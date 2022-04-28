早鳥優惠！整個5月10點前免費逛臺史博

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱：臺史博）配合2022年全球518國際博物館日主題「博物館的力量」，特別推出多元豐富的線上線下體驗，讓民眾輕鬆樂遊，518當天全館免費參觀外，更加碼整個5月10點前免費遊臺史博，在即將入夏的時刻，早起的民眾可以免費入館，更有精彩展覽、音樂表演、戲劇演出及主題講座，讓觀眾元氣滿滿！

臺史博因應數位科技及不同族群的需求，努力增進觀眾家庭之參與，推展歷史文化不餘力，疫情也同時推動了重大的創新變革，近年來臺史博積極以數位化轉型和文化體驗與傳播發展新的觀眾體驗，民眾可以透過全新線上博物館，遠距欣賞，以720度的視角看臺史博的常設展和最新ON檔的特展，也可以回顧以前精彩的主題特展，來一場虛擬體驗之旅。

到場參觀的民眾，別錯過與德國日耳曼博物館合作的「算․命 - 歐洲與臺灣的占卜特展」，此展即將在5月29日卸展，把握時間，欣賞難得一見的國際展，還有「樂為世界人-臺灣文化協會百年特展」豐富的場景與內容，瞭解文化協會時代的世界，或是以「記憶中的畫格世界 –漫畫在臺灣特展」，追尋不同世代臺灣人與漫畫相關的記憶，了解漫畫的特質與樂趣。

除了精彩的展覽，也可以用心聽見臺史博！5月14日由國立臺灣交響樂團臺灣青年交響樂團帶來小提琴、中提琴及大提琴青年音樂家演出弦樂四重奏，5月29日則有成大藝術中心曼陀林樂團合作分別於及於館內1樓大廳演出月夜愁、雨夜花、望春風等臺灣民謠搭配法國香頌、馬德里之夜，臺灣民謠與西方曲調的美好交融，樂聲飄揚。

此外，5月3日及5月15日有「小人物說歷史」戲劇演出，帶領觀眾在各種角色及情境變換中，展開不一樣的對話及想像。還有親子隨時可以趣味共遊的「AR仙怪歷險記」，另5月22日推出特展講座「馬雅人的曆法與末日預言」，兼具互動與知性人文。

除了館內活動，館外將於5月21日與臺南應用科技大學合作「寵物作伙來」寵物闖關活動，並讓民眾瞭解臺灣歷史博物館園區為寵物友善場域，及建立正確寵物飼養觀念，強化本館友善平權、生命及生態教育的目標，歡迎有興趣的民眾至臺史博藝文活動平台報名。

臺史博表示，臺灣深厚的歷史文化底蘊是臺灣人民最重要的力量，臺史博始終致力於提供社會創新並重視社會責任與合作，透過各種展示及體驗活動，希望能推動正向價值與社會發展。

歡迎民眾5月到臺史博參觀並持續關注官網（www.nmth.gov.tw）及臉書（https://www.facebook.com/NMTH100）最新訊息。另有關入館防疫規定請依據官網最新消息與中央防疫公告。