新北整合4類藝文線上資源

國內疫情導致遠距教學成因應模式，藝文場館從實體轉型數位不僅成未來重要面向，線上遠距創新應用也成關鍵課題，新北文化局日前彙...

全民抗疫 這類書籍竟熱賣 上市一周擠進前三名

根據台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查，110年12月底，台灣失智人口超過三十萬人，而且失智比率逐年攀升，還有年齡層...

誠品信義店可能消失？吳旻潔：關鍵在房東不在疫情

誠品生活今天召開股東常會，誠品生活董事長吳旻潔除了談到之後的展店計畫，也拋出了全球最大繁體書店誠品生活信義店是否可以續租...

法國第4度擔任台北國際書展主題國 烏克蘭首度參展設館

2022台北國際書展「一起閱讀趣」6月2日至7日在世貿開展。本屆由法國第4度擔任主題國，法國在台協會、法國國際出版協會及...

黃春明第一本詩集 「零零落落」的親情與詩情

小說家、國家文藝獎得主黃春明，雖兩度被詩人朋友說他的詩「太白了」，對寫詩卻仍一直無法忘情，30年來不曾間斷，近期終於出版...

udn好書日 常讀好書快意人生！

身體和靈魂總要有一個在路上。疫情當下，出國旅遊，看看外面美景的夢想只能暫時安放於心中，而讓靈魂去探索未知世界的憧憬依然可行。實現它最好的方法就是「閱讀」。打開一本書，你便打開了一扇面對世界的窗；打開一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。