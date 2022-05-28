因疫情實體轉數位 新北整合4類藝文線上資源

國內疫情導致遠距教學成因應模式，藝文場館從實體轉型數位不僅成未來重要面向，線上遠距創新應用也成關鍵課題，新北文化局日前彙整推出線上DIY藝文資源供親子在家同樂，包括新北E書房、新北雲藝廊、線上藝文漫遊、藝遊新北4大類，提供民眾數位藝文。

爲提供民眾更便利的藝文服務，新北文化局推出如「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，提供適合各年齡電子書、語言學習、創新學習、名人開講、說故事等各類型數位資源，一站滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求。「新北雲藝廊」WebVR實境展間還原720度3D展覽現場，讓觀者透過網路也能感受如同親臨展場的體驗，創造更多元的觀展視角。

另外，「線上藝文漫遊」蒐羅近70個國內外線上藝文與雲端圖書館資訊，含括展館導覽類、線上藝文媒體平台、電子圖書類，還有雲端電影院、線上表演廳等影音類；「藝遊新北」藝文數位平台以六大類單元，帶領民眾線上享受看展、參與DIY手作課程、欣賞表演藝術、流行娛樂音樂與電影、探索新北文學主題的有聲書及Podcast節目、聆聽影視映後座談及專業講堂。

此外，藝文場館推出線上藝文展演及數位平台服務，如數位博物館、Podcast、數位3D典藏及線上720度環景展覽等，另還提供種類多元的線上DIY教學影片和材料包素材，包括繪畫著色線稿、拼布口罩收納套、居家陶藝等，提供實作演練示範，讓親子在家動手實作。