擺脫現實生活負能量 一同進入讀創故事的神秘奇幻世界
隨著疫情升溫及防疫措施的不斷調整，大家在工作與家庭上的壓力也隨之增加，再加上防疫生活的考量，近期想要擺脫生活負能量，出遊度假已不是唯一首選。四月知名數位閱讀平台「udn讀創故事」，集結了豐富題材的奇幻書系，要帶讀者感受真實與虛幻的魔力，不論是西方魔法、上古神話或是東方三界之爭，不必出門即可在家感受異世界的魅力，另外還加碼推出獨家限定小說，希望讓大小讀者一解憂鬱心情，絕對要列入本月的必讀書單。
第一本首推文策院潛力改編入圍的人氣創,作家亞斯莫，她的最新奇幻力作《限時清潔中》，巧妙結合了玄幻及懸疑元素，講述一家專門清”髒東西”的萬能靈感清潔公司，遇到一連串奇特的死亡事件，而背後竟牽連了古老的神、妖、鬼，而這一切猶如亂套的謎團毛線，真相到底是什麼？喜歡解謎和靈異奇幻的朋友們千萬別錯過！
而第二本推薦的《Spectrum of Solace》，作者是擅長撰寫奇幻題材的創,作家ire，她以驚奇絕妙的世界觀，建構出以身分階級為主的西方城市，並在詭譎的局勢中發生一場場皇室鬥爭，帶領讀者與主角一起見證這個城市中的暗潮洶湧！不論是喜歡西方奇幻，或是好奇政治鬥爭的你，都歡迎來揭開它的神秘面紗。
最後推薦大家的是目前尚在連載中的《回憶推車》，作品講述靠著不斷丟棄悲慘回憶而生的少女，遇到充滿熱忱、且溫暖樂觀的少年，兩人相遇並共同成長的故事。透過第一人稱視角，讓讀者身歷其境的融入故事，伴隨少女一同經歷掙扎、蛻變及成長，並感受奇幻世界下的愛情故事。
除了上述作品，還有更多奇幻佳作等你來挖寶，希望讀者透過挖掘故事秘密，並在腦力激盪的過程中，找到宅家閱讀的樂趣，並珍惜現實生活中，微小卻難能可貴的幸福！ 更多讀粉奇幻異世界 → https://pse.is/44ccgq
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言