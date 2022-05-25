udn好書日 常讀好書快意人生！
身體和靈魂總要有一個在路上。疫情當下，出國旅遊，看看外面美景的夢想只能暫時安放於心中，而讓靈魂去探索未知世界的憧憬依然可行。實現它最好的方法就是「閱讀」。打開一本書，你便打開了一扇面對世界的窗；打開一本書，便打開了一面審視生命的鏡子。當你端坐於一個小小的時空，便能天馬行空地遊覽大千世界、感受人間萬象、徹悟人生悲喜。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」為回饋讀者，推出「udn好書日」，5/25(三)~5/26(四)，電子書、雜誌結帳再打82折，限時2天會員尊享福利，邀您一起來讀書！
「udn讀書吧」在此為您推薦幾本新書。第一本是《一個操盤手的虧損自白：長銷30年的獲利經典》，這是一本談賠錢的書，投資人想要長期穩定獲利，最重要的是先去了解造成虧損的原因。可惜願意分享自己失敗經驗的財經作者很少。本書的二位作者吉姆．保羅（Jim Paul），布南登．莫尼漢（Brendan Moynihan）分享自己在賠錢中學到的教訓，探討賠錢的心理動態，最後重點在控制虧損。希望能幫助讀者避開賠錢的陷阱，找到適合自己的投資方式。
第二本《你以為的偶然，都是人生的必然：通透好命的本質，解生活的憂，排人生的苦》是一本排解生命糾結的書，作者千里淳風熱衷於鑽研易經、命理，他認為命理最重要的意義，在於讓人有自我提升、自我改善的機緣。人生確實有很多的莫可奈何、無能為力，然而也還有更多的柳暗花明、絕處逢生。書中以數十個實際發生的生命故事為例，直擊你我可能都會有的苦惱與掙扎，帶領我們了解人生的煩惱從何而來，如何面對感情、工作、婚姻、親子教養等人際的貪瞋痴怨。
第三本介紹的是《菁英媽媽想上班：美國頂尖名校女性重返職場的特權與矛盾》，本書是兩位社會學家帕梅拉．史東（Pamela Stone）、梅格．拉芙蕎（Meg Lovejoy）對於菁英女性的追蹤研究，她們訪談十年前離開職場的菁英媽媽，在這十年間過得如何？她們的家庭幸福美滿嗎？放棄工作返家相夫教子的日子，真的是她們心之所向嗎？書中記錄了菁英女性重返職場的心路歷程，也說明了很多選擇的兩難。聽她們的故事，我們將看見菁英媽媽面對家庭與工作的特權、矛盾與挫折。最後一本介紹的是《九十挺立，繼續舞向終點：薇薇夫人自備快樂的不老晚年》作者是現年九十歲的樂茝軍（薇薇夫人），她用二十五年退休生活和一個人獨居實踐，得到的人生禮物：「最理想的老後」──正是活在當下、獨立自主、找回自己！書中示範了如何在悠悠歲月中照顧自己的身心靈，不諱言老病死，言簡意賅地分享自己的老年生活哲學，每段文字讀來都能啟發人心。誠如林懷民所說：「她活出了銀髮閃爍的美麗新境界」。
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