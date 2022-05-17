響應國際博物館日，臺文館「臺灣字造」系列活動熱鬧開跑

國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）響應國際博物館日，從文學角度演繹年度主題「博物館的力量」，五月中至五月底推出「臺灣字造」系列活動，線上線下盛大開跑！5月21日於本館有多項體驗活動！

#一起書寫bar（即日起至5月31日）是一場線上的全民書寫馬拉松，由四位當代作家朱宥勳、尾巴Misa、蕭詒徽、鄭若珣開啟篇章，邀請玩家進入網站自由接力書寫，期待產出一部全新的臺灣文學作品。駐站作家將不定期現身，為故事轉折處增添亮點，還將贈送20本簽名書。

#一起遊戲bar實體活動 於5月21日13:30-17:30舉行。臺文館大廳設有「農民力」、「文壇封鎖中」桌遊體驗各兩場，歡迎事先報名。「夢獸之島」VR遊戲體驗、故事接龍寫作區，可隨到隨玩。文學沙龍則設有「繪聲繪影．圖騰傳說」文學資源箱體驗兩場，歡迎事先報名。

藝文商店與Minimou咖啡坊也祭出專屬優惠。即日起至5月22日，到藝文商店單筆消費滿300元贈明信片一張；滿600元享85折優惠；滿800元有本館加碼好禮。禮品含十項管見紙纖維提袋（市價890元）、暖陽20吋輕量防曬自動傘（市價790元）、文學力臺灣八景野餐墊（市價520元）、臺灣文學館建築軟磁鐵（市價168元）、臺文館鐵盒（非賣品）等，數量有限，送完為止。5月18日當天，只要在Minimou的google評論；或在Minimou或本館臉書打卡、加入活動主題標籤、出示手機頁面，即可享餐點85折優惠。

每年5月18日為國際博物館日，緊扣今年度的數位創新及近用、社群教育精神，臺文館舉辦一系列免費活動，展現文學透過新時代媒介轉化的多元樣貌。玩家可線上加入故事接龍，敲敲鍵盤，決定故事發展；也可親臨本館，體驗桌遊、VR科技裝置。歡迎進入網站開始共筆創作（https://tinyurl.com/2k4mcfub），或至藝文活動平臺（https://tinyurl.com/4tvb7t6n）報名實體活動。