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讀創故事搶攻音頻市場！聯手知名有聲平台，帶來創作的溫暖力量

聯合新聞網 / 讀.書.人
讀創故事聯手一刻鯨選，首發「深夜解憂電臺」搶攻音頻市場！（圖／一刻鯨選　提供）
讀創故事聯手一刻鯨選，首發「深夜解憂電臺」搶攻音頻市場！（圖／一刻鯨選　提供）

面對生活困頓，你是否經常感到無力和沮喪？聯合線上旗下的大眾創作平台「讀創故事」，傾力策劃的主題徵文深夜解憂電臺」，歷時將近3個月努力，與知名有聲平台「一刻鯨選」攜手合作，趕在今夏前夕完成了15則不同生命故事的音頻錄製，暖心文章結合精選聲優，陪伴大家一同度過疫情低潮期。

（所有徵文活動相關的新聞及全數得獎作品：可以至此連結內瀏覽

【深夜解憂電台：聽故事，聽創作，聽生命】系列活動，是由讀創故事與一刻鯨選共同評選出15則優異且共感性十足的得獎文本，並透過專業聲音工作者的發聲演繹，以及一刻選團隊的聲音創作設計，將那些發生在你我身邊的生命故事書寫，化作聲音的頻率，如深夜放送的解憂電台，撫慰每個寂寞而又勇敢的心靈。

全系列共計15篇影音故事，並分成四大單元情境，每個單元會有兩至五則不等的短篇故事。【第一單元：那些特殊的時刻】記錄獨自住院、初戀結束、或那些來不及道別的故事；【第二單元：想念一個人】則是拉開記憶時間軸，不論是思念那上輩子的情人、或是寄情於團圓時的那副碗筷；【第三單元：因為有你】面對突如其來的午後低潮、或是失去信任的職場，提醒你我都要留意身邊重要的那位，並與他一起找回生活的原動力；最後，【第四單元：我還有我自己】回歸自身心靈深處，當你身體與意識的分離，或遭逢巨變之際，也別遺忘了自己，這個重要且獨一無二的個體。

【深夜解憂電台：聽故事，聽創作，聽生命】系列帶領大家走出不同的困境與低潮，藉由優質、專業的聲音故事，陪伴所有迷惘靈魂、釋放壓力，期待大家一同感受有聲創作帶來的正能量。

●　一刻鯨選完整影音課程：

https://jinfm.net/channel/539

●　精選篇章由作家「古家榕」創作，線上免費聆聽：

一刻鯨選 讀創故事 疫情 徵文 深夜解憂電臺

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