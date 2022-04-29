Hami書城2022世界閱讀日 公布最愛閱讀的TOP 3城市

甫結束的「423世界閱讀日」獲得台灣人熱烈響應。台灣最多人使用的電子書月租平台「Hami書城」發現，今年閱讀日活動參與人次成長一倍，台灣用戶平均閱讀時間達33分鐘，單日閱讀時間較去年成長近三成；新竹人最愛閱讀的電子書，閱讀最久的前三本書是《讓可愛的錢繼續滾進來》、《筋膜修復對症手療書》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，分別象徵台灣人最專注的投資理財、健康和愛情三大主題。為持續鼓勵國人電子閱讀習慣，Hami書城限時推出月租首月49元，續租享永久月費119元的抗漲優惠，還有七大出版社聯合書展55折起優惠！

「423世界閱讀日在台灣」是Hami書城每年舉辦的活動，透過GPS定位技術，加上出版社的全力支持，已連續四年實現全台免費閱讀24H的創舉。而今年全台灣共創的單日總閱讀時間突破30萬分鐘。

今年閱讀率前三名的縣市依序為新竹縣、台北市、新竹市，新竹地區皆擠進前三名裡，顯示竹科人對於數位閱讀的需求與接受度，高於台北市以外的其他縣市。有趣的是，這三個縣市的下載刊物前十名裡，都有《職場需要閒聊，你不能只會尬聊》、《讓可愛的錢繼續滾進來》這兩本與職場、財務自由相關的書籍。

阿貴NFT 吸引民眾線上閱讀

沉浸式AR體驗在元宇宙世界 閱讀時間增加近3成

今年Hami書城的世界閱讀日活動以元宇宙為議題，邀請阿貴擔任閱讀大使並發行NFT鼓勵數位閱讀外，也首次推出限量贈書活動，讓今年活動參與人次成長一倍，當天早上10點一開放登記，民眾立刻搶領《聰明的ETF投資法》、《Headspace冥想正念手冊》等書；而最快登記額滿的則是《最高自主學習法》、《彈性習慣》、《蒼藍鴿醫師告訴你：90％攸關性命的醫學常識，沒有人教！》，反映民眾最想透過書本來提高自己的學習力。

今年4/23剛好遇上週末，Hami書城統計這天平均每人的閱讀時間為33分鐘，較去年成長近三成，被閱讀最久的書刊包含《讓可愛的錢繼續滾進來》、《筋膜修復對症手療書》、《我吃了那男孩一整年的早餐》；而有聲書的部分則由《「懂事」總經理的12個關於工作・生活・人生的思考》、《諮商心理師-蘇予昕 活出原廠設定的12堂課》及《灰階思考》名列前三名。

月讀包「抗漲優惠」首月49元

加碼「線上課程」為訂閱制服務擴充新內容

Hami書城為了讓民眾能在物價上漲的現在，能用最划算的價格，獲取最大的資訊與知識，將限時推出「月租首月49元」，續租享永久月費119元的抗漲優惠，現在月租會員不僅可暢讀上萬本書刊、及豐富有聲書，再加碼「影音線上課程」，包含《創作者一定要知道的智財權》《一次搞懂OKR目標管理法》《深杯子品酒課》，包月服務學習內容超多元。

除此之外，Hami書城還聯手七大出版社共同推出世界閱讀日聯合書展，包含方言文化的《在乎別人，是對自己的情緒暴力》《筋膜修復對症手療書》，天下出版的《致富心態》《雜訊》，時報出版《彈性習慣》《人生實用商學院》等好書在5/11前都能用55折起輕鬆選購。

詳情請見活動網頁 https://hamibook.tw/pD1Lm