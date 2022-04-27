國圖與聯經聯手復刻經典！《妙法蓮華經》世上珍稀宋刊小字梵夾本，千年國寶復刻出版計畫

繼2017年元代《金剛般若波羅蜜經》復刻成功後，今年國家圖書館再次授權聯經出版社，合作推動「千年流轉傳奇 《妙法蓮華經》國寶級珍稀宋刊本復刻計畫」，4 月 27 日中午12點正式於募資平台流通、預購（網址：https://linkingunitas.com/WA120019News ），期望大眾透過此套經書，在佛法中得以安放身心，護念彼此。

國圖X聯經 攜手合作復刻千年經典

《妙法蓮華經》（簡稱法華經）是東亞地區流傳極廣的經典佛經，此經以「唯有一乘法」之教理聞名，被稱為「經中之王」。近千年前，由南宋德求法師發願受持的《妙法蓮華經》，長年典藏於國家圖書館之中，是世上極為珍稀的宋刊小字梵夾本，被視為極為珍貴的重量級國寶。今年，為了再次讓古籍經典能傳承、善本智慧能延續，國圖特授權聯經出版復刻出版，讓千年前的經典再現。

此部《妙法蓮華經》即為鳩摩羅什譯本，採經摺裝方式，前後有原木護板，是世上極為珍稀的宋刊小字梵夾本。若欲復刻一本近千年前的經書，手工繁複的製作工法，力求還原古書裝幀原貌，相當耗費人力與時間，希望讓民眾在讀經同時，一睹具有千年歲月的經書原貌。

本次欲復刻出版《妙法蓮華經》為國家圖書館重量級國寶藏品，是世上極為珍稀的宋刊小字梵夾本。（圖／聯經出版 提供）

豐富不凡 千年流轉之傳奇身世

此部《妙法蓮華經》是由南宋惠雲院的德求法師發願受持，法師為祈求國界安寧，萬民樂業，卻遇藏經塔雷擊毀壞、經匣被盜取復還，歷經數百年的歲月流轉，清朝道光年間捕雀童子在佛塔中發現此部經書，後續由收藏家請良匠精心修復，並邀金石名家書寫卷首護頁、文人書寫遞藏跋記，述明「此經不壞，遂出人間」之種種因緣，也成為國家圖書館所典藏的經典中，充滿傳奇的佛教寶典。

當翻開近千年前的《妙法蓮華經》時，我們能深感德求法師即使歷經曲折，仍誠摯祈求國界安寧、萬民樂業的初衷，期望透過這次復刻計畫，讓一般民眾也能瞭解善本古籍的價值，感受前人傳承的菩提智慧，成為讓國寶級佛經重新流通的助力。

國家圖書館與聯經出版攜手合作，以現代印刷技術還原古書裝禎原貌，重現其經典風華。（圖／聯經出版 提供）

佛說經典再現 祈願珍貴法寶永流傳

以生動的「法華七喻」——火宅喻、窮子喻、藥草喻、化城喻、衣珠喻、髻珠喻、醫子喻，引領世人理解微妙甚深之佛說的《妙法蓮華經》，是佛陀深藏本懷41年，最後8年才加以講述的經典，也與觀世音菩薩的信仰有著密不可分的關係。《法華經》不但為許多興盛至今的佛法修學傳統奠定根基，也激發了各個世代的藝術匠心，成為多種精緻藝術與建築型態的發展源頭，都顯示出《法華經》之於佛教的重要地位。

此次國家圖書館與聯經出版合作推動復刻計畫，預計 4 月 27 日中午12點開放預購，首日限定單本典藏價格 3,990 元，正式出版定價5,500元。而此次計畫將扣除成本後的收益10% 一半捐款大悲學苑；其餘將換算為本計畫的《妙法蓮華經》本數，贈予宗教團體與宗教大學。廣邀各界一齊參與，祈願讓珍貴法寶長存，發揚佛陀之般若智慧，讓流轉千年的經典重現於世。

聯經出版宣傳影片：