擺脫現實生活負能量　一同進入讀創故事的神秘奇幻世界

隨著疫情升溫及防疫措施的不斷調整，大家在工作與家庭上的壓力也隨之增加，再加上防疫生活的考量，近期想要擺脫生活負能量，出遊度假已不是唯一首選。四月知名數位閱讀平台「udn讀創故事」，集結了豐富題材的奇幻書系，要帶讀者感受真實與虛幻的魔力，不論是西方魔法、上古神話或是東方三界之爭，不必出門即可在家感受異世界的魅力，另外還加碼推出獨家限定小說，希望讓大小讀者一解憂鬱心情，絕對要列入本月的必讀書單。

第一本首推文策院潛力改編入圍的人氣創,作家亞斯莫，她的最新奇幻力作《限時清潔中》，巧妙結合了玄幻及懸疑元素，講述一家專門清”髒東西”的萬能靈感清潔公司，遇到一連串奇特的死亡事件，而背後竟牽連了古老的神、妖、鬼，而這一切猶如亂套的謎團毛線，真相到底是什麼？喜歡解謎和靈異奇幻的朋友們千萬別錯過！

而第二本推薦的《Spectrum of Solace》，作者是擅長撰寫奇幻題材的創,作家ire，她以驚奇絕妙的世界觀，建構出以身分階級為主的西方城市，並在詭譎的局勢中發生一場場皇室鬥爭，帶領讀者與主角一起見證這個城市中的暗潮洶湧！不論是喜歡西方奇幻，或是好奇政治鬥爭的你，都歡迎來揭開它的神秘面紗。

（左起）《限時清潔中》／作家亞斯莫；《Spectrum of Solace》／作家ire；《回憶推車》／作家amous。（組圖／讀創故事 提供）

最後推薦大家的是目前尚在連載中的《回憶推車》，作品講述靠著不斷丟棄悲慘回憶而生的少女，遇到充滿熱忱、且溫暖樂觀的少年，兩人相遇並共同成長的故事。透過第一人稱視角，讓讀者身歷其境的融入故事，伴隨少女一同經歷掙扎、蛻變及成長，並感受奇幻世界下的愛情故事。

除了上述作品，還有更多奇幻佳作等你來挖寶，希望讀者透過挖掘故事秘密，並在腦力激盪的過程中，找到宅家閱讀的樂趣，並珍惜現實生活中，微小卻難能可貴的幸福！ 更多讀粉奇幻異世界 → https://pse.is/44ccgq