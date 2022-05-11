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臺文館玩NFT　參與鑄造第二宇宙辭典

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
臺文館詞條「文字」。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺文館詞條「文字」。（圖／國立臺灣文學館　提供）

國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）加入「MINTVERSE第二宇宙辭典」NFT創作計畫，是國內唯一受邀的博物館，也是持有最多詞條解釋權的品牌！一起以文學重新定義宇宙的各種事物吧！

「MINTVERSE第二宇宙辭典」是由文化銀行創辦人陳慕天，集結作家朱宥勳及多位文化人共同發起的NFT（非同質化代幣）實驗性新經濟模式。背景設定在文學紙本消失、數位紀錄殆盡的時代，僅存來自甘耀明、張亦絢、黃麗群等10位當代文學作家所寫的極短篇小說。玩家任務是將鑄造小組從小說中抽取的2100個詞彙下定義，當玩家大膽發揮想像力，詞彙定義到達目標後，就能贖回第二宇宙——這些原本未知意義的小說就會解鎖公開，恢復宇宙的記憶。

呼應2022國際博物館日數位創新、公民參與的精神，臺文館加入這場最具開創性的集體創作，所鑄造的10個詞彙包括：文章、詩、讀者、評論、文學、寫、見證、句子、博物館、想像力。在第二宇宙，臺文館依然存在。這些詞彙全都有了嶄新的詮釋，發揮永恆的影響力。

臺文館詞條「讀者」。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺文館詞條「讀者」。（圖／國立臺灣文學館　提供）

還有動態版圖檔，此為臺文館詞條「博物館」。（圖／國立臺灣文學館　提供）
還有動態版圖檔，此為臺文館詞條「博物館」。（圖／國立臺灣文學館　提供）

現在參與創作計畫，就有機會獲得臺文館為參與者精心鑄造的限量專屬紀念品。更多尚未解鎖的資訊，歡迎持續關注臺文館粉絲專頁（https://tinyurl.com/3894me2t）和「Mintverse第二宇宙辭典」（https://tinyurl.com/y2ntay2w）。

臺文館粉絲專頁：

博物館 文化銀行 朱宥勳 品牌 國立臺灣文學館 閱讀 NFT

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